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Семью инвалидов заперли в психбольнице, выселив

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Криминал эксклюзив Беда Зеликовичей: семью инвалидов заперли в психбольнице, выселив из квартиры, — куда делись 3 миллиона и что думает полиция

Беда Зеликовичей: семью инвалидов заперли в психбольнице, выселив из квартиры, — куда делись 3 миллиона и что думает полиция

За мать и сына из Новосибирска вступились неравнодушные соседи

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Денис и Татьяна Зеликовичи оказались на улице после продажи квартиры агентству недвижимости

Жители дома на улице Новогодней обеспокоены судьбой семьи Зеликовичей — 66-летней Татьяны Михайловны и её 43-летнего сына Дениса. Оба страдают умственной отсталостью, но абсолютно не опасны для окружающих, и даже подкупают большинство своей наивностью. В 2021 году они неожиданно продали квартиру, в которой прожили большую часть своей жизни, но продолжали в ней жить. Почти три года спустя пришла новая собственница в сопровождении судебных приставов, а Зеликовичей забрали санитары и увезли в психиатрическую лечебницу. Кто подбил мать и сына на продажу единственного жилья, кто выкупил у инвалидов квартиру и главное — где деньги? В ситуации разбирался криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.

Сделка, приставы, психбольница

Семью Зеликовичей в доме №44 по улице Новогодней знают многие: кто-то сочувствует им, кто-то старается помочь, зная об их непростой ситуации. У Татьяны Михайловны и Дениса один диагноз — умственная отсталость. Психическое заболевание не мешает им распоряжаться своим бытом, но в общении с людьми есть явные трудности: их легко напугать, ими без труда можно манипулировать.

— Раньше главой семьи у них был дед — отец Татьяны Михайловны. С ним они были как за каменной стеной. В 2021 году он уехал ко второй своей дочери в Израиль поправить здоровье и там неожиданно скончался, — рассказал корреспонденту НГС сосед Зеликовичей Егор Попов.

Весной 2024 года мать и сына пришли выселять. Оказалось, что в декабре 2021-го они продали свою единственную квартиру. В распоряжении редакции НГС есть договор купли-продажи, в котором стоят подписи Зеликовичей. Сами они пояснили соседям, что квартиру действительно продали, надеясь переехать в новое жильё, но денег так и не получили.

Зеликовичи продали квартиру в обычной старой хрущёвке

— Денис рассказал, что при продаже присутствовал некий друг детства Алексей. Они якобы хотели продать квартиру на Новогодней и приобрести новую на МЖК. Сделку провели в риелторском агентстве «Жилфонд». Денис специфический человек, но в разговоре дал понять, что ему просто-напросто угрожали. Его принудили продать квартиру, — отметил Егор.

По словам соседа, Денис Зеликович после продажи квартиры получил на руки почти 3,2 миллиона рублей, которые отдал Алексею на приобретение новой жилплощади. Но в новую квартиру мать и сын так и не заехали.

В 2024 году объявилась новая собственница, которая ясно дала понять, что пора освобождать помещение. На руках у женщины оказался исполнительный лист Службы судебных приставов на принудительное выселение. Внезапно поддержку новой хозяйке квартиры оказали санитары психиатрической больницы.

— Ими занималась соцзащита Кировского района. Приехала медицинская служба, которая якобы сделала заключение о том, что Зеликовичи должны быть госпитализированы, — пояснил Егор Попов.

В начале июля мать и сына увезли в клинику. Судя по видео, которое предоставили соседи семьи, госпитализация не была добровольной.

Зеликовичи явно не горели желанием ехать в клинику

«Деньги раздал бедным»

Мы связались с Алексеем, который якобы участвовал в процессе продажи квартиры Зеликовичей на улице Новогодней. Мужчина пояснил, что Денис — его друг детства, они соседи по даче. Алексей уверяет, что всю свою сознательную жизнь опекает старого товарища.

— Все на даче видели, что Денис каждый день ко мне кушать ходил. Я закупал им продукты каждый месяц, крыльцо на даче отремонтировал, антенну телевизионную повесил. А он теперь говорит, что я у него пенсию забирал, — заявил Алексей.

