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Политика Владимир Путин назвал 9 Мая священным днем для всех россиян

Владимир Путин назвал 9 Мая священным днем для всех россиян

Президент обратился к парламентариям

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Президент подчеркнул особый статус праздника

В пятницу, 26 апреля, Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей Федерального собрания. Он поздравил парламентариев с наступающими праздниками.

Президент подчеркнул особый статус 9 Мая: он назвал День Победы «священным для всех россиян праздником».

В финале заседания глава государства обратился к парламентариям.

— Рассчитываю на продолжение самого тесного партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, с коллегами в местных органах власти, — заявил президент.

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