Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды

Анна Скок Корреспондент

У крыс сложная система взаимоотношений. И, кстати, именно поэтому травить их абсолютно бесполезно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











«Размером с поросенка», «не крысы, а хомяки», «ой, какой ужас» и, конечно, «фу, мерзость», — примерно такие комментарии читатели пишут к нашим новостям и фоторепортажам о нашествии крыс в Новосибирске. То же самое журналистка НГС Анна Скок регулярно слышит от своих гостей, прохожих и даже некоторых соседей. Все потому, что крысиная помойка возле Красного проспекта, 31 относится к ее дому. Пока мэрия объясняет, откуда появились грызуны, а сотрудники УК наперебой божатся, что не далее как вчера всех потравили, Анна только посмеивается. Она точно знает, что как бы ни менялась жизнь Новосибирска, Крысосибирск — вечен. О том, почему жить по соседству с крысами не так уж и страшно, и что сделать, чтобы это соседство стало менее тесным — от первого лица.



В последние годы Новосибирск неторопливо, со скрипом, но все же меняется. Тянутся через Обь новые мосты, сносят самострои, растут, как грибы после дождя, новые высотные дома... Меняется и дом, где я жила маленькой девочкой, и куда много лет спустя вернулась.

В нем открывались и закрывались кафе и рестораны, менялись продавцы в овощных палатках на углу. Рыбный ресторан уступил место вегетарианскому кафе, а магазин одежды — семейной пекарне. Жильцы стареют и умирают, в их квартиры въезжают молодые наследники. Меняются в календаре дни, месяцы, годы, поменялся на нашей памяти даже век. И только с контейнерной площадки все также доносится шуршание, писк и деловитый скрежет маленьких, но острых зубов.

Ничего приятного в этом соседстве, конечно, нет. Но я была свидетелем неоднократных попыток вытравить стаю, и теперь верю в крыс гораздо больше, чем в коммунальщиков. Поэтому, раз уж жить нам и дальше предстоит бок о бок, я предпочитаю найти в жизни на окраине Крысосибирска плюсы.

Крысы-пасюки живут на помойке никак не меньше 30 лет — и с высокой долей вероятности переживут нас всех Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Во-первых, близость к природе. Давно ли вы были в зоопарке, дорогие новосибирцы? Наш, без шуток, место великолепное, но каждый день в нем все же не погуляешь. Зато помойку с крысами я и мои соседи видим каждый день, минимум по одному разу. Чем не единение с природой? Что до условий, они только нам кажутся неприятными. Крысам же в норах и баках хорошо. Они чувствуют себя вольготно и непринужденно демонстрируют социальную жизнь своей семьи и сложные иерархические отношения внутри нее.



Во-вторых, культурная близость к Европе. Ну а что, говорят же, что Париж страдает от нашествия крыс, так чем Новосибирск хуже? Ну нет у нас ни Эйфелевой башни, ни Елисейских полей, ни изысканной французской моды, зато — лиха беда начало! — есть юркие и умные грызуны в ассортименте. Не то чтобы мне хотелось равняться со столицей Франции именно в этом, но надо же с чего-то начинать?



В-третьих, это неисчерпаемая тема для общения с соседями. Если у вас на помойке живут крысы, вам всегда есть, что обсудить. Собираются ли коммунальщики травить грызунов, и если да, то предупредят ли жильцов-собачников? Не хотят ли дворники спустя неделю наконец убрать с дороги крысиный трупик, усилиями автомобилистов давно превратившийся в крысиный коврик? Что это, в конце концов, за мужик с большим фотоаппаратом торчит у нашей родной помойки, не маньяк ли?



В-четвертых, соседствовать с крысами проще, чем со многими людьми.

Белое брюшко — наследство от предков-декорашек Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Да, они порскают под ногами, заполошно пищат, а еще разносят разные инфекционные болячки. Но многие люди делают также (все же помнят адептов светлой идеи неиспользования масок?), а голуби, которых многие любят прикармливать, тоже природные резервуары заразы.



В-пятых, даже у крыс можно поучиться хорошему! Я с легкой завистью смотрю на пестрый окрас хвостатых помойных соседей: когда-то кто-то выбросил на помойку белых декорашек-альбиносов, но вопреки инстинктам стая не убила беженцев, а приняла их — непохожих на себя, иначе пахнущих и вообще каких-то подозрительных. Кажется, по части принятия, нас, людей, обогнали даже крысы.



Нешуточное уважение вызывает и предприимчивость хвостатых грызунов: например, если им приспичит выпить пива из открытой бутылки, животные просто опустят в горлышко хвост. Потом достанут его, оближут и будут повторять цикл, пока не надоест.



Кстати, травить крыс бесполезно: раттусы норвегикусы — животные умные, со сложной социальной иерархией. На отравленную приманку стая не набросится разом, сначала даст попробовать подозрительное подношение разведчикам. А на тот случай, если коммунальщики тоже не дураки, и использовали замедленный яд, подождут некоторое время, проверяя, не поплохеет ли дегустаторам. Так что, как бы ни отчитывались наши коммунальщики, что крысам пришел конец, мы им не верим. И грызуны, в общем, тоже.

Наблюдать за жизнью большой крысиной семьи жители окрестных домов могут каждый день. Правда, многие предпочли бы наблюдать за ухоженной чистой площадкой, но тут выбирать не приходится Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Наверное, способы окончательно избавиться от них есть. Можно, например, полностью перекопать наш помойный Крысосибирск, а если животные решат отрыть его заново, перекопать повторно. Тогда крысы действительно исчезнут из двора, правда, не в пустоту, а на чью-нибудь соседнюю помойку.



Можно перенести мусорные бачки подальше от дома — и наши извечные соседи действительно откочуют вслед за источником бесперебойного питания. С полгода назад в домовом чате мы даже обсуждали, не отодвинуть ли помойку подальше от дома (и поближе к мэрии). Потом, правда, решили, что пожилых соседей жалко: слишком высок риск, что по дороге к помойке они поскользнутся, упадут и сломают себе что-нибудь важное. Тут уж, знаете ли, не до крыс будет.



Можно даже по примеру московских экспертов создать умные бачки, которые не откроются иначе как жителям окрестных домов. Но это вариант, конечно, со звездочкой. Мало сделать умные контейнеры, придется еще как-то придумать умных новосибирцев, которые не станут бросать отходы вокруг них.



Так что пока я вижу только один вариант: расслабиться и вспомнить, что крысы — наши животные-синантропы, всегда обитавшие рядом. И когда расслабимся, чаще вывозить мусор, тщательнее убираться на контейнерных площадках, и если уж пускать на свои помойки кафе и рестораны, так увеличив количество бачков, чтобы к вечеру различное неаппетитное не сыпалось через край.



Глядишь, и крыс каким-то загадочным образом станет меньше.



Ранее НГС опубликовал фоторепортаж из жизни хвостатого семейства.

