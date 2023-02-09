«Бодь, срочно — кислым пахнет»: новосибирец ищет свою 22-летнюю девушку — он ушел на работу за 9 минут до взрыва

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной. Ее парень Богдан рассказал корреспонденту НГС, что запах газа чувствовался в подъезде с раннего утра.
— Мы снимали квартиру с февраля 2022 года. На работу я ушел примерно где-то в 7:30. Я вышел из квартиры и соседка по лестничной клетке спросила: «У нас пахнет в подъезде газом?» — вспоминает Богдан.
Мужчина ответил, что да.
— Пахнет. Сказал вызвать газовщиков и ушел. В 7:35 Аня написала в WhatsApp, что пахнет чем-то непонятным в квартире. Я это не прочитал в это время и уехал на работу. И сейчас она недоступна больше, — объяснил Богдан.
Взрыв произошел в 7:39.
— Она находилась в 20 квартире 2 подъезда. Я был в школе, где собирают эти данные, там нет информации, — говорит Богдан.
Прежде в мэрии официально сообщили, какие подъезды пострадали от взрыва.
— В результате хлопка, причины которого устанавливаются, пострадали второй и третий подъезды дома № 39 на ул. Линейной в Заельцовском районе, — прокомментировал ситуацию мэр Анатолий Локоть.
В Новосибирске сейчас ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.
Возбуждено уголовное дело из-за взрыва газа. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека. Появилось видео момента взрыва.
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