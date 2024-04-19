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Животные Не оставят равнодушным: во дворе в центре Новосибирска развелось крысиное царство — фоторепортаж из жизни стаи

Не оставят равнодушным: во дворе в центре Новосибирска развелось крысиное царство — фоторепортаж из жизни стаи

Грызуны живут насыщенной жизнью

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Крысы живут во дворе круглый год, но весной их стало намного больше

Посмотреть программу «В мире животных» теперь в любое время могут жители двора на Трудовой, 7 в Новосибирске. Там появилось целое крысиное царство. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей, могут выбежать под ноги, грызунов всё больше.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за жизнью стаи и запечатлел их жизнь.

Крысы обитают рядом с мусорными баками
Как говорят местные жители, стаю пытались травить, но результатов это не дало
Людей крысы не сильно боятся
Многие животные в стае имеют интересный окрас
Возможно, в этот двор требуется на работу кошка
Стая живет свою крысиную жизнь и не догадывается, что ей совсем не рады
Животные могут переносить разные болезни
Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и управляющую компанию, чтобы узнать, как обстоят в городе дела с крысами. На момент публикации ответа не было
Особенно активны крысы утром и вечером

В начале апреля крысиный город заметили на мусорной площадке у домов на улице Сибирской в Железнодорожном районе Новосибирска. После публикации НГС помойку решила проверить прокуратура.

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