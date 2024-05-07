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Криминал Взрыв газа на Линейной эксклюзив «Заплатите и мы его отпустим»: мать подсудимого по делу о взрыве на Линейной заявила, что от нее требовали деньги за сына

«Заплатите и мы его отпустим»: мать подсудимого по делу о взрыве на Линейной заявила, что от нее требовали деньги за сына

Женщина впервые дала показания во время судебного заседания

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Светлана Кишина заявила, что она даже жаловалась в ФСБ на вымогателей

В Новосибирске на заседании суда выступила Светлана Кишина, мать Евгения Кавуна — подсудимого по делу о взрыве дома №39 по улице Линейной.

Она заявила, что у неё вымогали деньги якобы для освобождения её сына от ответственности. Заседание прошло в Заельцовском районном суде 7 мая, его посетил корреспондент НГС.

Светлана Кишина дала показания в качестве свидетеля по ходатайству адвоката Евгения Кавуна. По словам женщины, на следующий день после взрыва, 10 февраля, в её квартиру в Омске пришли следователи.

— Мне в дверь позвонили рано утром, я открыла дверь, представился какой-то следователь, я даже не запомнила. Он вежливый был — сказал, что он по поводу сына, что произошла в Новосибирске какая-то утечка газа, он там где-то что-то делал и взорвался дом. Говорил, чтобы я не переживала и всё выясняется. Буквально через пять минут приходят еще одни следователи, Правда, уже с гонором сразу. Начали: твой сын убийца и так далее. Говорил, что это он виноват во взрыве, давил на меня. Я, конечно, растерялась, вообще ничего не соображала, потому что не отошла от одной информации, а тут сразу другая, — рассказала Светлана.

Как утверждает мать подсудимого, позже неизвестные позвонили девушке Евгения Кавуна, которая живёт в Новосибирске. Та перезвонила Светлане и передала номер телефона звонивших. Женщина заявила, что позвонила по этому номеру и там у неё требовали деньги.

— Мне позвонила Оля и сказала, что ей звонят с РУВД и требуют деньги. Я сказала, какие деньги? Я взяла у нее номер, позвонила — человек мне не представился. Сказал, что моего сына задержали, потому что произошёл взрыв. Я спросила, где произошёл взрыв, на что он ответил, что в доме №39 на Линейной — уточнил, что именно на третьем этаже. Потом говорит: «За то, чтобы отпустить сына, мы с вас хотим взять деньги. Вы заплатите деньги, мы его отпустим, — утверждает Светлана.

Женщина предположила, что ей звонили мошенники. Однако собеседник сумел убедить её в обратном.

— Я говорю: «А где гарантия того, что я вам заплачу, и вы отпустите моего сына? Где гарантия того, что вы не мошенники и звоните с РУВД? Буквально через пару секунд я услышала звук дверей, как открываются ворота. Я поняла, что на самом деле с РУВД звонят. Потом он говорит: «Если вы сомневаетесь, перевезите деньги прямо к нам в РУВД. Только никому об этом не говорите, что я звоню с РУВД». Сказал, что если я заплачу деньги, сына буквально через пару дней отпустят.

Звонки, утверждала Светлана во время судебного заседания, продолжались до 12 февраля 2023 года. После на телефон матери подсудимого стали приходить сообщения с требованием заплатить, говорит она. Женщина отказалась платить и обратилась с заявлением в ФСБ.

— Написала заявление, указала тот телефон, с которого мне звонили очень много раз, сказала, что требуют с меня деньги. Звонили буквально каждые пять минут. Они приняли моё заявление и стали разбираться. Ответ мне пришёл письменно, где-то через месяц. Они там написали, что приняли во внимание, разберутся. Другой информации не было.

Эти показания прозвучали впервые на суде и их на заседании приложили к уголовному делу.

16 апреля НГС писал, что адвокат подсудимого Евгения Кавуна обращался с жалобой на следствие председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области. По мнению юриста Андрея Власова, силовики не изъяли доказательства вины его клиента — газовые шланги, трубы и плиты.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

Ранее НГС рассказывал истории потерпевших по делу о взрыве на Линейной: Ольга Декова отказалась от иска на 6 миллионов рублей, а новосибирец Денис Краснощёков дважды получил отказ от мэрии в выплате за уничтоженную машину, хотя помогал спасать жильцов, а председатель совета дома сообщил о странностях за день до инцидента. Ещё один потерпевший подал иск на 147 миллионов рублей после гибели супруги.

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Новосибирск Взрыв на Линейной Суд ФСБ
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