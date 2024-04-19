Животные Не оставят равнодушным: во дворе в центре Новосибирска развелось крысиное царство — фоторепортаж из жизни стаи
Не оставят равнодушным: во дворе в центре Новосибирска развелось крысиное царство — фоторепортаж из жизни стаи
Грызуны живут насыщенной жизнью
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Посмотреть программу «В мире животных» теперь в любое время могут жители двора на Трудовой, 7 в Новосибирске. Там появилось целое крысиное царство. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей, могут выбежать под ноги, грызунов всё больше.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за жизнью стаи и запечатлел их жизнь.
В начале апреля крысиный город заметили на мусорной площадке у домов на улице Сибирской в Железнодорожном районе Новосибирска. После публикации НГС помойку решила проверить прокуратура.