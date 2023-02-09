Произошел взрыв газа на Линейной. Обрушился подъезд пятиэтажки — онлайн

Утром в Новосибирске загорелся жилой дом на улице Линейной. По сообщениям очевидцев, был слышен взрыв, над зданием поднялся столб дыма.

— Я слышала взрыв. Ну или хлопок. Это через железную дорогу от меня, — сообщила читательница НГС Анна.

— В доме № 39 на улице Линейной произошел взрыв. Очевидцы сообщают об обрушении целого подъезда, — пишет Telegram-канал «АСТ Black».

В региональном ГУ МЧС по Новосибирской области не подтвердили информацию. НГС собирает всё, что известно о происшествии.