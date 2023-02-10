«Панельные дома — как гофрированная коробка»: от взрыва рухнул подъезд 5-этажки — в Новосибирске таких сотни

Утром 9 февраля предположительно от взрыва газа частично обрушился один из подъездов панельной хрущевки на улице Линейной, 39. Такие дома составляют сегодня огромную часть жилой застройки всего Новосибирска, если не большую ее часть. Их строили массово с 1960-х годов, при этом они со временем, разумеется, видоизменялись, и в меньших объемах доработанные серии панельных домов строят до сих пор.



В доме, где произошла трагедия, можно узнать одну из самых популярных и массовых советских серий — 1–468. Всего в стране, по данным сайта Prawdom.ru, построено 2674 дома этой серии, и больше четверти из них — 715 — приходится на Новосибирск. Эта серия по массовости в городе уступает только кирпичным домам серии 1–447 — их в городе 737.

