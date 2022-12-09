В Рязани в двухэтажном доме произошел взрыв: здание обрушилось, есть пострадавшие

В Рязани в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, по предварительной информации, причиной стала детонация бытового газа, в результате обрушились межкомнатная перегородка и частично второй этаж.
— В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП, — пишет губернатор Рязанской области в своем Telegram-канале.
За последнюю неделю в России произошло уже несколько ЧП, связанных с бытовым газом. Вечером 4 декабря рухнули несколько этажей в пятиэтажке Нижневартовска: в результате погибли девять человек. Тем же вечером в одной из квартир Екатеринбурга взорвался газовый баллон, от ударной волны выбило окна и балкон.
Утром 5 декабря произошел взрыв в ярославском доме — жильца квартиры госпитализировали с ожогами тела в 70%, через два дня он скончался в реанимации. Следующий инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области — из дома эвакуировали 18 человек, среди которых было трое детей. Пятый взрыв за сутки, связанный с газовыми неполадками, зафиксировали в Воронежской области.
Утром 9 декабря взрывы прогремели в Подмосковье — во время пожара в ТЦ «МЕГА Химки». Предположительно, в гипермаркете взорвались баллоны с пропаном.