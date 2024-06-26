Осталась на улице в майке и тапочках: мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру — ее купили риелторы крупного агентства

Галина Сенюшкина верила, что помогает следствию. В результате женщина лишилась денег и квартиры в центре Новосибирска Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











78-летняя сибирячка Галина Сенюшкина лишилась квартиры и крупной суммы денег. Схема, по которой работали мошенники, не нова, но, к сожалению, все еще работает. Пенсионерке позвонили от имени следственных органов и сообщили о взломе ее аккаунта на Госуслугах и банковских счетов. После перевода сбережений, мошенники сообщили и существовании некой доверенности на квартиру, которую пенсионерка никому не предоставляла. По словам «голоса в телефоне», это создает риск для женщины остаться ни с чем. Для защиты собственности необходимо было продать квартиру, чтобы «выманить» и задержать мошенников, при этом застраховав сделку, чтобы защитить от рисков. Но в итоге Галина Александровна оказалась на улице.



«Вас взломали»

Галина Сенюшкина жила в квартире на улице Железнодорожной вместе с сыном. Некоторое время назад они сделали ремонт, жилплощадь семью полностью устраивала, и о продаже мыслей у них не возникало. Но, случилось так, что буквально за полтора месяца женщина лишилась и двушки в центре Новосибирска, и всех сбережений. Пенсионерку буквально вытолкали из собственного жилья.

Все началось с телефонного звонка 27 апреля 2024 года.



— Ну, по-видимому, это как обычно: сначала звонят по телефону, представляются менеджером Центрального банка России, службы безопасности, и говорят, мол, вскрыли ваши Госуслуги, взяли все ваши данные и проникли во все ваши банковские счета. Ну и предлагают, само собой, свою помощь, — вспоминает в разговоре с НГС Галина Сенюшкина. — Через некоторое время они мне присылают доверенность от моего имени, подписанную: я такая-то и такая-то, со всеми моими данными, доверяю Ларионову (совершенно незнакомое мне лицо) проводить все сделки. Стандартная доверенность, заверенная действующим нотариусом в нашем городе, который работает на улице Достоевского, с печатью и моей электронной подписью. Якобы по этой доверенности мошенники хотят забрать все мои средства со счетов. И чтобы их сохранить, мне предлагают деньги снять, счета обнулить.

Пенсионерка пострадала не только от мошенников, но и от неизвестного мужчины, который превратил ее жизнь в ад Источник: Антон Дигаев, Сергей Уланов / NGS.RU

Далее классика криминального жанра, мастера которого, к сожалению, все еще находят жертв. Пенсионерку убеждают перевести средства на «защищенные» счета. Но получив деньги, мошенники не успокоились и решили пойти дальше, продолжая обирать доверчивую и перепуганную женщину.



— Через некоторое время звонит менеджер опять и говорит: «Извините, Галина Александровна, но провели диагностику, оказывается, что ваша квартира в залоге находится». Опять мне дают документ, с печатями. Моя квартира, кадастровый номер, все мои данные, где квартира находится, печати, подписи — в общем, абсолютно как настоящие. И при этом он говорит: чтобы сохранить квартиру, нужно сделать мнимую сделку. Я сначала, конечно, испугалась: как это я останусь без квартиры? Что такое мнимая сделка, мне совершенно не понятно. Тогда мне говорят, что не беспокойтесь, с вами будет работать следователь Новосибирского городского отдела, что ли — я сейчас точно не скажу. Но через некоторое время звонит следователь, представляется «Илья Александрович такой-то», по видеосвязи со мной разговаривает. Сидит в кабинете в форме следователя, с погонами, и со мной ведет беседу: «Галина Александровна, вы не беспокойтесь, мы даже знаем, где мошенники находятся, но нам нужно их поймать», — вспоминает женщина.



Помощь «следствию»

Почему-то для того чтобы поймать мошенников, женщине нужно провести фиктивную сделку по продаже квартиры. Риелтором в этой схеме выступала действующий сотрудник агентства недвижимости Светлана Пилецкая — она якобы посвящена в нюансы оперативной разработки и действует в интересах следствия.

Пенсионерка жила в двухкомнатной квартире на улице Железнодорожной Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Галине Сенюшкиной обещали, что покупателем выступит некий инвестор, сделка будет застрахована Центробанком и никаких рисков нет. Свои слова «следователь» подтвердил сканами документов с печатями, подтверждающими, что банк дает гарантии и страховую защиту женщине. Все выглядело очень убедительно, а давление со стороны «разводящих» усиливало эффект.

