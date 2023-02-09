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Тема дняПо делу о взрыве газа задержаны двое
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Взрыв газа на Линейной

«Меняли оборудование в трех квартирах»: ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемого по делу о взрыве дома на Линейной

На вопросы ответил 25-летний мужчина

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Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной. Мужчину уже допросили.

Задержание проводили сотрудники УФСБ по Новосибирской области и полиции.

По версии следствия, несколько дней назад задержанные ходили по квартирам дома № 39. Омичи представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по обслуживанию газовых плит. Утром 9 февраля в доме произошел взрыв из-за утечки бытового газа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: УФСБ по Новосибирской области

— В какой компании работаете?

— «Межрегионгаз Сервис».

— По официальному договору?

— Нет.

— А как?

— По договору просто найма.

— «Межрегионгаз Сервис» вас нанял и отправил в этот дом?

— Ну мы сами осматриваем территорию и работаем.

— В смысле, сами осматриваете? У вас если заключен договор с «Межрегионгазом», у вас должны быть акты, что нужно провести проверку. Или это ваша инициатива была?

— Мы осматриваем дома, заключаем договор с жильцами квартиры.

— В 39-м доме в каких квартирах меняли оборудование?

— В телефоне надо посмотреть. Четвертая вроде, девятая, двадцать первая, если не ошибаюсь.

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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