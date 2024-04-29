Жизнь стоимостью 147 миллионов: папа Нурика, выжившего в трагедии на Линейной, рассказал в суде о потери жены

Фархат Каримжанов плохо знает детали иска, который сам и подписал Источник: Александр Ощепков, Эмиль Фукс / NGS.RU











В Заельцовском районном суде допросили очередного потерпевшего по делу о взрыве дома на Линейной. Фархат Каримжанов — вдовец погибшей Айжаныл Калмурзаевой и отец Нурика, который чудом спасся в день трагедии. Мужчина оценил ущерб в 147 миллионов рублей — из них имущественный составляет лишь 3 миллиона. О том, почему иск Фархата Каримжанова кажется странным, — в материале журналиста НГС, который посетил заседание.



Без имущества

Фархат Каримжанов впервые выступил в Заельцовском районном суде 25 апреля. Потерпевший по делу о взрыве газа в доме на Линейной не являлся в суд без уважительной причины. На предыдущем заседании 16 апреля судья постановила вызвать его принудительно — были подозрения, что представитель мужчины отговаривает его посещать заседания.

На допрос Фархат Каримжанов прибыл с переводчиком, так как плохо говорит на русском языке. Мужчина начал рассказ с воспоминаний о событиях 9 февраля прошлого года.

— Меня дома не было. Я был на работе, по пути отвёл ребёнка в школу. Утром мне позвонили и сказали, что в доме произошёл взрыв. Дома находились жена и младший ребёнок. Я сразу приехал на место, но жену и ребёнка я не увидел. Начал искать, звонил жене. Потом она позвонила из Горбольницы, — приводит слова Каримжанова переводчик.

Далее гособвинитель задал вопрос об имущественном ущербе Фархату Каримжанову. Переводчик огласила список за него: четыре мобильных телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей, ноутбук за 60 тысяч, 820 тысяч рублей наличными, одежда на четверых человек на общую сумму 800 тысяч рублей, золотые украшения. А также расходы на похороны супруги Айжаныл Калмурзаевой, умершей после взрыва — прощание прошло в Кыргызстане и обошлось в 1 миллион рублей.

— Три раза пытался попасть в квартиру, чтобы забрать золото и деньги. Полиция не пускала — сказали приходить, когда разберут завалы, — объяснил мужчина.

Истец или нет

Общая сумма материального ущерба составила около 3 миллионов рублей, заявил Фархат Каримжанов. Однако гособвинитель из материалов дела узнал, что ранее от потерпевшего поступил иск на другую сумму — 147 миллионов. Истец не смог ответить на уточняющие вопросы судьи о том, из чего складываются требования, лишь несколько раз сообщил, что его супруга очень много работала — порой в пяти–шести местах одновременно.

Оказалось, что иск на 147 миллионов подал не вдовец, а его представитель. Впрочем, на вопросы обвинителя Фархат Каримжанов ответил, что при заявлении требований он присутствовал и сам поставил свою подпись. Тогда суд приступил к изучению поданного иска.

Из оглашённого документа следует, что представитель потерпевшего воспользовался данными Росстата о средней продолжительности жизни в России в 73 года. Далее он посчитал средний доход погибшей супруги потерпевшего — 103 тысячи рублей — и посчитал её возможный заработок за оставшиеся 29 лет, так как она погибла в 44 года. Получилась сумма в 36 миллионов рублей. Эту сумму умножили на три в соответствии с количеством членов семьи — вышло 144,5 миллиона рублей. Оставшиеся 3 миллиона в иске составляют материальный ущерб.

На заседании Фархат Каримжанов (в кепке) был с представителем и переводчиком Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











На вопрос судьи, подтверждает ли Каримжанов своё волеизъявление при написании такого иска, потерпевший ответил положительно. Также судья отметила, что исковое заявление в материалах дела отсутствует. По словам потерпевшего, с заявлением он обращался лишь в мэрию — просил возместить 3 миллиона рублей.



Среди документов также нашёлся отказ от патологоанатомического исследования погибшей супруги Фархата Каримжанова. Кто его подписал, потерпевший не знает. Также мужчина не знал организации, в которых работала Айжаныл Калмурзаева. Он помнит лишь, что она была уборщицей. Кроме того, потерпевший не смог сказать, кто ему сообщил о взрыве. Сначала утверждал, что ему позвонил сосед, а позже вспомнил, что он ушёл на работу без телефона.

Представителя потерпевшего, составившего иск на 147 миллионов от лица вдовца, в суде не опрашивали. Фархат Каримжанов не стал отказываться от заявленных требований. Их рассмотрят в рамках гражданского дела — вероятно, после вынесения приговора по уголовному.

История спасения Нурика и смерти Айжаныл Калмурзаевой

НГС общался с супругой Фархата Каримжанова в феврале прошлого года. Семья снимала квартиру в доме на Линейной.

Утром 9 февраля 44-летняя Айжаныл сидела в комнате на диване, когда ее младший сын-первоклассник Нурик собирался в школу. В 07:39 в доме на Линейной, где жила семья, прогремел взрыв. Женщина оказалась под завалами — упавшей стеной ей сломало спину. Врачи экстренно провели операцию и поставили имплант.

Пострадавшую отправили на реабилитацию в бердский санаторий. 25 февраля 2023 года сестра Айжаныл сообщила НГС о её смерти.

— У нее в ноге был тромб, — рассказала женщина. — Они так спешили выписать ее. Когда ее выписали, отправили в санаторий, там два дня была температура. Вчера был приступ, ее отвезли в больницу городскую в Бердске, и там она вчера умерла.

На суде вдовец Айжаныл заявил, что она всегда отличалась крепким здоровьем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Младший сын Айжаныл Нурик чудом спасся тем утром:



— Сын хотел ее вытащить. Она крикнула: «Убегай!» Он сразу выскочил на улицу и позвал на помощь спасти мать. И один парень, студент из соседней квартиры, он вытащил, — объясняла сестра женщины.

Имя спасителя семья так и не узнала.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».



16 апреля НГС писал, что адвокат подсудимого Евгения Кавуна обращался с жалобой на следствие председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области. По мнению юриста Андрея Власова, силовики не изъяли доказательства вины его клиента — газовые шланги, трубы и плиты.



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