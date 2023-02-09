Двух омичей задержали по делу о взрыве дома на Линейной в Новосибирске

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину - жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.
По версии следствия, несколько дней назад задержанные ходили по квартирам дома №39. Омичи представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по обслуживанию газовых плит. Утром 9 февраля в жоме произошёл взрыв из-за утечки бытового газа.
- Следователями СК допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы, - сообщили в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
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