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Под завалами пятиэтажки в Сахалине нашли четвертого погибшего

По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон

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В поселке Тымовском на Сахалине произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Часть здания обрушилась, по сообщениям МЧС, под завалами находятся люди. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

Виктор Старцев

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Предварительная причина взрыва

Местные власти сообщают, что предварительной причиной ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

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Виктор Старцев

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Найден четвертый погибший

Экстренные службы сообщают, что под завалами дома найден четвертый погибший.

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Виктор Старцев

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Спасатели и очевидцы активно разбирают завалы.

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Виктор Старцев

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Еще одно видео из квартиры соседнего дома. Мужчина нашел свою кошку, испуганно забившуюся в угол.

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Виктор Старцев

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В соцсетях публикуют видеозаписи из квартир соседних домов. Мужчина снимает последствия взрыва — в его квартире отошла стена, выбило окна, все вещи разбросаны.

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Виктор Старцев

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«Интерфакс» сообщает, что взрыв газа произошел еще и в подмосковном многоквартирном доме. Подробностей пока нет.

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Виктор Старцев

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Возбуждено уголовное дело

СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления Бэликто Базаров и следователи-криминалисты.

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Виктор Старцев

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По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине стал газовый баллон, сообщили экстренные службы.

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Виктор Старцев

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От взрыва разрушилась часть здания с первого по пятый этажи. Как сообщают «Известия», сразу после взрыва очевидцы самостоятельно начали разбирать завалы.

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Виктор Старцев

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Момент обрушения дома: видео

А это — момент обрушения дома, снятый камерами наблюдения.

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Виктор Старцев

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Момент взрыва попал на видео — слышен громкий хлопок.

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Виктор Старцев

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Количество пострадавших и погибших

По уточненным данным, при взрыве пострадали девять человек, из-под завалов извлекли тела троих погибших.

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Виктор Старцев

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выложил видео с места происшествия.

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Виктор Старцев

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В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что на место происшествия вылетел вертолет Ми-8.

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Виктор Старцев

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Причины взрыва выясняются

По словам главы Сахалинской области, причины ЧП в жилом доме на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался газ, выясняются, дом газифицирован не был.

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Виктор Старцев

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На данный момент из-под завалов извлечены тела троих погибших жителей — об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Одного пострадавшего доставили в больницу.

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СахалинВзрыв газаПогибшие
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