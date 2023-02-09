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«Не понятно, что с хозяйкой, жива или нет»: кота спасли из-под завалов дома в Новосибирске — он в тяжелом состоянии

Животное отвезут в ветклинику

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Хозяйку питомца пока не смогли найти

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Спасенного из-под завалов взорвавшегося дома в Новосибирске кота отвезут в ветеринарную клинику. Как сообщила НГС директор благотворительного фонда для животных АНО ВИАВЕТ Татьяна Власова, животное находится в тяжелом состоянии.

— Кота везем в ветеринарную клинику, возможно, у него перебиты ноги. Состояние тяжелое, кричит, кидается, — сказала Татьяна Власова. — Возможно перебит позвоночник.

Специалист уточнила, что местонахождение хозяев питомца неизвестно. Им может владеть девушка, которая жила в разрушенном доме.

— О семье пока ничего не известно. К спасателям подходил мужчина, пожарный, сказал, что кот, возможно, его племянницы, которая живет в этом доме. Ее пока не нашли, дозвониться не могут, — сообщила Татьяна Власова. — Надеемся, что хозяева живы и заберут его.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По данным МЧС, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома

Видео: МЧС России

Директор фонда присутствовала на месте ЧП и забирала животное. Между тем Татьяна Власова отметила, что к ней подходили и другие люди в поисках питомцев.

Взрыв газа в многоквартирном доме на Линейной прогремел утром 9 февраля. В результате ЧП погибли шесть человек, девять пострадали. Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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