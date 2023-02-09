«Меняли оборудование в трех квартирах»: ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемого по делу о взрыве дома на Линейной

Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 2 5-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной. Мужчину уже допросили.

