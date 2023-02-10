День траура. Вторые сутки после трагедии на Линейной переживает Новосибирск — онлайн-трансляция

В Новосибирской области 10 февраля объявлен днем траура по погибшим во время взрыва газа. Обрушение подъезда произошло вчера, 9 февраля, в 07:50. Уже известно о 12 погибших, в числе которых 2-летняя девочка. На месте трагедии продолжают работать спасатели. НГС в режиме онлайн собирает информацию о случившемся.