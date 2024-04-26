В Сибири закрывают колонии из-за нехватки заключенных — они уехали на СВО

Исправительные колонии №16 и №7 в Красноярском крае планируют полностью закрыть. Причина — нехватка заключенных. Многие осужденные завербовались на спецоперацию, и содержать здания стало экономически невыгодно. Хотя от работы учреждений во многом зависит жизнь населенных пунктов, где они находятся.

— Что будет с жителями инфраструктуры этих сёл, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос, — рассуждает Денисов. — СВО рано или поздно закончится, всё вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушения прав осуждённых и мучительно втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения.

