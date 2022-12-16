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Онлайн-трансляция

Когда сдадут ЛДС и станцию «Спортивная»? Будут ли ограничения из-за ОРВИ и гриппа? Пресс-конференция Андрея Травникова

Губернатор отвечает на вопросы журналистов

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 декабря, подводит итоги 2022 года, а также отвечает на вопросы журналистов. Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции.

Как регион будет жить с дефицитом бюджета? Когда сдадут новый ЛДС и станцию метро «Спортивная»? Введут ли в области ограничения из-за роста ОРВИ и гриппа?

Эти и другие вопросы мы сегодня зададим губернатору.

Если вам неудобно читать здесь, то вы можете следить за ответами в нашем Telegram-канале.

Видеотрансляцию правительство и ОТС ведет в группе «Новосибирская область».

Александра Бруня

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— По итогам исполнения бюджета за 9–10 месяцев большинство субъектов РФ не добрали доходов, а НСО — прибавляет, достаточно серьезно, почти на 30%, — сообщил Андрей Травников.

Он добавил, что вчера был принят бюджет региона во втором чтении. Было внесено около 400 поправок на 17 миллиардов рублей.

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Александра Бруня

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— Обращу внимание на разные особенности 2022 года, — отметил губернатор.

Первая — результат развития экономики последних пяти лет. Сохранили темпы развития экономики НСО. Развиваемся темпами выше, чем многие коллеги других регионов. Рост валового продукта.

— Прогноз уточненный прозвучал вчера по стране. Он минусовой. Но ожидаем, что в НСО положительный рост сохранится.

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Александра Бруня

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Мероприятие началось.

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Александра Бруня

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Ждем начала пресс-конференции.

Журналисты уже собрались в малом зале

Журналисты уже собрались в малом зале

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НГС также будет вести онлайн-трансляцию в нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь.

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Александра Бруня

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Какой вопрос вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях.

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Александра Бруня

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Пресс-конференция должна начаться в 12:00.

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Андрей ТравниковНовосибирская областьПресс-конференцияГубернатор Андрей Травников
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