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Двух омичей задержали по делу о взрыве дома на Линейной в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг

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На данный момент известно о семи погибших в результате трагедии

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Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину - жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.

По версии следствия, несколько дней назад задержанные ходили по квартирам дома №39. Омичи представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по обслуживанию газовых плит. Утром 9 февраля в жоме произошёл взрыв из-за утечки бытового газа.

- Следователями СК допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы, - сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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