— Я позвонила риелтору, она приехала ко мне домой, оценила квартиру. При этом я не собиралась из нее выезжать, поэтому согласилась на все условия, которые она мне продиктовала (среди них основное — сильно заниженная стоимость. — Прим. ред.). А ее товарищ сказал: «О, какая квартира! Это хлебное место к тому же» — берем вроде как это все, — говорит пенсионерка. — В то же время вот такая атака пошла со стороны менеджера, со стороны следователя. Они на меня давили угрозой того, что квартиру мошенники могут забрать, торопитесь, это нужно обязательно сделать, иначе вы останетесь вообще без квартиры. Но осознать было до конца невозможно.

Сделка

Встреча с риелтором и инвестором — то есть покупателем квартиры — проходили в офисе Центрального агентства недвижимости на Красном проспекте, 184. Известная в Новосибирске компания, сотрудники которой проводили сделку, внушала доверие, и пенсионерка не задавала лишних вопросов.



— Сначала был предварительный договор. В принципе, как это обычно происходит. Мы приехали вместе с ней (Светланой Пилецкой. — Прим. ред.), она меня привезла сама туда, там юрист находился и представитель инвестиционной компании, еще одна дама была. Мы подписали договор, они с меня взяли 20% процентов от суммы, которую обозначили в договоре, за ускоренную сделку и еще плюс где-то 100 тысяч пошло агентству за работу. У меня на руки получилось где-то 4,4 миллиона. Поскольку меня просили эти деньги перевести, я согласилась наличные деньги из кассы взять, потому что мне же все время говорили о том, что деньги нужно отдать. Я еще даже говорила с менеджером о том, что как же так, деньги-то я, допустим, отдам, а кто-то заплатил за эту квартиру, люди пострадать могут. Они говорят, не беспокойтесь, у вас же квартира застрахована, поэтому все деньги вам агентство возвращает, — делится Галина Александровна.

Организовала и сопровождала сделку риелтор Светлана Пилецкая Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











Фактически новыми собственниками квартиры Галины Александровны стали две сотрудницы Центрального агентства недвижимости: Анна Голомидова и Светлана Пилецкая. Именно они указаны в качестве владельцев в официальных документах — в том числе и в постановлении суда на арест недвижимости на время официального следствия после заявления пенсионерки.

У новой собственницы квартиры ситуация тоже непростая. По словам Анны Голомидовой, она оказалась заложником обстоятельств. Недвижимость она приобрела в доле с коллегой, вложив около 1/3 от общей стоимости, в сделке участвовала исключительно как покупатель. О возникших проблемах узнала от Светланы Пилецкой.



— Риэлтор предложила мне объект недвижимости, сообщив, что клиенту нужно срочно продать и его устраивает определенная сумма. Я посчитала, что это хорошее предложение вполне, можно участвовать, — вспоминает Анна Голомидова. — Продавец прямо отвечала на все вопросы: например, почему она продает — уезжает в Санкт-Петербург. Все, сделка прошла на обычных основаниях.



Анна Голомидова уверена, что также стала жертвой мошеннической схемы и потеряла крупную сумму собственных средств Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











По ее словам, после регистрации права на квартиру за деньгами также пришел сын Галины Сенюшкиной — сотрудницы агентства сняли копию его паспорта. В переговорах с мошенниками он не участвовал, но, по словам пенсионерки, был в курсе происходящего с самого начала и тоже верил в то, что все по-настоящему.



25 мая Сенюшкины должны были освободить проданную квартиру, но за четыре дня до этой даты Светлана Пилецкая сказала, что они съезжать отказываются.

— На моем месте точно любой клиент мог оказаться и отдать большую сумму или меньшую, неважно, — говорит Анна Голомидова.



«Кидал меня по всей прихожей»

Когда сделка была завершена, а деньги переданы, все задействованные в этой схеме лица пропали: перестали отвечать на звонки и сообщения. В этот момент Галина Сенюшкина осознала, что стала жертвой обмана. Вместе с сыном они обратились в полицию с заявлением.

В это же время на «сцене» появился новый персонаж — тот самый спутник риелтора Пилецкой, который вместе с ней приходил осматривать квартиру.

— Во-первых, устроил погром: где-то в 4 часа утра он пришел и стал стучать так по квартире, что соседи все повскакивали с перепугу — не могли понять, откуда и что происходит. А он стоит около квартиры: «Меня не пускают в мою квартиру. Я приехал из командировки». Какую квартиру? В которой я живу — все мои вещи, имущество в квартире. Квартира арестована. А он говорит о том, что он хозяин квартиры, — говорит Галина Сенюшкина. — С этим персонажем я и встречалась постоянно, потому что Светлана Николаевна (Пилецкая. — Прим. ред.) решила отойти от этого дела — ей не понравилась, видимо, эта шумиха, которая началась насчет этой квартиры.

