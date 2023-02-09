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Взрыв газа на Линейной

Живого кота спасли из-под завалов разрушенных взрывом газа подъездов в Новосибирске

Животное очень громко мяукало

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Кот очень громко мяукал

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Кота достали из-под завалов взорвавшегося дома на Линейной. Животное живое, очень громко мяукала.

— Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома, — сообщили в МЧС России.

Животное забрали местные жители.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС России

Животное передали волонтерам

Животное передали волонтерам

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Двухлетнюю погибшую девочку и 40-летнюю женщину нашли под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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