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Происшествия «Разбивал бутылки об голову»: сибиряка обвинили в избиении молодой девушки — знакомые заявили, что ее удерживали в доме

«Разбивал бутылки об голову»: сибиряка обвинили в избиении молодой девушки — знакомые заявили, что ее удерживали в доме

Полицейские ищут мужчину

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36 комментариев

По словам автора поста, на место вызывали полицию

Жителя Новосибирской области обвинили в избиении 18-летней девушки. 28-летний парень якобы насильно удерживал сибирячку в доме — об этом заявили в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел в поселке Горном Тогучинского района 4 ноября. Он уточнил, что конфликт начался в квартире общих подруг, — девушка не согласилась с мнением парня касательно знакомого.

— Он разбивал бутылки об ее голову. Девочки пытались его остановить, но он и их ударил. Также вытащил и бил в подъезде, и на улице, — сказано в посте. — Насильно тащил ее к себе домой и всю дорогу бил, пинал ногами.

Автор утверждает, что во время конфликта девушка несколько раз теряла сознание. Мужчина якобы принес сибирячку домой и до утра удерживал в своем жилье.

— Мама её лучшей подруги примчала к дому, где находилась девушка, просила открыть дверь, — сказано в сообщении. — Просила позволить ее отвезти в больницу. Она вызывала скорую, полицию, но он никому не открыл двери.

Позже мужчина, по словам автора сообщения, связался со знакомыми сибирячки и согласился передать ее в медучреждение. В посте сказано, что сейчас девушка находится в больнице.

Информация о происшествии также появилась в паблике «Подслушано Горный» во «ВКонтакте». В нем заявили, что мужчина избивал девушку на улице. Местная жительница рассказала НГС, что недавно у девушки умерла мать.

— Обычная молодая девушка, работает, — сообщила сибирячка. — Вежливая, спокойная девчушка маленького роста, худенькая.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что 4 ноября полицейским поступили данные об избиении девушки. Сотрудники прибыли на место и увидели у двери в квартиру двух женщин.

Сибирячки объяснили, что пили вместе с пострадавшей и ее сожителем спиртное.

— В ходе застолья между последними произошел конфликт, в результате которого мужчина избил свою девушку. После чего пара ушла домой, — сообщили в ведомстве. — Полицейские неоднократно стучали в дверь указанной квартиры по месту жительства данных граждан, но никто не открыл.

На следующий день 18-летняя девушка, вызвав скорую помощь, попала в больницу, после чего ее опросили полицейские. Она подтвердила, что во ходе застолья и конфликта мужчина нанес ей повреждения.

По данным ведомства, пострадавшей выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание подозреваемого.

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Недавно жительница Новосибирска обвинила фитнес-тренера в том, что он ее избил и спустил на нее бойцовских собак. Инцидент, по ее словам, произошел в Калининском районе.

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Избили полиция Горный Новосибирская область
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Комментарии
36
Каменский Скуф
49 минут
Да, это не за репост в вк двери с петель выносить. Приоритеты давно понятны.
Л аврентий
40 минут
Полицейские пришли арестовывать бандита, но он им не открыл.
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