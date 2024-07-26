«Ни один взрослый такое не выдержит»: у 5-летней девочки нашли опухоль в 16 сантиметров — как врачи и мама боролись за ребенка

Алена во время лечения почти не плакала. Молчала и боролась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сентябре Алена Глушенцева, которой к тому времени почти исполнится семь лет, пойдет в первый класс. Но еще совсем недавно она боролась за свою жизнь. Больше года назад игра с сестрой закончилась пинком мяча. Он прилетел Алене в живот. Постепенно боль внутри нарастала. Девочки от родителей сначала потасовку скрыли, но их мама Юлия слишком переживала из-за жалоб дочери, боялась, что аппендицит. В больнице жизнь семьи разделилась на до и после. Врачи обнаружили внутреннее кровотечение, в тяжелом состоянии Алену положили в реанимацию, не давая никаких прогнозов. В кабинете заведующего Юлия узнала, что у дочери опухоль на почке 16 сантиметров и выживет ли ребенок — было неизвестно.



Посмотрите историю Алены на видео.

Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Поседела за три дня

5-летняя Алена играла со старшей 7-летней сестрой Настей. Что именно произошло, родители не знают до сих пор, но Настя пнула мячик, который прилетел в живот Алене. Девочка вечером пожаловалась маме, что у нее болит бок, но после ужина не плакала и прекрасно висела на диване, играя с сестрой. На вопросы мамы отвечала, что ничего, стало легче.

Утром Юлия, мама девочки, настояла на том, что нужно ехать к врачу. Алена опять пожаловалась на боль в боку, отказалась есть и почти ничего не попила. Вызвали скорую. В первой больнице врачи заподозрили пиелонефрит и отправили ребенка в другую. Там врачи решили проводить операцию.

— Они начали спрашивать, не падали ли она, не ударялась, не била ли я ее. Сказали, что у ребенка внутреннее кровотечение, причину они не знают и видят большое новообразование в брюшной полости, — вспоминает со слезами Юлия.

Дальше женщина помнит всё, как в дурном сне — своего плачущего ребенка в трубках, ее исхудавшее тельце, МРТ, слабую надежду, что ничего страшного не произойдет. За три дня Юлия поседела.

Юлия старалась не плакать при дочке, чтобы та лишний раз не расстраивалась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Я рыдала дома. Просыпалась в пять утра и ждала восьми, чтобы позвонить в реанимацию, и каждый раз говорили, что состояние тяжелое. Врач вызвал на разговор и сказал: «У нее по МРТ большая опухоль в почке. Вы не наш клиент, вам в онкологию». Я разрыдалась, — почти плачет Юлия.



Долгое время женщина винила себя — не доглядела, не поняла, раньше не узнала. Но врачи в областной больнице быстро всё расставили на свои места. Чаще всего такие опухоли у детей находят случайно, когда новообразование достигает таких размеров, что начинает сдавливать другие органы. А до этого опухоль — скрытая бомба замедленного действия.

До болезни девочка занималась художественной гимнастикой Источник: Юлия Глушенцева











В диагноз семья не верила до последнего, ведь совсем недавно для садика сдавали анализы и у Алены всё было хорошо. Маленькая хулиганка резвилась со сверстниками и спорила с сестрой. Из реанимации обессиленная девочка вышла покачиваясь, еле держась на ногах.



«Отделение детской онкологии — это другой мир»

Первый вопрос, который прозвучал в голове Юлии, когда они с дочерью попали в отделение детской онкологии: «Выйдем ли мы отсюда вдвоем?» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской областной больнице диагноз Алены уточнили и объяснили, как будут бороться за жизнь девочки. В детской онкологии сроки играют огромную роль. Всё должно быть четко — четыре недели предоперационной химиотерапии, операция, опять химиотерапия и облучение.



На третью неделю химии у Алены начали выпадать волосы. Девочка не жаловалась и приняла эту перемену стойко, но сбривать остатки прически не давала.

— Я с ней говорила, что волосы выпадут. И даже в какой-то момент думала, что если для нее это будет очень тяжело, то я побреюсь вместе с ней, — прижимает девочку к груди Юлия. — На третью неделю показатели упали, она перестала ходить в туалет. Пришлось еще на неделю продлить химиотерапию.

Алена спокойна только в больнице и в кругу незнакомцев. Дома и на площадке она настоящий ураган Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия говорит торопливо, фактами, пытаясь скрыть слезы от волны страшных воспоминаний.



— Я в депрессии была, честно скажу. Вообще отделение детской онкологии это другой мир, там очень тяжело. То есть там если в детской больнице ребятишки лежат на выздоровление, то в детской онкологии ты не знаешь, что будет дальше. Когда мы только туда попали, через два дня, через стенку не стало одного ребенка, через неделю еще двух детей. У меня какие там первые мысли? А мы отсюда вдвоем выйдем как бы? — вспоминает женщина.

