Первое заседание по делу о взрыве на Линейной в Новосибирске – какое наказание требуют пострадавшие

20 февраля в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по уголовному делу против Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Их обвиняют во взрыве газа, который произошел 9 февраля 2023 года в многоэтажном доме на Линейной, 39.
Утром 9 февраля в 07:39 прозвучал взрыв. В многоэтажке рухнул подъезд вместе с квартирами. Тогда под завалами оказались десятки человек. Всего, трагедия унесла жизни 15 человек, еще 11 получили серьезный вред здоровью.
Весь день Новосибирск следил за спасательной операцией, а 10 февраля в день траура скорбел с родными и близкими погибших. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Да так поменять, что в итоге газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.
Жители многоэтажки с ужасом вспоминает эту трагедию. Как сложилась их жизнь спустя год, читайте по ссылке.