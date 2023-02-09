Живого кота спасли из-под завалов разрушенных взрывом газа подъездов в Новосибирске

Кота достали из-под завалов взорвавшегося дома на Линейной. Животное живое, очень громко мяукала.
— Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома, — сообщили в МЧС России.
Животное забрали местные жители.
Двухлетнюю погибшую девочку и 40-летнюю женщину нашли под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.