«Это не вина родителей и не вина врачей»

Опухоли в 16–20 сантиметров бывают даже у младенцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Врачи забрали Алену на операцию в 8 утра. Вмешательства Юлия очень ждала, но утром поняла, что к такому подготовиться невозможно. Несколько часов женщина ходила по коридору и плакала. До того самого момента, когда врач вышел и сказал, что всё прошло по плану. На несколько дней девочку оставили в реанимации. Вместе с опухолью удалили и почку. Алена похудела с 22 до 17 килограммов. В пять лет такая потеря веса колоссальна. Врачи поставили третью стадию и продолжили лечение. Девочке предстояли еще курсы химиотерапии и облучения в течение почти года.

Детский хирург и онколог Новосибирской областной больницы Павел Павлушин объяснил, что очень часто опухоли у детей находят именно случайно или когда те достигли большого размера.

— У детей чаще встречаются так называемые бластомы — нейробластомы или нефробластомы. Это опухоли из самых незрелых клеток нашего организма. Они ведут себя агрессивно, очень быстро метастазируют, распространяются, растут. Такие большие размеры не значат, что родители как-то халатно себя вели. Такие опухоли могут вырасти за несколько месяцев, — подчеркнул врач. — Здесь ни в коем случае это не вина родителей и не вина врачей. Это именно вот такой характер роста опухоли. Самое главное, если же вдруг заметили такую ситуацию, вовремя обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ничего не указывало на то, что внутри девочки растет опухоль Источник: Юлия Глушенцева











Хирурги принимают решение об операции, исходя из самых разных показателей. Опухоли в 16–20 сантиметров бывают даже у младенцев. Врачи в лечении следуют установленным протоколам, но с учетом особенностей пациента.



— Почему всегда, например, наших детишек, кто победил онкологию, мы называем действительно героями? Потому что та химиотерапия, которая дается в детском возрасте, она по сравнению со взрослыми выше дозировкой, чаще кратность введения. То есть ни один взрослый человек ту химиотерапию, которую дают детям, просто физически не вынесет. Это всё за счет вот этих компенсационных возможностей организма ребенка, — подчеркнул Павел Павлушин.

Хирурги во время операции опасались, что опухоль может разорваться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Он добавил, что в борьбе за ребенка участвует целая команда врачей: онкологи, инфекционисты, хирурги, реаниматологи. Иногда химия приводит к тому, что в крови не остается ни лейкоцитов, ни тромбоцитов. И в таком состоянии бороться становится еще сложнее.



Хирурги во время операции опасались, что опухоль может разорваться, так как на ней уже была гематома.

— Все опухоли стараемся удалять единым блоком в комплексе. И, конечно, желательно никак не повреждать. Это касается абсолютно всех опухолей, так как при повреждении клетки распространяются по организму и из них могут вырасти новые, — объяснил врач.

В Новосибирской областной больнице и онкологи, и хирурги постоянно учатся, осваивают новые методики, чтобы пациенты могли получать помощь здесь, а не летать в столицу. Перелеты — это огромный стресс для маленьких пациентов и их родителей, и, конечно, большие расходы для семей. Павел Павлушин добавил, что одно из преимуществ новосибирской областной больницы — многопрофильность. Онколог в любой момент может обратиться к коллеге другого профиля, чтобы помочь своему пациенту.

Алена дома сидеть не любит. Ей подавай только активный отдых! Источник: Юлия Глушенцева











— Нефробластома имеет очень хорошие прогнозы. За всеми этими страшностями, которые я рассказал, общая выживаемость высокая — 96–98%. Это действительно хорошие показатели, особенно если мы говорим именно про онкологию. Не каждый врожденный порок развития имеет такую прекрасную выживаемость. На сегодня Алена находится у нас в ремиссии, то есть полноценной клинико-лабораторной и неоднократно подтвержденной по данным лучевой диагностики, — подчеркнул Павел Павлушин.



И врач, и мама Алены советует тем, кто столкнулся с такой бедой — не отчаиваться. И самое главное, не терять времени, сразу обращаться к врачам за помощью.

В феврале 2024 года Алене поставили последнюю химиотерапию и выписали под наблюдение. Сейчас ей нужно полностью восстановиться после тяжелого лечения. Она готовится идти в первый класс. Уже умеет читать, писать и даже выбрала рюкзак. Старшая сестра подарила ей свою блузку. Очень красивую!

У котика Алены произошла беда. Игрушечный питомец упал с дерева и повредил лапку. Теперь ходить «в гипсе» ему придется больше недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У врачей и медсестер редко бывает повод, чтобы улыбнуться, а рассказать о себе и о том, что на душе, — так и подавно некогда, да и чаще всего некому. А ведь у каждого медработника есть то, о чем не принято говорить. Мы поговорили с работниками отделения детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы и узнали то, чем обычно не делятся медики.