Спасал жильцов и остался без машины: новосибирцу дважды отказали в компенсации после взрыва дома на Линейной

Новосибирец ехал на работу и стал свидетелем первых минут трагедии Источник: Денис Краснощёков











Житель Новосибирска Денис Краснощёков заявил, что лишился машины из-за взрыва дома №39 по улице Линейной 9 февраля прошлого года — с тех пор сибиряк безуспешно пытается добиться компенсации от мэрии. Мужчина признан потерпевшим в уголовном деле и 16 апреля дал показания на заседании в Заельцовском районном суде, на котором был корреспондент НГС.



По словам Дениса, он с семьёй жил неподалёку — каждое утро по пути на работу проезжал мимо дома на Линейной.

— 9 февраля ехал как обычно. В момент взрыва я проезжал мимо второго подъезда. Сначала я подумал, что это снег обрушился, но я вышел из машины и понял, что дом взорвался, — рассказал мужчина во время допроса на суде.

В момент взрыва Денису было не до спасения машины Источник: Денис Краснощёков











Денис не растерялся — сибиряк начал помогать жильцам дома с первых минут трагедии.



— Подъезд полностью был разрушен, начали появляться очаги огня. С левой стороны слышал крики мужчин, женщина под завалами какая-то кричала. Я позвонил в МЧС, потом один мужчина побежал в первый подъезд, а я - в третий — начали будить жильцов, — вспоминает он.

Сам Денис не пострадал, но его хэтчбек Suzuki Aerio едва ли получится восстановить. В момент взрыва автомобиль засыпало обломками дома — сам водитель успел выбраться из машины. Дополнительные повреждения авто сибиряка получило при эвакуации сотрудниками МЧС, которые разбирали завалы.

— На момент взрыва по всей левой стороне выбило стекла, смяло заднюю часть, потому что я выехать не смог. Потом уже, когда машину эвакуировали сотрудники МЧС, смяли капот — это не восстанавливается. Машина сейчас у меня на работе стоит, пользоваться ей невозможно, — объяснил Денис на суде.

Экспертиза подтвердила ущерб, нанесённый владельцу машины — 340 тысяч рублей. Когда Дениса признали потерпевшим по уголовному делу, он решил обратиться в мэрию Новосибирска, чтобы компенсировать ущерб.

Источник: Денис Краснощёков

— Обращался дважды в мэрию. Дважды мне отказали в компенсации ущерба. Первое обращение было электронное, через сайт. Ответили, что по закону компенсацию получают только жильцы дома. Потом написал заявление на бумаге, отвёз в мэрию. Там ответили то же самое — что я могу заявить иск к обвиняемым, — объяснил Денис на судебном заседании.



Мужчина также рассказал журналисту НГС, что обращался в прокуратуру Новосибирской области после того, как не дождался ответа от мэрии, однако ситуация не изменилась. Владелец машины подал гражданский иск к подсудимым — получит ли он деньги, решит суд. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причины отказа в выплате компенсации потерпевшему.

Ранее НГС рассказывал, почему сибирячка Ольга Декова, ещё одна потерпевшая по делу о взрыве на Линейной, отказалась от иска на 6 миллионов рублей. 20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).