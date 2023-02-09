«Бодь, срочно — кислым пахнет»: новосибирец ищет свою 22-летнюю девушку — он ушел на работу за 9 минут до взрыва

Мужчина ответил, что да.

— Пахнет. Сказал вызвать газовщиков и ушел. В 7:35 Аня написала в WhatsApp, что пахнет чем-то непонятным в квартире. Я это не прочитал в это время и уехал на работу. И сейчас она недоступна больше, — объяснил Богдан.

Взрыв произошел в 7:39.