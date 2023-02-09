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Тема дняОчевидец заявил о 4 погибших при взрыве
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Взрыв газа на Линейной

Двухлетнюю девочку и 40-летнюю женщину нашли погибшими под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске

Официально сообщается о пяти погибших, под завалами еще могут быть люди

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Отец погибшего ребенка в шоковом состоянии

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Двухлетнюю погибшую девочку и 40-летнюю женщину нашли под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске. Число погибших при взрыве дома на улице Линейной увеличилось до пяти.

— Нашли девочку два года. Мертвая. Папа узнал, — сообщил корреспонденту НГС источник.

Он добавил, что отец ребенка находится в шоковом состоянии. Врачи не могут поднять его с колен.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС подтвердили информацию о четвертом погибшем — это женщина 40 лет. В ведомстве также подтвердили информацию о пятом погибшем — 2-летнем ребенке.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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