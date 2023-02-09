freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 5/10
usd 71.58
eur 76.83
СрочноВидео, как падают квартиры в доме на Линейной
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

«Бодь, срочно — кислым пахнет»: новосибирец ищет свою 22-летнюю девушку — он ушел на работу за 9 минут до взрыва

Анна Нечуятова не выходит на связь

1 209

Анна Нечуятова жаловалась на запах газа в квартире

Поделиться

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной. Ее парень Богдан рассказал корреспонденту НГС, что запах газа чувствовался в подъезде с раннего утра.

— Мы снимали квартиру с февраля 2022 года. На работу я ушел примерно где-то в 7:30. Я вышел из квартиры и соседка по лестничной клетке спросила: «У нас пахнет в подъезде газом?» — вспоминает Богдан.

Мужчина ответил, что да.

— Пахнет. Сказал вызвать газовщиков и ушел. В 7:35 Аня написала в WhatsApp, что пахнет чем-то непонятным в квартире. Я это не прочитал в это время и уехал на работу. И сейчас она недоступна больше, — объяснил Богдан.

Взрыв произошел в 7:39.

Поделиться

— Она находилась в 20 квартире 2 подъезда. Я был в школе, где собирают эти данные, там нет информации, — говорит Богдан.

Прежде в мэрии официально сообщили, какие подъезды пострадали от взрыва.

— В результате хлопка, причины которого устанавливаются, пострадали второй и третий подъезды дома № 39 на ул. Линейной в Заельцовском районе, — прокомментировал ситуацию мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске сейчас ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.

Возбуждено уголовное дело из-за взрыва газа. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека. Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

По теме

ЧПВзрыв газаПожарГаз взорвался
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter