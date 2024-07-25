Права за 7 тысяч, паспорт — за 25: кто в России снабжает мигрантов поддельными документами и почему организаторов не поймать

Иностранные граждане помогают оформлять документы землякам, но не всегда законными методами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











С развитием нейросетей подделка документов стала проще — количество уголовных дел о фальсификации документов за последние пару лет выросло более чем на 40%, следует из отчетов федеральных силовых структур. Чаще всего мошенники подделывают цифровые документы, удостоверяющие личность. Но не все «мастера» перешли на новые технологии, некоторые продолжают работать по старинке: печатают липовые удостоверения и справки в квартирах и доставляют их по почте. Одну из таких организаций обнаружил корреспондент НГС. Она отличается тем, что обслуживает клиентов из Средней Азии, которые не хотят оформлять документы законно. Сколько стоит покупка любых поддельных документов, почему ловят посредников, а не организаторов и кому выгодна работа таких незаконных структур, — в нашем в материале.



Где всё начинается?

В прошлом году в Россию приехало около 560 тысяч мигрантов, следует из данных Росстата. Больше всего иностранцев прибывает из Таджикистана (31%), Кыргызстана (10%), Казахстана (9%) и Узбекистана (8%). Граждане Средней Азии организуют сообщества и общаются с земляками в чатах в мессенджерах — зачастую для этого используют Telegram.

Площадки для общения иностранцев строго разграничены. Например, граждане Узбекистана кооперируются в одних чатах, Таджикистана — в других. Там мигранты обсуждают последние новости и предлагают свои услуги. Чаще всего речь идёт о способах легализоваться в стране: оформить регистрацию, разрешение на работу (патент), добраться до границы, чтобы заехать обратно и обнулить срок пребывания в стране.

Подобные чаты есть в большинстве регионов России. Например, в одной из новосибирских групп граждан Узбекистана состоит больше восьми тысяч человек, а в чате с вакансиями для мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге — почти 62 тысячи. В каждом объединении хотя бы раз в день публикуют посты с услугами по оформлению документов.

Иностранцы предлагают своим землякам помощь в получении всех необходимых документов: от регистрации и трудового договора до водительских прав или лицензии промышленного альпиниста или сварщика. Несмотря на то, что администраторы чатов строго следят за рекламой «запрещёнки» на своих площадках, подобные объявления никогда не блокируют.

В тексте объявлений не сказано, насколько легально проходит процедура оформления документов. При этом подозрение сразу вызывает широкий спектр услуг: получить можно даже паспорт или водительские права другого государства, включая страны Евросоюза.

Как купить поддельные документы?

Корреспондент НГС под видом покупателя связался с несколькими продавцами из чатов для граждан Узбекистана, так как чаще всего такие объявления появляются в них. Стоимость всех услуг сразу продавцы не раскрывают, поэтому приходится придумывать легенду о том, какие именно документы нужно оформить. У нас есть скриншоты переписки с продавцом, но мы не можем публиковать их из этических соображений, так как в общении намерено намеренно искажали стиль общения, чтобы сойти за иностранного гражданина.

Один из представителей рынка, который подписан как Толик, рассказал, что российские водительские права обойдутся в 7 тысяч рублей. По словам продавца, документ будет «один в один», на нём будет даже ультрафиолетовая голограмма и чип. Примечательно, что регистрация сроком на три месяца будет стоить те же 7 тысяч рублей. Однако в этом случае продавец делает оговорку: это цена за «оригинал». Поддельная прописка обойдётся всего в тысячу рублей.

Купить документы других государств тоже можно, при этом стоимость не сильно отличается. Например, паспорт гражданина Украины стоит 25 тысяч рублей — продавец уверяет, что он также будет «один в один». Водительские права и ID-карту того же государства предлагают купить всего за 8 тысяч рублей.

Продавцы соблюдают дизайн-код тематических чатов: очень много эмодзи и ломаный русский язык Источник: t.me











Магазины отличаются клиентоориентированностью и простотой сервиса. Для оформления нужно предоставить свои фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и фотографию. Водительский стаж, уверяет собеседник, можно выбрать любой.



— Брат, хоть десять лет скажи, всё напишем, — говорит продавец.

Что касается безопасности, то продавцы готовы дать некоторые гарантии. Толик утверждает, что безопаснее всего оформлять не российские права, так как шанс обнаружения подделки с ними выше.

— Да, надо поосторожнее. Например, для такси это [российские права] пойдёт, а вот для гаишников надо таджикские, узбекские или киргизские. Они сто процентов не смогут проверить их, — объяснил изготовитель.

