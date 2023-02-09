«Меняли оборудование в трех квартирах»: ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемого по делу о взрыве дома на Линейной

Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.
Новосибирские силовики задержали
Задержание проводили сотрудники УФСБ по Новосибирской области и полиции.
По версии следствия, несколько дней назад задержанные ходили по квартирам дома
— В какой компании работаете?
— «Межрегионгаз Сервис».
— По официальному договору?
— Нет.
— А как?
— По договору просто найма.
— «Межрегионгаз Сервис» вас нанял и отправил в этот дом?
— Ну мы сами осматриваем территорию и работаем.
— В смысле, сами осматриваете? У вас если заключен договор с «Межрегионгазом», у вас должны быть акты, что нужно провести проверку. Или это ваша инициатива была?
— Мы осматриваем дома, заключаем договор с жильцами квартиры.
— В 39-м доме в каких квартирах меняли оборудование?
— В телефоне надо посмотреть. Четвертая вроде, девятая, двадцать первая, если не ошибаюсь.
Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.