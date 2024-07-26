Больше детей — меньше учителей: почему в Новосибирске не хватает педагогов и кому в школьном образовании платят больше 90 тысяч

Некоторые учителя увольняются и школ и начинают заниматься репетиторством, в том числе подготовкой к ЕГЭ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске увеличилось количество вакансий для учителей: по данным Hh.ru, с мая по июль работодатели опубликовали на 104% больше вакансий, чем за тот же период в прошлом году. При этом количество поданных резюме указывает на дефицит работников. НГС поговорил с представителями трех новосибирских школ и выяснил, с чем может быть связана нехватка педагогов, почему они уходят в репетиторство и какие сложности есть в школах. Подробности — в материале Екатерины Евстафьевой.



25 тысяч рублей до вычета налогов

По информации сервиса для поиска сотрудников Hh.ru, с мая по июль в городе опубликовали 150 новых вакансий для педагогов — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, отмечают аналитики, 16% вакансий предлагают удаленную работу, 17% — частичную занятость, то есть дают возможность для подработки.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Медианная зарплата педагогов в Новосибирске при этом — 63 587 рублей, большинство работодателей предлагают зарплаты от 40 до 80 тысяч рублей. При мониторинге НГС обнаружил вакансию учителя начальных классов на полный день с зарплатой от 27 108 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется, у соискателя должно быть высшее или среднее профессиональное образование.

В другой школе ищут учителя начальных классов на зарплату от 20 до 40 тысяч рублей. Также удалось найти вакансию учителя английского языка с зарплатой до 90 тысяч рублей до вычета налогов, но такого специалиста ищет частная организация.



На сайте поиска работы «Зарплата.ру» тоже встречаются вакансии для учителей с зарплатой от 25 тысяч рублей до вычета налогов. А в одной из школ города предлагают от 95 тысяч рублей учителю в специализированных химико-биологических и медицинских классах.

Новых учителей активно принимают на работу перед учебным годом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По информации Hh.ru, в Новосибирске на одну вакансию в сфере «наука, образование» приходится четыре резюме, что указывает на нормальный баланс спроса и предложения. В категории «учитель, преподаватель, педагог» соотношение ниже: 3,5 резюме на вакансию, что указывает на умеренный дефицит специалистов.



На конец июня в муниципальных школах Новосибирска, по информации мэрии, не хватало 750 педагогов. При этом средняя зарплата за первые пять месяцев 2024 года составила 73 195 рублей.



«Репетитор ни перед кем не отчитывается»

По словам Елены Третьяковой, директора относительно новой школы № 217 в ЖК «Матрешкин двор», у них дефицита педагогов нет и перед новым учебным годом уже принимают учителей.



— Учителя начальных классов, математики, иностранного языка, тьюторы, педагоги, психологи прошли собеседования, в конце августа будут устроены на работу, — рассказала директор. — Школа находится в новом жилмассиве, идет заселение, в том числе приезжают педагоги. Какое состояние будет в начале учебного года, покажет время, но сейчас уже много сотрудников обратилось.

На работу в эту школу устраиваются выпускники, молодые специалисты с опытом работы и учителя с большим стажем в 20–30 лет. Как объяснила Елена Третьякова, в дома рядом со школой переезжают из Якутии, Кемеровской и Новосибирской областей, Казахстана. После заселения педагоги ищут работу, а так как в жилмассиве есть только школа № 217, то многие устраиваются именно туда.



— Нам педагоги нужны в основном из-за того, что увеличивается число детей. В первый класс приходит много, поэтому требуются учителя начальных классов, — объяснила Елена Третьякова. — Нужны учителя математики и русского языка, потому что будет 13 пятых классов. Нагрузка большая.

В школу устраиваются как молодые специалисты, так и учителя с большим стажем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудница лицея № 22 «Надежда Сибири» (попросила не указывать ее имя) тоже заявила, что проблем с педагогическим составом нет.



— У нас нет нехватки педагогов, к учебному году мы набираем людей. Обычно справляемся за счет перераспределения нагрузки, оптимизации учебных планов в соответствии с ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты. — Прим. ред.), — объяснила собеседница НГС. — Конечно, у нас специализированные классы, поэтому немного другая ситуация. У нас есть пул резюме, который мы готовы рассмотреть в августе.

По ее словам, одна из причин нехватки учителей заключается в том, что выпускники школ редко идут учиться в педагогические вузы. Кроме этого, многие учителя предпочитают заниматься репетиторством и готовить детей к экзаменам, а не работать в школе.



— Учитель работает в школе весь день и получает определенную зарплату, которая может меняться в зависимости от премий и различных выплат. А репетитор набирает себе учеников, ни перед кем не отчитывается, ответственности практически ни за что не несет. Заниматься с учеником можно в удобное время, зарплата не меньше, а иногда и больше, чем в образовательном учреждении, — объяснила сотрудница лицея.

Работая репетиторами, педагоги могут зарабатывать больше, чем в школах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представитель школы № 192 в Кировском районе (попросил не упоминать его имя) отметил, что им не хватает учителей математики и технологии. Он связывает это со сложностями работы.

— Учителям, которые только приходят, дают большую нагрузку, потому что нужно обеспечить всех учащихся изучением предмета. Наполняемость классов достаточно высокая — 25 человек и более. Еще приходят дети, которые не знают русский язык, в этом тоже есть трудность, — объяснили в школе.



Собеседник НГС подчеркнул, что зарплата учителей зависит от нагрузки. На работу устраиваются и молодые специалисты, и люди с опытом. Из-за сложностей некоторые работники уходят из профессии или занимаются репетиторством. Но сейчас действуют специальные программы поддержки молодых учителей, которые со временем могут помочь привлечь их к работе.



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