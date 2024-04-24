Мэрия объяснила, почему не заплатит новосибирцу, который лишился машины из-за взрыва на Линейной

Взрывом уничтожило машину сибиряка — восстановить ее не получится Источник: Денис Краснощёков











Житель Новосибирска Денис Краснощёков, который помогал спасать жильцов дома № 39 по улице Линейной после взрыва и лишился машины, не получит компенсацию из городского бюджета. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.



— Постановлением предусмотрена финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — в размере 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей на человека, — сказано в ответе.

На компенсацию могли рассчитывать жильцы дома, которые потеряли вещи первой необходимости. В этот список входят холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать или диван, телевизор или радио, а также насос для подачи воды, нагреватель и отопительный котел или переносная печь. Так как уничтоженная взрывом машина Дениса не подходит под описание, выплату он не получит.

— Учитывая вышеизложенное, правовых оснований для выделения социальной помощи в связи с повреждением автомобиля в результате взрыва газа 09.02.2023 по ул. Линейной, 39 нет, о чем департамент проинформировал заявителя, — уточнили в мэрии.

Денису Краснощёкову предложили подать заявление потерпевшего, содержащее требование о страховом возмещении в связи с причинением вреда имуществу.

— Заявление направляется страховщику по месту нахождения страховщика или представителя страховщика, уполномоченного страховщиком на рассмотрение указанных требований потерпевшего и осуществление страхового возмещения или прямого возмещения убытков, — заключили в администрации. При этом в ответе мэрии не уточняется, о каком страховщике идет речь.

Сам Денис уточнил корреспонденту НГС, что не понимает, к какому страховщику он должен обращаться: страховки КАСКО у него нет, а ОСАГО не покрывает такие случаи.

Ранее НГС рассказывал, что Денис Краснощёков в момент взрыва дома на Линейной 9 февраля прошлого года ехал на работу. Его автомобиль засыпало обломками дома. Мужчина сумел выбраться из поврежденной машины и бросился спасать людей — он начал будить жильцов.

При разборе завалов автомобиль повредили еще раз, теперь он не подлежит восстановлению. Экспертиза оценила ущерб в 340 тысяч рублей, однако на оба обращения в мэрию за выплатой сибиряк получил отказ.

Ранее НГС рассказывал, почему сибирячка Ольга Декова, еще одна потерпевшая по делу о взрыве на Линейной, отказалась от иска на 6 миллионов рублей. 20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

