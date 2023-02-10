Взрывы газа в многоэтажках России: вспоминаем громкие трагедии за последние 5 лет

После взрыва наши коллеги из 74.RU выпустили два масштабных материала — расследование и документальный фильм, в которых рассказали о цепочке событий до взрыва в доме и после него. Факты указывают на террористический след трагедии — силовики это не опровергали, но и не подтверждали. Версия со взрывом бытового газа остается основной, но официального заключения всё еще нет.



2019 год — Шахты

Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области взорвался бытовой газ в девятиэтажке, обрушились четыре квартиры на двух последних этажах. Погибли пять человек.