Расценки у других продавцов похожие, но отличается ассортимент. Один из представителей рынка предлагает изготовить паспорт стран Евросоюза: Германии, Франции, Чехии, Италии и многих других. Некоторые торгуют дипломами, аттестатами, свидетельствами о рождении или просто уточняют, что под заказ возможно изготовить любой нужный документ.

Покупателям дают понять, что их документы пройдут любые проверки. Такое фото продавец прислал корреспонденту НГС в качестве примера своей работы Источник: t.me











Продавцы не скрывают свои услуги — без сложных манипуляций можно связаться с любым из них. Один из поставщиков ведёт Telegram-канал, в котором регулярно публикует отчёты о проделанной работе и доставленных заказах. Исходя из фото и видео в канале, исполнители передают документы получателям почтовыми отправлениями. Судя по конвертам, попавшим в кадр, все посылки идут из Москвы в любые регионы России: на отчётах фигурируют Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Воронеж и другие города. Отправители указаны разные, а номера телефонов либо не существуют, либо намеренно написаны с ошибкой без одной цифры.



Почему преступников не поймать?

Завесу тайны на устройство организаций по продаже поддельных документов приоткрывают приговоры судов в отношении людей, которых задержали за их продажу и распространение. Несколько лет назад Лефортовский районный суд Москвы рассмотрел дело гражданина Таджикистана. Мужчину судили за организацию незаконной миграции. По материалам дела, мигрант оформлял миграционные карты для иностранцев за деньги.

Дельца задержали благодаря контрольной закупке силовиков. При себе у него нашли несколько печатей, похожих на те, что ставят на российско-казахстанской границе. Осуждённый не знал, на кого он работает, и объяснил, что общался лишь с земляком по имени Али, который его и завербовал. Руководителей преступной группы мигрант не знал, но уточнил, что таких посредников, как он, было много.

В результате иностранный гражданин получил два года колонии — смягчающим обстоятельством стало то, что он хотел заработать деньги для лечения отца. Примечательно, что ранее мигранта уже судили за подделку документов, в первый раз он отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с корреспондентом НГС объяснил, что организаторы тщательно скрываются и отправляют на задание неосведомлённых исполнителей, поэтому последние и попадают под следствие.

— Распространители продукции — сами вчерашние мигранты. При задержании они берут всю вину на себя, это оговорено заранее. После получают услуги квалифицированного адвоката и незначительное наказание в виде депортации, некоторые бывают судимы по 2–3 раза и всё время условно. Некоторые отделываются штрафом, — говорит бывший полицейский.

Собеседник допускает, что использование труда мигрантов в качестве посредников или курьеров в подделке документов — лишь прикрытие для крупных коррупционных схем.

— Преступные организации, занимающиеся подделкой документов, построены на военных принципах. Жёсткая дисциплина, безоговорочное подчинение старшему начальнику, строгое соблюдение внутренних правил и инструкций. Всё это можно сравнить с воинским уставом. Руководители таких организаций хорошо осведомлены о деятельности правоохранительных органов. В большинстве случаев их возглавляют бывшие сотрудники правоохранительных органов упразднённой ФМС России и миграционных управлений МВД, которые хорошо знакомы с основами оперативно-розыскной деятельности и могут без труда уходить от ответственности, — заключил Иванников.

Что с этим делать?

Новосибирский юрист Георгий Солдатов в разговоре с корреспондентом НГС отметил: то, насколько открыто действуют организации по изготовлению и торговле поддельными документами, говорит об их связях с властями разного уровня. По мнению эксперта, полное перекрытие потока фальшивых документов в стране могло бы произойти в течение нескольких дней.

— Каналы организации незаконного получения документов можно закрыть за неделю, провести специальную операцию, выявить всех организаторов, возбудить дела, задержать, вывезти всех причастных, вывезти всех тех, кто получал эти документы и так далее. Почему это не делается? Потому что часть тех, кто покупает гражданство, тех, кто покупает РВП (разрешение на временное проживание в России), тех, кто регистрируется в резиновых квартирах где-то в регионах, они нужны на наших фабриках, заводах, которые платят налоги и которые создают какой-то бюджет, — считает Солдатов.

По мнению собеседника, бороться с проблемой можно лишь на федеральном уровне. При этом следует не только реформировать законодательство, но и пересмотреть условия труда рядовых сотрудников правоохранительных органов.

— Зарплата у сотрудников отделов миграции МВД и вообще у сотрудников МВД ниже нормального уровня зарплаты по стране. Выгоднее идти работать таксистами, чем идти в правоохранительные органы. Конечно, сотрудники каким-то образом пытаются компенсировать доход через незаконные варианты, — говорит Георгий Солдатов.

