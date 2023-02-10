На здании правительства Новосибирской области спустили флаги — сегодня в регионе день траура

На здании правительства Новосибирской области спустили флаги. В регионе 10 февраля объявлен день траура из-за трагедии, которая произошла на Линейной.
Вчера, 9 февраля, в 07:39 взрыв газа произошел в доме на Линейной, 39. Сейчас известно о 13 погибших.
Губернатор НСО подписал документ.
Всё о трагедии на Линейной вы можете почитать здесь.
Сегодня стало известно, что 22-летняя Анна Нечуятова, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной, найдена погибшей.
Мы продолжаем собирать всю информацию о трагедии на Линейной в режиме онлайн.