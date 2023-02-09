«Не понятно, что с хозяйкой, жива или нет»: кота спасли из-под завалов дома в Новосибирске — он в тяжелом состоянии

— О семье пока ничего не известно. К спасателям подходил мужчина, пожарный, сказал, что кот, возможно, его племянницы, которая живет в этом доме. Ее пока не нашли, дозвониться не могут, — сообщила Татьяна Власова. — Надеемся, что хозяева живы и заберут его.