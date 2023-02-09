Произошел взрыв газа на Линейной. Обрушился подъезд пятиэтажки — онлайн

— На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оказывают содействие в эвакуации граждан, оцепили территорию вокруг дома, организовали беспрепятственный проезд специальной техники. На место происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков. Охрану общественного порядка осуществляют более 150 сотрудников полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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Видео с места ЧП.
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Возбуждено уголовное дело
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по
— Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов
Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся неотложные следственные действия.
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В областную больницу доставили первого пострадавшего. Он находится в отделении ожоговой реанимации.
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Что известно о ЧП на данный момент — мы собрали в одном видео.
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МЧС открыло телефон доверия для родственников тех, кто живет в доме, где произошел взрыв, сообщение опубликовали в Telegram-канале регионального ведомства:
— В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области
На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.
Для жильцов дома развернут пункт обогрева по адресу Красный проспект, 83/1.
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На этом видео хорошо видно, что происходило после обрушения.
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У дома собралось очень много людей.
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Как передает с места корреспондент НГС Анна Скок, на место прибыли следователи.
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Еще одно видео от читательницы.
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Прокурор Заельцовского района Олег Алексеев также работает на месте происшествия.
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Прокурор области Александр Бучман выехал на место пожара в жилом доме на улице Линейной, сообщают в прокуратуре Новосибирской области.
Работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара.
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Еще один погибший
В больнице № 34 от отравления угарным газом погиб один из жильцов дома. Об этом сообщает губернатор.
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На месте работают 197 спасателей, 61 единица техники.
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— Ведутся работы по разбору завалов. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших, — пишет губернатор Андрей Травников.
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Как сообщил с места фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, школу
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Подробности трагедии озвучили в ГУ МЧС по Новосибирской области:
— В 03:43 мск поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная. К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.
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— Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф, — сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.
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Кадры с места
Публикуем первые кадры с места от фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
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Сообщение губернатора
Губернатор НСО Андрей Травников в своем канале подтвердил информацию об обрушении:
— В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.
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