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Тема дняПо делу о взрыве газа задержаны двое
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Взрыв газа на Линейной

«Вероятность найти живыми невысока»: глава МЧС — о 8 людях, которые могут быть под завалами рухнувшего дома

Александр Куренков отметил, что неизвестна судьба арендаторов некоторых квартир

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Александр Куренков отметил, что неизвестны судьбы арендаторов квартир

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Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

— Вероятность не очень высока (что под завалами еще есть выжившие. — Прим. ред.) Было открытое горение. И низкая температура. На момент происшествия было -23 градуса. И в рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго этажа и первого. Вероятность не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо, — отметил глава МЧС России Александр Куренков. — Предполагаем, что могут находиться еще около восьми человек. Речь идет как раз об арендаторах. Мы не знаем об их судьбе. И телефоны их молчат. Они, возможно, уехали, возможно, находятся под завалами.

По последним данным, найдены семь погибших.

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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