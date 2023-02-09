10 февраля — День траура в Новосибирской области: почтим память погибших при взрыве

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.
— Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа — большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание, — написал губернатор. — Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого. Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура.
Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.
Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.