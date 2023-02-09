Двухлетнюю девочку и 40-летнюю женщину нашли погибшими под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске

Двухлетнюю погибшую девочку и 40-летнюю женщину нашли под завалами взорвавшегося дома в Новосибирске. Число погибших при взрыве дома на улице Линейной увеличилось до пяти.
— Нашли девочку два года. Мертвая. Папа узнал, — сообщил корреспонденту НГС источник.
Он добавил, что отец ребенка находится в шоковом состоянии. Врачи не могут поднять его с колен.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС подтвердили информацию о четвертом погибшем — это женщина 40 лет. В ведомстве также подтвердили информацию о пятом погибшем — 2-летнем ребенке.
Появилось видео момента взрыва.
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