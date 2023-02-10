В день траура: истории пяти погибших под завалами взорвавшегося дома — среди них 2-летняя малышка

Почти сразу после трагедии стало известно о том, что Надежда Белик и ее 2-летняя дочь не успели выбежать из взорвавшегося дома.

Соседи и близкие до последнего надеялись, что она и ребенок живы. Но сначала спасатели достали тело Надежды, а затем малышки. Их на месте опознал муж. Мужчина был настолько убит горем, что медики с трудом смогли поднять его с колен.