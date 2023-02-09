Что известно о взрыве газа в доме на Линейной — показываем в одном видео

В жилом доме на улице Линейной, 39 взорвался газ. Сейчас сообщается о двух погибших и пяти пострадавших.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео.
Мы собираем всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.
На данный момент сообщается о двух погибших
В жилом доме на улице Линейной, 39 взорвался газ. Сейчас сообщается о двух погибших и пяти пострадавших.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео.
Мы собираем всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.
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