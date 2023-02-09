«Вероятность найти живыми невысока»: глава МЧС — о 8 людях, которые могут быть под завалами рухнувшего дома

— Вероятность не очень высока (что под завалами еще есть выжившие. — Прим. ред.) Было открытое горение. И низкая температура. На момент происшествия было -23 градуса. И в рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго этажа и первого. Вероятность не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо, — отметил глава МЧС России Александр Куренков. — Предполагаем, что могут находиться еще около восьми человек. Речь идет как раз об арендаторах. Мы не знаем об их судьбе. И телефоны их молчат. Они, возможно, уехали, возможно, находятся под завалами.