Владимир Путин назвал 9 Мая священным днем для всех россиян

В пятницу, 26 апреля, Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей Федерального собрания. Он поздравил парламентариев с наступающими праздниками.
Президент подчеркнул особый статус 9 Мая: он назвал День Победы «священным для всех россиян праздником».
В финале заседания глава государства обратился к парламентариям.
— Рассчитываю на продолжение самого тесного партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, с коллегами в местных органах власти, — заявил президент.