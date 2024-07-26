«Гастрокорт» резиновый: огромный фуд-молл оттяпал еще кусок Центрального рынка — теперь туда хотят и крупные рестораторы

В новом зале должны открыться точки паназиатской кухни Aziatish и корейской уличной еды Chicko Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Гастрокорт» на Центральном рынке работает уже третий год, но до сих пор крупные ресторанные компании смотрели на этот проект скептически. Похоже, что ситуация меняется: сразу два крупных ресторанных объединения собираются открыть здесь свои заведения, еще несколько обсуждают такую возможность. Какие заведения и концепции появятся на Центральном рынке в обозримом будущем и как чувствуют себя другие гастропространства города — в материале обозревателя НГС.



Нужно больше корнеров

На «Гастрокорте» опять расширение — его залы пополнились еще одной площадкой. Это довольно большое помещение, которое физически расположено уже во втором павильоне рынка. Раньше там торговали товарами для дома, и в 2ГИС на этом месте до сих пор значится салон штор. Пока здесь работают точки, которые просто переехали из других уголков «Гастрокорта», но в обозримом будущем появятся арендаторы, которых еще недавно на «Гастрокорте» было невозможно даже представить.

Новый зал «Гастрокорта», который физически расположен уже во втором павильоне рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Уже подписан договор с компанией Дениса Иванова, которая откроет здесь Aziatish. Первое кафе паназиатской кухни под этим названием заработало в гостинице «Азимут» в Новосибирске, еще одна точка Aziatish Beer Kitchen в 2021 году открылась в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В компании Дениса Иванова подтвердили свои намерения выйти на «Гастрокорт», заметив только, что пока не решили, будет ли это только корнер или кафе с собственным пространством.



Соседом Aziatish должно стать заведение сети Chicko. Сам бренд принадлежит его создателю Сергею Лебедеву, который первые точки сети открыл в Москве. В Новосибирск же этот бренд привела ресторанная компания RestMe, которая открыла первое заведение по франчайзингу, а затем на волне успеха начала расширять географию сети: сейчас работают точки в Томске, Кемерове, Иркутске и Красноярске. До сих пор, однако, все точки открывались в формате отдельного кафе.

В мае RestMe открыли на «Гастрокорте» точку своей новой концепции «Дорога в Джоджа». В компании запросы НГС оставили без ответов.

Места в первом павильоне, где откроются еще две точки с паназиатской кухней Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но это не всё. Руководство Центрального рынка планирует и дальше расширять площади «Гастрокорта». Первоначально этот проект занимал лишь часть пристройки, которая соединяла два основных павильона рынка, потом заполнила всё это пространство и выплеснулась в первый павильон, где количество точек растет до сих пор. Теперь же очередь дошла до второго павильона, где до сих пор торгуют в основном непродовольственными товарами.

По информации НГС, значительную часть этого помещения планируют отдать общепиту. В частности, там может открыться полноценный ресторан сети «Хочу Пури». В компании «Ясно Груп», которая занимается развитием бренда «Хочу Пури», подтвердили интерес к «Гастрокорту», но подчеркнули, что договор пока не подписан.

Дополнительный зал во втором павильоне, который открывают пока только при большом наплыве людей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Руководитель Центрального рынка Алексей Виноградов подтвердил НГС эту информацию, сообщив также, что еще одним крупным сетевым арендатором станет сеть «МясоRoob» (ее тоже развивает компания RestMe), точка которого займет место армянского лаваша в первом павильоне.

В возводимой сейчас новой секции откроется заведение «Кухня Ли» (это будет уже третья точка в городе) и «Рыба.Рис».



От скепсиса до аренды

Даже когда количество точек на «Гастрокорте» уже стало исчисляться десятками, крупные ресторанные компании относились к проекту со скепсисом. Их не устраивали качество отделки, толчея и узкие проходы. Казалось, что на этом фоне их проекты будут выглядеть не очень выигрышно.

Этим не преминули воспользоваться начинающие предприниматели: они смогли развернуть на «Гастрокорте» целые семейства заведений, которые потом стали появляться и в других подобных гаспропространствах.

В первом павильоне Центрального рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем временем «Гастрокорт» рос, увеличивая площади и количество точек. Сейчас, по официальной версии, здесь работает уже больше 140 корнеров, что делает «Гастрокорт» самым крупным проектом такого рода в России. Реальное количество работающих заведений, как правило, чуть ниже. Нередко арендаторы сами и принимают заказы, и готовят их, так что в случае болезни или отпуска их просто некому заменить.

К тому же состав точек постоянно меняется — не всем здесь удается работать с прибылью. Сами арендаторы жалуются и на растущую арендную плату, и на дополнительные требования. Но долго освободившиеся точки пустыми не стоят: как правило, право аренды у закрывшихся заведений выкупают новые проекты.