Ни имени, ни фамилии этого мужчины она не знает, но говорит, что тот ссылался на доверенность от Светланы Пилецкой. Пенсионерка говорит, что ей пришлось нанять охранников, чтобы остаться в квартире до конца разбирательств и решения суда. Исходя из судебного постановления (копия имеется в распоряжении НГС), выселять из квартиры женщину нельзя до окончания следствия и вынесения решения. Постановление вынесено на основании материалов уголовного дела о мошенничестве.

Незнакомец выламывал двери и применял силу Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Неизвестный приходил по ночам, обрезал провода от счетчика и интернета. Однажды представился полицейским и распылил перцовый баллончик, как только женщина приоткрыла дверь.



— Последний раз он пришел уже с монтировкой, стал взламывать дверь — он ее просто монтировкой всю вскрыл, все замки развернул. Я вышла из квартиры, он недолго думая ворвался в квартиру с этой монтировкой. Кидал меня по всей прихожей. Ключи у меня забрал, открыл, зашел в квартиру, закрылся с обратной стороны и все. И я осталась на улице, — говорит Галина Сенюшкина. — Мы вызвали и полицию, и участкового — он даже никому не открыл дверь. Когда пришел участковый, показалт ему удостоверение, а он говорит: «Такое удостоверение можно везде купить, нарисовать или еще что-то».

Попасть домой пенсионерка теперь не может: на улицу ее вышвырнули в чем была — в майке и тапочках. Единственное, что сделал захвативший ее квартиру человек — по требованию полиции сбросил сумку с паспортом и телефоном. Сейчас Галина Сенюшкина и ее сын живут на даче у знакомых.

Пострадавшие?

Анна Голомидова при общении с корреспондентом НГС настаивает, что ни о каких «подводных камнях» сделки не знала. По словам риелтора, в случае, если бы возникли какие-либо подозрения или поступил сигнал о возможных махинациях, сделку никто проводить бы не стал. В этой ситуации она потеряла внушительную сумму и осталась у порога квартиры, которой не может пользоваться, так как она находится под арестом. Анна Голомидова также уверяет, что агрессора, который буквально терроризировал пенсионерку, никогда не видела и не знает о его целях.

— Светлана Николаевна (Пилецкая. — Прим. ред.), насколько я знаю, пишет многочисленные заявления в полицию и хочет вернуть свои денежные средства. Пока просто ждем суда и все. Я так понимаю, что этот процесс небыстрый, к сожалению. Мы сейчас остались без денег и с недвижимостью, которой никоим образом не можем распоряжаться, — резюмирует Анна Голомидова.

В Центральном агентстве недвижимости говорят о полной юридической чистоте сделки Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Представитель Центрального агентства недвижимости, специалисты которого проводили сделку в офисе на Красном проспекте, 184, также говорит о полном юридическом соответствии сделки и готовности разбираться в сложившихся обстоятельствах для установления истины.



— За юридическую чистоту проведенной сделки мы, как агентство, отвечаем. То есть за корректность, подлинность документов мы несем ответственность. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в данной ситуации были установлены виновные лица, она пришла к какому-то логическому завершению. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, с надзорными органами, со следствием, с судом. То есть, касаемо каких-то запросов, возможного участия в судебных заседаниях, в допросах, в опросах, мы, безусловно, поможем, — отмечает руководитель юридического департамента компании «Владис Центральное» Андрей Тимошков.

Кем на самом деле является агрессор — достоверно неизвестно Источник: ok.ru, предоставлено Галиной Сенюшкиной











Об агрессивном «собственнике» квартиры известно мало. Представлялся он Сергеем, но, по данным НГС, мужчину зовут Николай В. Кто он и на каком основании ворвался в квартиру, выломал и поменял замки, почему чувствует себя так уверенно и действует открыто — непонятно. Телефон Светланы Пилецкой не отвечает.

Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МВД с просьбой прокомментировать уголовное дело. Редакция будет следить за продолжением истории. Возможно, всем ее участникам остается только ждать окончания следствия: Галине Сенюшкиной — на даче знакомых под Новосибирском, Анне Голомидовой — в зыбком статусе собственника арестованной недвижимости.

Ранее мы рассказывали историю пенсионерки, которую мошенники терроризировали 10 дней подряд.

