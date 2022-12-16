Когда сдадут ЛДС и станцию «Спортивная»? Будут ли ограничения из-за ОРВИ и гриппа? Пресс-конференция Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 декабря, подводит итоги 2022 года, а также отвечает на вопросы журналистов. Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции.



Как регион будет жить с дефицитом бюджета? Когда сдадут новый ЛДС и станцию метро «Спортивная»? Введут ли в области ограничения из-за роста ОРВИ и гриппа?

Эти и другие вопросы мы сегодня зададим губернатору.

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Видеотрансляцию правительство и ОТС ведет в группе «Новосибирская область».