Первой крупной по местным меркам компанией, которая решилась поработать в новом для себя окружении, стали Gusi, открывшие здесь точку с ребрами и раменом. Руководитель «Гусей» Сергей Цуркан говорит, что сам удивлен нынешним развитием «Гастрокорта».

— Изначально мы хотели просто открыть здесь точку с нашим пивом (у группы Gusi есть собственная пивоварня. — Прим. ред.), но решили добавить сначала ребра, потому что они есть у нас в других заведениях, а потом рамен, просто потому что захотелось, — объяснил он. — На тот момент рядом еще были точки с мясом, и всё это выглядело странно. И вообще, мы были уверены, что запрыгнули в последний вагон, потому что дальше открывать новые точки, казалось, было уже некуда.

Зал, который появился на месте рыбного отдела Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Роман Комаров, которому на «Гастрокорте» принадлежат шесть заведений, считает, что он уже превратился в достопримечательность Новосибирска: сюда приводят гостей просто показать огромное количество заведений в одном месте. Поток посетителей неодинаков в разные дни, но в пятницу и в выходные вечером здесь бывает трудно найти свободный столик даже с учетом двух летних площадок. Ресторатор даже думает открыть еще одну точку Wok in Wall в новых помещениях, которые появятся после реконструкции во втором павильоне, потому что в уже работающей в часы пик бывает слишком много заказов — повара не успевают.

Руководитель консалтинговой компании Food Cost Group Алексей Овтин объясняет существовавшее прежде недоверие крупных рестораторов тем, что они в принципе более осторожно подходят к выбору локаций — в отличие от «гастроэнузиастов», составляющих на «Гастрокорте» львиную долю.

— Начинающие предприниматели принимают решения чаще всего импульсивно и эмоционально, без какой-то аналитики и маркетингового исследования. У крупных ресторанных компаний есть выбор и нет необходимости торопиться занять место, — объяснил он. — Думаю, крупные игроки прекрасно понимают, что топовые места и локации всегда можно занять со временем, когда место докажет свою привлекательность.

Летняя веранда на крыше Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Не все арендаторы «Гастрокорта», впрочем, рады расширению. Сразу несколько владельцев точек сказали, что, несмотря на декларируемый рост посещаемости всего рынка, выручка в их точках или не изменилась, или даже упала. Последним ударом для них стало появление в «Гастрокорте» столовой сети «Солнечный день», где стоимость комплексного обеда из трех блюд с напитком ниже, чем большинство блюд по отдельности в большинстве точек «Гастрокорта»

Что у других

«Гастромаркет» в торговом центре «Река» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Фуд-молла, сопоставимого с «Гастрокортом» по размеру, в Новосибирске нет, но проектов в таком же формате хватает. Лучше всего, по словам владельцев точек, дела идут в «Гастромаркете» в ТЦ «Река». Комплекс этот невелик и не самым удобным образом организован (порядка 20 точек на двух уровнях). Но у него весьма удачное место расположения: он одновременно притягивает пассажиров общественного транспорта («Речной вокзал» — важный пересадочный узел) и посетителей Михайловской набережной. Людей здесь хватало, например, даже во время проведения гастрономического фестиваля «В Сибири — есть».

В зале «Фудхолл 6/1» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Постепенно улучшается ситуация и в «Фудхолле 6/1» в ТЦ KLP (бывший «Калейдоскоп»). На первом этаже здесь уже открыли несколько магазинов одежды, а публика, живущая на левом берегу, постепенно привыкает к тому, что для посещения подобного комплекса не обязательно ехать через Обь. По пока впечатления у арендаторов разные.

Одни говорят, что продажи растут на несколько процентов каждый месяц (но всё равно результаты пока далеки от желаемых), другие и вовсе планируют закрывать точки. До сих пор здесь есть несколько слотов, где заведения так и не открылись.

«Рестохолл» в здании бывшего «Универсама» на улице Ленина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Непростая ситуация в «Рестохолле» на Ленина. С одной стороны, арендаторы недовольны и продажами, и состоянием самого здания — всё лето здесь не работают кондиционеры. Но количество точек здесь выросло.

Уже открылись два корнера с напитками и один с паназиатской кухней. А скоро должны заработать заведение сети Wak in Wall и, возможно, точка с мексиканской кухней.

Фуд-корт «Вкусные точки» в ТЦ «Кировский рынок» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Хуже всего дела идут во «Вкусных точках» (ТЦ «Кировский рынок»): здесь сегодня пустуют две точки из шести возможных, и оставшиеся арендаторы тоже недовольны результатом. Роман Комаров, у которого здесь работает Wok in Wall, признается, что заведение выходит только в ноль.



«Гастрокорт» до сих пор вызывает немало жалоб со стороны посетителей. Некоторые из них недовольны теснотой, но больше всего нареканий вызывает работа службы охраны. Если вам тоже неуютно в огромном зале с более чем сотней заведений, вам может пригодиться наша подборка лучших веранд города по версии обозревателя НГС.