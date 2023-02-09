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Срочно10 февраля - День траура
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Взрыв газа на Линейной

10 февраля — День траура в Новосибирской области: почтим память погибших при взрыве

Губернатор Андрей Травников сделал объявление

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Восемь человек погибли при обрушении дома — и это только предварительные данные

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В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.

— Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа — большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание, — написал губернатор. — Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого. Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура.

Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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