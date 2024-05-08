Инаугурация Путина, отставка правительства и другие новости 7 мая

Владимир Путин сегодня стал президентом России в пятый раз Источник: Kremlin.ru











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 7 мая.



Путин официально стал президентом в пятый раз

В Кремле 7 мая состоялась церемония инаугурации. Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность президента России.

Источник: «Смотри» / T.me

После официального объявления президентом Путин выступил с речью, провел смотр Президентского полка и посетил Благовещенский собор, где патриарх Московский отслужил благодарственный молебен. Мы следили за событиями в режиме онлайн.



Правительство сложило полномочия

Правительство Российской Федерации сложило полномочия, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это стандартная процедура, согласно положениям действующей Конституции РФ, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны — по сути, это плановая отставка.

Теперь Владимир Путин должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру председателя правительства. Когда Госдума утвердит кандидатуру, премьер-министр должен будет подготовить предложения по формированию нового кабмина. До того как новое правительство будет сформировано, прежний состав продолжит работу.



Путин определил цели развития на 6 лет

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации. Как говорится в документе, он определяет национальные цели на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них сохранение населения и укрепление здоровья граждан, технологическое лидерство и другие — всего семь глобальных целей. К ним прилагаются конкретные целевые показатели. Например, если говорить о сохранении населения и его благополучии, то коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030 году (сейчас он составляет 1,41), а ожидаемая продолжительность жизни — до 78 лет.



В ФСБ ответили на вопрос о заказчике теракта в «Крокус Сити Холле»

Исполняющий обязанности директора Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что основной организатор террористического акта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. Как заявил «Интерфаксу» Бортников, в рамках следствия идут соответствующие процедуры, чтобы «до него дотянуться».

— Мы практически догадываемся, кто это, — сказал и. о. главы ФСБ, отвечая на вопрос о том, удалось ли установить заказчика теракта 22 марта. — Я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату.



Белоруссия проведет учения с носителями тактического ядерного оружия

Белоруссия проведет синхронизированные с Россией внезапные учения, в которых будут задействованы носители тактического ядерного оружия. Об этом 7 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Совет безопасности республики.



В ходе проверки войска отработают подачу ядерных боеприпасов на средства доставки. В Совбезе подчеркнули, что учения носят оборонительный характер и не проецируют угрозу на другие страны.



О российских учениях, на которых пройдут мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, стало известно накануне. Как сообщили в Минобороны, цель их — «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».