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Взрыв газа на ЛинейнойОнлайн-трансляция

Произошел взрыв газа на Линейной. Обрушился подъезд пятиэтажки — онлайн

От здания поднялся столб дыма

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Утром в Новосибирске загорелся жилой дом на улице Линейной. По сообщениям очевидцев, был слышен взрыв, над зданием поднялся столб дыма.

— Я слышала взрыв. Ну или хлопок. Это через железную дорогу от меня, — сообщила читательница НГС Анна.

— В доме № 39 на улице Линейной произошел взрыв. Очевидцы сообщают об обрушении целого подъезда, — пишет Telegram-канал «АСТ Black».

В региональном ГУ МЧС по Новосибирской области не подтвердили информацию. НГС собирает всё, что известно о происшествии.

Александра Бруня

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— На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оказывают содействие в эвакуации граждан, оцепили территорию вокруг дома, организовали беспрепятственный проезд специальной техники. На место происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков. Охрану общественного порядка осуществляют более 150 сотрудников полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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На место приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

На место приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Александра Бруня

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Видео с места ЧП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатели НГС

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Возбуждено уголовное дело

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся неотложные следственные действия.

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Пострадавших увозят на скорой

Пострадавших увозят на скорой

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В областную больницу доставили первого пострадавшего. Он находится в отделении ожоговой реанимации.

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На место прибыл губернатор Новосибирской области Андрей Травников

На место прибыл губернатор Новосибирской области Андрей Травников

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Александра Бруня

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Что известно о ЧП на данный момент — мы собрали в одном видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев

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МЧС открыло телефон доверия для родственников тех, кто живет в доме, где произошел взрыв, сообщение опубликовали в Telegram-канале регионального ведомства:

— В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе.

На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

Для жильцов дома развернут пункт обогрева по адресу Красный проспект, 83/1.

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В доме напротив ударной волной выбило стёкла

В доме напротив ударной волной выбило стёкла

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Александра Бруня

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На этом видео хорошо видно, что происходило после обрушения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

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Автомобили могут выезжать с территории у дома, но въезд для них закрыли

Автомобили могут выезжать с территории у дома, но въезд для них закрыли

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Александра Бруня

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У дома собралось очень много людей.

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Как передает с места корреспондент НГС Анна Скок, на место прибыли следователи.

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Александра Бруня

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Еще одно видео от читательницы.

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Александра Бруня

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Прокурор Заельцовского района Олег Алексеев также работает на месте происшествия.

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Александра Бруня

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Прокурор области Александр Бучман выехал на место пожара в жилом доме на улице Линейной, сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара.

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Из дома эвакуировали пожилого мужчину

Из дома эвакуировали пожилого мужчину

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Еще один погибший

В больнице № 34 от отравления угарным газом погиб один из жильцов дома. Об этом сообщает губернатор.

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Продолжается эвакуация людей

Продолжается эвакуация людей

На месте видно задымление

На месте видно задымление

Квартиры проверяют

Квартиры проверяют

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Тушение и разбор завалов продолжаются

Тушение и разбор завалов продолжаются

На месте работают 197 спасателей, 61 единица техники.

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Спасатели проверяют квартиры

Спасатели проверяют квартиры

— Ведутся работы по разбору завалов. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших, — пишет губернатор Андрей Травников.

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Как сообщил с места фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, школу № 85 сделали пунктом временного размещения.

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Происходит тушение и разбор завалов

Происходит тушение и разбор завалов

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Подробности трагедии озвучили в ГУ МЧС по Новосибирской области:

— В 03:43 мск поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная. К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

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— Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф, — сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.

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Кадры с места

Публикуем первые кадры с места от фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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Сообщение губернатора 

Губернатор НСО Андрей Травников в своем канале подтвердил информацию об обрушении:

— В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.

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