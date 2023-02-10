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Взрыв газа на ЛинейнойОнлайн-трансляция

День траура. Вторые сутки после трагедии на Линейной переживает Новосибирск — онлайн-трансляция

Известно уже о 12 погибших от взрыва

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В Новосибирской области 10 февраля объявлен днем траура по погибшим во время взрыва газа. Обрушение подъезда произошло вчера, 9 февраля, в 07:50. Уже известно о 12 погибших, в числе которых 2-летняя девочка. На месте трагедии продолжают работать спасатели. НГС в режиме онлайн собирает информацию о случившемся.

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Панельных домов, как на Линейной, 39, в Новосибирске сотни. Опасно ли в них жить? Об их особенностях и возможности восстановления узнала Лиза Пичугина.

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В МЧС по Новосибирской области сообщили, что разбор завалов продолжается. На месте работают 358 человек, 68 единиц техники, в том числе от МЧС России 172 человека и 24 единицы техники.

— Для ночного пребывания жильцов дома подготовлены пункты временного размещения по адресам: проспект Дзержинского 32, гостиница «Северная»; улица Жуковского, 98/1, социально-оздоровительный центр «Лунный Камень»; Мочище, Мочище, 34, социально оздоровительный центр «Обские Зори»; Лесное шоссе 9, ГБУЗ Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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Всю хронику событий, которые произошли вчера, корреспонденты НГС собирали в режиме онлайн.

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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что количество погибших достигло 12 человек.

— Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

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