Он рассказал, что инициатива по продаже квартиры исходила от самих Зеликовичей. По его словам, сын и мать пожаловались на некого дворника Сашу, который якобы постоянно тянул с них деньги, поэтому они решили переехать подальше. Алексей вызвался помочь с продажей квартиры, чтобы Зеликовичи не напоролись на мошенников.

— Выбрали квартиру на МЖК под самоотделку. Мы договорились, что я ремонт там сделаю. На Новогодней квартиру продали, а новую в итоге отказались покупать, пока там не будет окончен ремонт. Мы договорились, что я куплю квартиру на МЖК, сделаю там ремонт и продам им чуть подороже, — объясняет Алексей.

Денис Зеликович (слева) сегодня уверяет, что у него забрали деньги после продажи квартиры

По его словам, Денис активно участвовал в процессе: ездил выбирать материалы, помогал. В результате, уверяет Алексей, когда ремонт был завершён, Зеликовичи отказались выкупать квартиру. При этом мужчина подчеркивает, что деньги от продажи «двушки» на Новогодней Денис Зеликович получил полностью.

— В итоге Денис мне сказал, что денег нет, что он раздал их бедным. Это все было по телефону, все разговоры записаны. Я сперва даже не знал, что он на меня такие вещи говорит, — отметил Алексей.

Мужчина подчеркнул, что на него было написано заявление в полицию. Его вызывали на допрос один раз, он дал пояснения, больше вопросов у силовиков к нему не возникало. В возбуждении уголовного дела заявителю отказали.

Бизнес на жилье

В распоряжении редакции НГС оказались договоры купли-продажи квартиры семьи Зеликовичей. В документах говорится, что сделка состоялась 8 декабря 2021 года. Покупателем выступило ООО «Жилфонд Бизнес» в лице директора Елены Машаровой. Квартира была продана за 3 миллиона 183 тысячи рублей. По условиям договора Зеликовичи должны были передать ключи в течение 30 дней.

Интересно, что есть ещё один договор купли-продажи. 28 декабря 2021 года компания «Жилфонд Бизнес» продаёт квартиру на Новогодней физлицу — Бычковой Алёне Вячеславовне за те же 3 миллиона 183 тысячи рублей. Полная тёзка новой владелицы — действующий сотрудник агентства недвижимости «Жилфонд».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Жилфонд Бизнес» сегодня называется «Технологии бизнеса». Компания основана в 2009 году, занимается деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Учредитель — Олег Горских, директор — Елена Машарова. По итогам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 101,4 млн рублей, прибыль — 7,9 млн рублей.

Алёна Бычкова в коротком разговоре с корреспондентом НГС комментировать ситуацию с покупкой квартиры у Зеликовичей отказалась, посоветовав изучить решение суда «в открытых источниках».

Сделка по продаже квартиры дважды прошла через сотрудников агентства

Редакция НГС направила официальные запросы в пиар-службу «Жилфонда» с просьбой пояснить обстоятельства заключения сделок по квартире на Новогодней. Еще один запрос корреспондент направил в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, знает ли социальная служба Кировского района о ситуации с семьёй Зеликовичей, и кто настоял на их госпитализации.

На момент публикации статьи стало известно, что Дениса Зеликовича выписали из психиатрической клиники. Ближайшее время он будет проживать на своей даче. Татьяна Михайловна продолжает находиться в больнице.

В конце июня мы рассказывали, как телефонные мошенники оставили без квартиры и сбережений новосибирскую пенсионерку. 78-летнюю Галину Сенюшкину буквально вынудили продать «двушку» на Железнодорожной, а деньги передать аферистам. В сделке участвовали риелторы «Центрального агентства недвижимости».

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Комментарии
18
КапибаРррра
26 июля 2024, 07:47
Мне кажется оспорить сделку с умственноотсталыми проще простого с грамотным адвокатом. Только кто этим всем будет заниматься. А так мошенничество на лицо.
Гость
26 июля 2024, 07:30
Люди с диагнозом "умственная отсталость" разве могут совершать сделки? Добросовестный риэлтор требует справку психиатра от продавца квартиры, подтверждающую, что продавец психически здоров. Если все соседи будут такие внимательные, то мы мошенников победим!
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