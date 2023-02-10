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Тема дняЧисло погибших на взрыве составило 13 человек
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Взрыв газа на Линейной

На здании правительства Новосибирской области спустили флаги — сегодня в регионе день траура

В трагедии на Линейной погибли 13 человек

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На здании уже спустили флаги

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На здании правительства Новосибирской области спустили флаги. В регионе 10 февраля объявлен день траура из-за трагедии, которая произошла на Линейной.

Вчера, 9 февраля, в 07:39 взрыв газа произошел в доме на Линейной, 39. Сейчас известно о 13 погибших.

Губернатор НСО подписал документ.

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Всё о трагедии на Линейной вы можете почитать здесь.

Сегодня стало известно, что 22-летняя Анна Нечуятова, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной, найдена погибшей.

Мы продолжаем собирать всю информацию о трагедии на Линейной в режиме онлайн.

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