Когда сдадут ЛДС и станцию «Спортивная»? Будут ли ограничения из-за ОРВИ и гриппа? Пресс-конференция Андрея Травникова

— По итогам исполнения бюджета за 9–10 месяцев большинство субъектов РФ не добрали доходов, а НСО — прибавляет, достаточно серьезно, почти на 30%, — сообщил Андрей Травников.
Он добавил, что вчера был принят бюджет региона во втором чтении. Было внесено около 400 поправок на 17 миллиардов рублей.
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— Обращу внимание на разные особенности 2022 года, — отметил губернатор.
Первая — результат развития экономики последних пяти лет. Сохранили темпы развития экономики НСО. Развиваемся темпами выше, чем многие коллеги других регионов. Рост валового продукта.
— Прогноз уточненный прозвучал вчера по стране. Он минусовой. Но ожидаем, что в НСО положительный рост сохранится.
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Мероприятие началось.
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Ждем начала пресс-конференции.
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НГС также будет вести онлайн-трансляцию в нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь.
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Какой вопрос вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях.
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Пресс-конференция должна начаться в 12:00.
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