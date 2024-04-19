Не оставят равнодушным: во дворе в центре Новосибирска развелось крысиное царство — фоторепортаж из жизни стаи

Крысы живут во дворе круглый год, но весной их стало намного больше

Посмотреть программу «В мире животных» теперь в любое время могут жители двора на Трудовой, 7 в Новосибирске. Там появилось целое крысиное царство. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей, могут выбежать под ноги, грызунов всё больше.