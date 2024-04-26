В Сибири закрывают колонии из-за нехватки заключенных — они уехали на СВО

Исправительные колонии №16 и №7 в Красноярском крае планируют полностью закрыть. Причина — нехватка заключенных. Многие осужденные завербовались на спецоперацию, и содержать здания стало экономически невыгодно. Хотя от работы учреждений во многом зависит жизнь населенных пунктов, где они находятся.
Ликвидируемые колонии красноярский омбудсмен Марк Денисов назвал «фактически градообразующими», поэтому властям уже скоро придется столкнуться с последствиями такого решения.
— Что будет с жителями инфраструктуры этих сёл, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос, — рассуждает Денисов. — СВО рано или поздно закончится, всё вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушения прав осуждённых и мучительно втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения.
Что сейчас происходит из-за закрытия колоний и куда делись заключенные — смотрите в коротком видео чуть выше.