Только массовые облавы и ужесточение законодательства помогут искоренить проблему, считает юрист Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Юрист напоминает, что в основном участикам нелегальных схем грозит ответственность по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), которая предполагает наказание до семи лет лишения свободы. По словам собеседника, статью активно применяют в различных регионах как в отношении чиновников, так и представителей диаспор, замешанных в нелегальной миграции. Солдатов считает, что ужесточение Уголовного кодекса поможет в решении проблемы — в июне партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект.



— Внесён законопроект на включение в законодательство новой нормы статьи 322.4 УК РФ (Организация незаконной деятельности, повлекшей незаконное приобретение гражданства РФ). Это более специализированная статья именно в части незаконного получения гражданства, паспорта гражданина РФ. Конечно, она предполагает также привлечение к ответственности с лишением свободы до семи лет и лишение гражданства тех, кто таким образом через коррупционные связи его приобрёл, — объяснил эксперт.

Созданные коррупционные схемы, связанные с незаконной миграцией, мешают тем, кто пытается оформить документы легально, говорит Георгий Солдатов. Даже формальные процедуры в некоторых случаях могут искусственно затягиваться и не продвигаться без взяток.

— Для примера расскажу случай из жизни, которй произошёл с моим знакомым из Казахстана, у которого десять детей. Двое взрослых сыновей приехали в Новосибирск, чтобы получить РВП. Чтобы получить талончик только на очередь на получение, им пришлось сначала порождать целый день. Когда они поняли, что очередь искусственная, и она не двигается, на следующий день пришлось заплатить 3 тысячи рублей. Это только ради того, чтобы встать в очередь. И это у нас на каждом шагу, не только РВП — это касается вида на жительство, гражданства и так далее. Есть расценки на любые услуги, — заключил юрист.

При этом правоохранительные органы все же борются с коллегами-коррупционерами. Только за 2024 год в СМИ попало несколько случаев задержания сотрудников полиции за организацию незаконной миграции. Последний инцидент произошёл в середине июня в Ленобласти. По данным регионального управления СКР, в Гатчине задержали трех инспекторов отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области. Они действовали в связке с организатором преступной группы, гражданином Таджикистана. Группировка работала около года. Возбуждено дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц с использованием служебного положения).

Кому ещё грозят проблемы?

Юрист Зара Горбушина уточнила, что юридические последствия ждут не только самих изготовителей фальшивых документов, но и тех, кто ими будет пользоваться.

— Под раздачу попадут не только те, кто изготавливает и реализует такие подделки, но и иностранцы, которые решают их приобрести и использовать. Сотрудники МВД регулярно проводят проверки, чтобы выявить правонарушителей. Иностранцам следует осознавать, что эксперты МВД легко распознают настоящие документы от фальшивок, в отличие от временных гостей, которые только что прибыли в Россию и не знакомы с изменениями в документации или видами оригинальных печатей, — рассказала НГС эксперт.

Чаще всего мигранты прибегают к услугам изготовителей документов из-за сложностей в их законном оформлении. Юрист напомнила, что ответственность также может грозить некоторым организациям, которые по закону обязаны проверять документы.

— Тем не менее, такой подход может вызвать множество проблем, как для самого обладателя фальшивого патента, так и для его работодателя. Наличие недействительного разрешения на работу может привести к штрафам как для физического лица, так и для компании, где трудится этот сотрудник. Поэтому лучше следовать законными путями оформления необходимых документов, чтобы избежать неприятностей в будущем. И очень часто иностранные граждане прибегают к «агентам» за помощью для оформления документов. В 95% случаев документы поддельные, — уточнила Зара Горбушина.

В разговоре с корреспондентом НГС один из таких агентов рассказал, что организации занимаются лишь юридическим сопровождением иностранных граждан в вопросах оформления документов.

— За отдельную плату мы сопровождаем граждан, присутствуем при составлении договоров и заполнении документов или просто объясняем, какой пакет документов необходимо собрать. Проблема в том, что в государственных учреждениях чаще всего не расскажут подробно обо всех необходимых действиях для получения, например, патента. На фоне этого иностранцы не успевают самостоятельно разобраться во всех тонкостях и рискуют вернуться на родину из-за бюрократических сложностей, — объяснил собеседник.

По словам представителя организации, работа по легальным направлениям, таким как подготовка мигрантов к сдаче экзаменов для получения гражданства, также стала сложнее. Контроль за иностранцами усилился после теракта в Подмосковье, по обвинению в котором задержали нескольких граждан Таджикистана.

Ранее НГС рассказывал историю нескольких новосибирцев, которые добились выселения двух сотен мигрантов из общежития по соседству.