В день траура: истории пяти погибших под завалами взорвавшегося дома — среди них 2-летняя малышка

Трагедия на улице Линейной, 39 стала потрясением для всего Новосибирска. 9 февраля в 07:39 мощный взрыв газа обрушил два подъезда. Спасатели сутки разбирали завалы и достали тела 13 погибших. Еще девять жителей пострадали — двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура. Люди мешками несут помощь для жителей дома, который восстановлению не подлежит. В этот скорбный день вспоминаем погибших.
Надежда Белик и ее дочка: погибла в день рождения
Почти сразу после трагедии стало известно о том, что Надежда Белик и ее 2-летняя дочь не успели выбежать из взорвавшегося дома.
Соседи и близкие до последнего надеялись, что она и ребенок живы. Но сначала спасатели достали тело Надежды, а затем малышки. Их на месте опознал муж. Мужчина был настолько убит горем, что медики с трудом смогли поднять его с колен.
В день трагедии, 9 февраля, Надежде исполнился 31 год. Женщина часто выкладывала фотографии с дочкой и мужем на своей странице. И последний ее пост также был посвящен семье.
— Вот так и встретили мы новый, 2023 год. Совместного фото не получилось, — написала женщина, сопроводив запись радостным смайликом.
На ее странице в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Надежда была сотрудницей компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В компании выразили соболезнования и сообщили, что помогут семье.
Александр Дурасов: шел мимо
Александру Дурасову было 44 года. Он работал старшим мастером электромеханической службы Новосибирского метрополитена. В день трагедии он как раз направлялся на работу, когда дом взорвался и мужчина оказался под обломками.
— Он шел мимо дома на работу. Когда извлекли тело, у него обнаружили пропуск, позвонили в метрополитен и сообщили, что достали тело из-под завалов, — объяснила знакомая мужчины. — Мне позвонил бывший муж и рассказал о его смерти, это наш общий друг.
Как рассказали в Новосибирском метрополитене, Александр Юрьевич родился 11 марта 1979 года в Экибастузе. Закончив Павлодарский университет, получил диплом горного инженера. В Новосибирский метрополитен пришел осенью 2013 года.
— Александра Юрьевича ценили не только за деловые качества и профессионализм: он был хорошим товарищем и другом, человеком разносторонних интересов. Увлекался философией, шахматами и музыкой, — перечислили в Новосибирском метрополитене.
Александр Дурасов издал собственный сборник стихов. За день до трагедии он записал на аудио стих, который его друзья посчитали пророческим. Публикуем это стихотворение.
Однажды прилетит корабль,
Челнок невиданной красы,
И выйдет к нам Кетцалькоатль,
И остановятся часы.
Большими добрыми глазами
Посеет в душах жар и лед,
Плохих оставит в наказанье,
А праведников заберет.
И вы за нами побежите
Кричать: «Мы больше так не будем»,
Скорей нас тоже заберите,
А мы вам фигушки покрутим.
Анна Нечуятова: «Срочно. В коридоре и туалете воняет кислым»
22-летняя Анна Нечуятова перед взрывом почувствовала запах газа в квартире и даже написала об этом своему молодому человеку Богдану. Через четыре минуты после ее последнего сообщения дом взорвался.
Молодая пара снимала квартиру в этом доме год. Богдан ушел на работу примерно в 07:30 и столкнулся на лестничной клетке с соседкой. Она спросила: «У нас пахнет в подъезде газом?» Мужчина принюхался и ответил, что да.
— Сказал вызвать газовщиков и ушел. В 07:35 Аня написала в WhatsApp, что пахнет чем-то непонятным в квартире. Я это не прочитал в это время и уехал на работу, — рассказал Богдан.
Взрыв произошел в 07:39. О том, что тело Анны нашли под завалами, стало известно сегодня утром. Вчера живым достали ее кота.
Татьяна Аптрашилова: «Очень радовалась покупке квартиры»
Татьяна Аптрашилова 6 января отметила юбилей — женщине исполнилось 40 лет. Ее родственники живут в Куйбышеве, поэтому, когда она утром не пришла на работу, беспокоиться начали коллеги.
Татьяна работала главным бухгалтером в одном из госучреждений. Была очень ответственным и собранным человеком. Квартиру в доме на Линейной, 39 она купила всего два месяца назад. Взяла в ипотеку. Двушка на пятом этаже обошлась ей в 4,7 миллиона рублей.
— Новоселье отметила в 20-х числах декабря, — объяснила подруга женщины. — Очень порядочный, ответственный человек. Мы ищем ее родственников. Она решила поближе к центру переехать, к работе. Она очень радовалась своей покупке, расположению квартиры. Говорила, что у нее начнется новая глава в жизни.
Жизнь сибирячки и имущество были застрахованы.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибших.
В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура. Во взрыве газа на Линейной погибли 13 человек. Спасатели завершили разбор завалов.
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