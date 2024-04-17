«Они к ногам могут подбежать»: двор в центре Новосибирске атаковали огромные крыс — видео с неприятными животными

Крысы не боятся людей Источник: Читательница НГС











В Новосибирске во дворе дома на Трудовой, 7 появились десятки огромных крыс. Сегодня, 17 апреля, местная жительница Анна сняла видео с животными. Как рассказала женщина, крыс стало больше с началом весны.



— Они размером с кошку. Абсолютно. Зимой чуть меньше, им холодно. Сейчас их больше ста штук точно. Летом травили, но это не помогло. Жители боятся ходить, потому что эти крысы не боятся шагов, они к ногам могут подбежать, — рассказала Анна.

С уходом снега количество животных увеличилось Источник: Читательница НГС

По словам читательницы НГС Виктории, крысы живут во дворе на Трудовой, 7 круглый год. Есть одна большая стая на 2 помойки — рудовая, 7 (Красный проспект, 31) и соседний Красный проспект, 33.

— Бетонные площадки за баками — как голландский сыр, в крупную дырочку. Там находятся норы, а рядом помойка — как ресторан. В частных разговорах с жильцами представители управляющей компании кивают на заведения общепита, расположенных в доме, и два овощных киоска, которые складируют в наши баки свой мусор. Мол, коммунальщики крыс регулярно травят, а новые появляются из-за большого количества мусора, — поделилась Виктория, отметив, что считает ответы управляющей компании преувеличением.

Как утверждает местная жительница, мусор вывозят регулярно. В 6 утра мусоровоз будит весь дом. При этом яд местные жители за 2023–2024 года видели всего один раз.

Управляющая компания дома на Трудовой, 7 — ООО «ДОСТ-Н». Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании и направила письменный запрос. Ответа на него на момент публикации не было.

ООО «ДОСТ-Н» была создана 1 марта 2006 года. Директор компании — Ирина Сухарева, а учредитель АО «Лифтремонт». Выручка на конец 2022 года была 425,6 миллиона, а чистая прибыль — 4,4 миллиона.

«Бегают в поисках укрытия»

Биолог Алексей Яновский, посмотрев видео, отметил, что крысы соответствует размеру нормальному для этого вида грызунов.

— Общее с мышами у крыс это наличие длинного хвоста. Весна время активного расселения крыс по территории. Тем более, нынче из-за быстрого таяния снега талые воды подтопили норы в местах постоянного обитания крыс, что простимулировало их бегать, где попало в поисках укрытий и корма, — отметил Алексей Яновский.



Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, увеличились ли жалобы на количество крыс в Новосибирске.