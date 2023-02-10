«Панельные дома — как гофрированная коробка»: от взрыва рухнул подъезд 5-этажки — в Новосибирске таких сотни

Ранним утром 9 февраля жители Линейного жилмассива услышали взрыв, который обрушил один из четырех подъездов панельного дома на Линейной, 39. В течение всего дня спасатели разбирали завалы. К моменту публикации материала пострадавших доставили в больницы, 12 человек погибли. Подъезд дома буквально сложился — несколько часов чудом держались только квартиры верхнего этажа. Домов, подобных разрушенному, в городе сотни. Об их особенностях и возможности восстановления узнала Лиза Пичугина.
Утром 9 февраля предположительно от взрыва газа частично обрушился один из подъездов панельной хрущевки на улице Линейной, 39. Такие дома составляют сегодня огромную часть жилой застройки всего Новосибирска, если не большую ее часть. Их строили массово с 1960-х годов, при этом они со временем, разумеется, видоизменялись, и в меньших объемах доработанные серии панельных домов строят до сих пор.
В доме, где произошла трагедия, можно узнать одну из самых популярных и массовых советских серий — 1–468. Всего в стране, по данным сайта Prawdom.ru, построено 2674 дома этой серии, и больше четверти из них — 715 — приходится на Новосибирск. Эта серия по массовости в городе уступает только кирпичным домам серии 1–447 — их в городе 737.
Визуально дома серии 1–468 можно узнать по отсутствию окон и балконов на торце, хотя в некоторых модификациях такой вариант есть. Планировочно она выделяется тремя квартирами на площадке, конструктивно — смешанным шагом несущих стен, который позволяет делать перепланировки.
Последняя особенность позволяет такие дома реконструировать, хотя региональные власти уже сообщили, что восстанавливать частично разрушенный дом не будут, а его жителей расселят — и вряд ли в дома в том же районе.
Опрошенные журналистом НГС эксперты считают, что рассуждать о будущем поврежденного взрывом дома еще рано: в ходе спасательных работ возможны новые обрушения, которые могут повлиять на конструкцию дома в целом.
— [Прецеденты, когда такие дома восстанавливали] есть, конечно, — сказал начальник управления научно-исследовательской работы НГАСУ (Сибстрин) Александр Маньшин. — Произошедший взрыв мог повлиять на узлы и конструкции, которые могут оказаться неработоспособными для тех нагрузок, которые сегодня могут быть. Если его состояние аварийное, дом практически не подлежит восстановлению. Но ответить однозначно, без освидетельствования, не представляется возможным.
По его словам, серия домов 1–468 была массовой, но не ординарной: ее корректировали и подгоняли для отдельных локаций. Кроме того, для восстановления дома необходима документация, которая для таких домов часто отсутствует.
— Серия была массовой, но вряд ли вы уже найдете по ней документацию даже в управляющих компаниях — такое отношение, — заметил Александр Маньшин. — Заводы, которые выпускали такие изделия, давно перешли на другие технологии и даже материалы, поэтому найти документацию по этим сериям можно, наверное, в архивах — городском или областном.
Специалисты, как правило, подчеркивают, что панельные хрущевки уже давно пережили отведенное им время.
— Один специалист в частной беседе рассказывал, что когда в 60-х начали строить панельные дома, то строили их заведомо плохо: сварные стыки делали таким образом, чтобы через какое-то время, лет через 20, их было легко сломать. Тогда думали, что это времянки, — рассказывал НГС Сергей Филонов, хранитель Музея истории архитектуры Сибири имени Сергея Баландина НГУАДИ.
Новосибирский архитектор Игорь Поповский, комментируя новосибирское ЧП, отметил, что панельный дом может выдержать удар: всё зависит от того, какой он силы и куда пришелся. Но современные здания все-таки надежнее.
— Обычно панельные дома как гофрированная коробка. Все стены участвуют в конструктивной схеме, и даже при небольшом нарушении карточный домик начинает, по сути, рушиться, — объяснил он. — Сейчас строят из монолитного железобетона, из металла — это очень прочные вещи.
Не менее значимая проблема, помимо конструктивных особенностей, — газификация. Игорь Поповский отметил, что с современными технологиями подобные происшествия — это нонсенс. Ассистент кафедры архитектурного проектирования зданий и сооружений НГАСУ (Сибстрин) Матвей Рублёв считает газификацию многоквартирных домов и вовсе устаревшей. При этом не обходится года без взрывов бытового газа в жилых домах: буквально накануне, 7 февраля, от него пострадал также панельный дом в Ефремове Тульской области — снова обрушенный подъезд, семеро погибших.
— Современные проектные решения вполне обходятся без газа: любой современный многоквартирный дом электрифицирован, имеет центральное отопление — всё это достаточно безопасно. В газе необходимости нет, и все эти случаи в очередной раз подчеркивают это, и идея снабжать многоквартирные дома газом в той или иной форме сама по себе абсурдна и опасна, — сказал Матвей Рублёв в разговоре с журналистом НГС, подчеркнув, что это его субъективное мнение.
Сколько в Новосибирске газифицированных многоквартирных домов, точно неизвестно. На сайте Департамента энергетики и ЖКХ города Новосибирска указано только число потребителей: 38 тысяч частных лиц (среди них и дома частного сектора), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — более 750. Журналист НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить данные, но оперативно ответ на него подготовить не смогли.
На том же сайте Департамента энергетики и ЖКХ опубликована и подробная карта газификации. Например, в Линейном жилмассиве газифицирован целый квартал хрущевок, много таких домов на улице Гоголя, в центре Ленинского района. Но читатели заметили нестыковки: житель дома на Кропоткина, 94/1 написал в редакцию, что дом не могут газифицировать уже 20 лет, хотя на схеме он отмечен как обеспеченный газом. Впрочем, не факт, что его жители всё еще хотят пользоваться газом.
Руководитель Ленинского офиса агентства недвижимости «Квадротека» Наталья Аксенова сказала, что иногда новосибирцы приходят с конкретным запросом на квартиры в домах без газа, но если такого запроса нет, то категорически от квартир с газом не отказываются — это, как правило, воспринимается как норма.
Цена на квартиры от наличия газа в доме не зависит, считает эксперт.
— Здесь всё зависит от желания продавца. Но никогда не было такого, что если дом газифицирован, то торг должен быть больше, — сказала Наталья Аксенова. — Вероятно, после этого случая вопрос о газе будут чаще задавать. Возможно, это повлияет на цены, но незначительно. Если я категорически против газа, меня никакая низкая цена не привлечет.
За происшествием на Линейной, 39 НГС следит в онлайн-трансляции. Все публикации о нём мы собираем в сюжете на сайте.