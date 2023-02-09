«Не пришла на работу»: новосибирцы ищут 25-летнюю девушку, которая жила во взорвавшемся от газа доме на Линейной

В Новосибирске ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.
— Я коллега по работе. Мария не вышла сегодня на работу, не выходит на связь, узнали из новостей о взрыве, проживает она в этом доме, — сообщила коллега девушки Анастасия.
Марии нет в списках пострадавших, который на данный момент вывешен МЧС.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.