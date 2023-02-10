День траура. Вторые сутки после трагедии на Линейной переживает Новосибирск — онлайн-трансляция

Панельных домов, как на Линейной, 39, в Новосибирске сотни. Опасно ли в них жить? Об их особенностях и возможности восстановления узнала Лиза Пичугина.
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В МЧС по Новосибирской области сообщили, что разбор завалов продолжается. На месте работают 358 человек, 68 единиц техники, в том числе от МЧС России 172 человека и 24 единицы техники.
— Для ночного пребывания жильцов дома подготовлены пункты временного размещения по адресам: проспект Дзержинского 32, гостиница «Северная»; улица Жуковского, 98/1, социально-оздоровительный центр «Лунный Камень»; Мочище, Мочище, 34, социально оздоровительный центр «Обские Зори»; Лесное шоссе 9, ГБУЗ Новосибирский областной госпиталь
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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что количество погибших достигло 12 человек.
— Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин, — рассказали в пресс-службе Минздрава.
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