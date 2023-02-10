Взрывы газа в многоэтажках России: вспоминаем громкие трагедии за последние 5 лет

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной взорвался газ. Трагедия унесла жизни семи человек, без жилья остались десятки семей. К сожалению, подобные случаи в России совсем не редкость. Вспоминаем, где и когда произошли страшные взрывы в многоэтажных домах страны за последние 5 лет.
2018 год — Магнитогорск
Трагедия, которая потрясла всю Россию, произошла в шесть утра 31 декабря 2018 года в городе Магнитогорске Челябинской области. От взрыва обрушился подъезд с третьего по десятый этаж над аркой десятиэтажного дома, построенного в 1973 году. Вечером в этот же день на место трагедии приезжал Владимир Путин.
Спасатели работали на месте до 3 января, из-под завалов достали тела 39 человек, шесть из них — дети. Прошло четыре года, но официально силовики так и не сообщили, что стало причиной трагедии. Предварительное расследование до сих пор не завершено.
После взрыва наши коллеги из 74.RU выпустили два масштабных материала — расследование и документальный фильм, в которых рассказали о цепочке событий до взрыва в доме и после него. Факты указывают на террористический след трагедии — силовики это не опровергали, но и не подтверждали. Версия со взрывом бытового газа остается основной, но официального заключения всё еще нет.
2019 год — Шахты
Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области взорвался бытовой газ в девятиэтажке, обрушились четыре квартиры на двух последних этажах. Погибли пять человек.
2020 год — Азов и Подмосковье
22 февраля в городе Азов Ростовской области взорвался газ на последнем этаже трехэтажного дома. В тот день жители с утра жаловались на сильный запах, но предотвратить трагедию не смогли. Два человека погибли, еще двое пострадали.
4 апреля взорвался газ в квартире на третьем этаже пятиэтажки в городе Орехово-Зуево Московской области, трагедия произошла примерно в час дня. Были полностью разрушены три верхних этажа, погибли три человека, шесть пострадали, один из них — подросток.
2021 год — Подмосковье и Набережные Челны
8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье взорвался газ в девятиэтажном жилом доме. Погибли семь человек, один из них — подросток, пятнадцать пострадали. Утечка газа тогда произошла в квартире, где проживала многодетная семья.
25 октября в жилом доме в Набережных Челнах взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома, повредив перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате трагедии погибла 22-летняя девушка.
Эпицентром взрыва оказалась квартира, в которой жил 70-летний мужчина. Выяснилось, что он состоял на учете у врача-нарколога из-за алкоголизма. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку. По одной из версий, он пытался самовольно подключиться к газу. Он скончался в больнице.
2022 год — Сахалин
19 ноября днем в поселке Тымовском на Сахалине взорвался бытовой газ в негазифицированном пятиэтажном доме. Погибли девять человек, из них четыре — дети. В доме взорвался
Серия взрывов в декабре
4 декабря обрушился дом в Нижневартовске, погибли десять человек. Дом был не газифицирован, причиной взрыва могли стать самогонный аппарат или газовый баллон. По предварительной версии следователей, в начале декабря один из жильцов дома собирался на зимнюю рыбалку и принес баллоны с газом. Он пытался подключить их к переносной плитке, из-за чего и произошел взрыв.
В тот же день, 4 декабря, взорвался газовый баллон в одной из квартир пятиэтажки в Екатеринбурге.
Сразу три подобных происшествия произошли 5 декабря. Утром в одном из жилых домов Ярославля взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на третьем этаже трехэтажного здания
В 10 утра 5 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области. Эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже, обрушились стены между тремя квартирами. Газовый баллон в тот день взорвался также в поселке Кантемировка Воронежской области, пострадал один человек.
9 декабря в Рязани в двухэтажном многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат, обрушились межкомнатная перегородка и частично второй этаж.
2023 год — Новосибирск
Сегодня утром, 9 февраля, в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной, обрушился подъезд пятиэтажки. Жители разрушенного дома объяснили, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовое оборудование. Предварительная версия ЧП — утечка газа в одной из квартир дома на третьем этаже третьего подъезда.
Днем силовики в гражданской одежде, представившись полицейскими, начали опрашивать местных жителей. Они показывали им фотографии и просили опознать людей, которые ходили вчера по квартирам под видом сотрудников газовой службы.
Вечером задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — именно они, по версии следствия, несколько дней назад ходили по квартирам и выполняли работы по обслуживанию газовых плит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На момент подготовки публикации известно о 12 погибших. Число пострадавших, по последним данным, — семь человек, двое — в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается.
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