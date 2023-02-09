«Была в подвале под плитой»: из-под завалов дома на Линейной достали женщину — там могут быть еще трое

В Новосибирске спасатели вытащили из-под завалов дома на Линейной живой женщину — ее передали медикам.
— На месте происшествия в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по ул. Линейной пожарно-спасательные подразделения вытащили из завалов обрушившегося подъезда женщину. В 08:01 во время разбора завалов в подвале под обрушившимся подъездом личный состав пожарно-спасательного расчета обнаружил женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Есть предположения, что как минимум три человека под завалами, подчеркнули в ведомстве.
Всего в ликвидации ЧП задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.