«Не понятно, что с хозяйкой, жива или нет»: кота спасли из-под завалов дома в Новосибирске — он в тяжелом состоянии

Спасенного из-под завалов взорвавшегося дома в Новосибирске кота отвезут в ветеринарную клинику. Как сообщила НГС директор благотворительного фонда для животных АНО ВИАВЕТ Татьяна Власова, животное находится в тяжелом состоянии.
— Кота везем в ветеринарную клинику, возможно, у него перебиты ноги. Состояние тяжелое, кричит, кидается, — сказала Татьяна Власова. — Возможно перебит позвоночник.
Специалист уточнила, что местонахождение хозяев питомца неизвестно. Им может владеть девушка, которая жила в разрушенном доме.
— О семье пока ничего не известно. К спасателям подходил мужчина, пожарный, сказал, что кот, возможно, его племянницы, которая живет в этом доме. Ее пока не нашли, дозвониться не могут, — сообщила Татьяна Власова. — Надеемся, что хозяева живы и заберут его.
Директор фонда присутствовала на месте ЧП и забирала животное. Между тем Татьяна Власова отметила, что к ней подходили и другие люди в поисках питомцев.
Взрыв газа в многоквартирном доме на Линейной прогремел утром 9 февраля. В результате ЧП погибли шесть человек, девять пострадали. Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.