Город-веранда: шумные улицы, тенистые уголки и лучшие виды — изучаем самые интересные летники в Новосибирске

В Новосибирске в 2024 году стало больше заведений с верандами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











2ГИС подсчитал количество летников в городах-милионниках. Новосибирск на общем фоне оказался середнячком — и по плотности расположения летних веранд, и по доле заведений с ними. Тем не менее выбрать в городе точно есть из чего. Обозреватель НГС обошел изрядное количество заведений, чтобы выбрать самые интересные.



Не самый летний город

По данным 2ГИС, за год количество заведений с летниками в городах-миллионниках увеличилось на 15%. Новосибирск на общем фоне выглядит довольно бледно: у нас и темпы роста (12,9%), и просто доля ресторанов и кафе с летними верандами (17,6%) ниже среднего (17 и 22% соответственно). Некоторым «утешением» может служить только то, что в других городах Сибири, попавших в выборку 2ГИС, — Красноярске и Омске — плотность летников еще меньше. Хотя Омск вышел на четвертое место по динамике прироста количества заведений с верандами.



Часть улицы Ленина представляет собой уже двухстороннюю летнюю веранду Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем не менее даже этот сравнительно небольшой рост летников виден невооруженным глазом. Новые веранды появились практически у всех новых заведений, у которых в принципе была такая возможность. Они появились даже в местах, где с летниками традиционно плохо: например, на площади Маркса или в районе площади Калинина.



Мы решили собрать по возможности полный гид по летникам, разделив их на три группы. В выборку не попали основательные сооружения (порой с остеклением), поскольку, строго говоря, их нужно считать не летними верандами, а пристройками. Суть летней веранды всё же в том, чтобы проводить время на улице, а не просто в помещении с открытыми окнами. Не учитывали мы и ресторанные дворики за гостиницей «Центральная» и за комплексом на Красном проспекте, 22, поскольку это отдельный формат. Вот что у нас вышло в итоге.



В ритме улиц

Само понятие летней веранды происходит из таких выставленных перед заведением столов и стульев, где от внешнего мира человека не ограждает ничего. Вы как бы становитесь частью этого неспешного уличного потока. Просто он обтекает вас, как вода — берега реки.

Hammersmith&bros

Летняя веранда бара Hammersmith&bros Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В «Хаммерсмите» просто выставляют под навесом свои разного размера и высоты столы и бочки, создавая из ничего (точнее, с активным участием посетителей) атмосферу и настроение, которые здесь ощущаешь буквально кожей. И всё это без каких-то ограждений, ширм и т. д. Когда погода не способствует, тротуар можно освободить за полчаса.



Ruby aperitifs and wines

Веранда бара Ruby Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Небольшая стационарная веранда сделана так, чтобы в нерабочее время минимально перегораживать проход. А в момент наплыва посетителей здесь выставляют высокие табуреты, сидящие на которых люди технически могут считаться тоже пешеходами. В сумерках может показаться, что веранда «Руби» стоит не на центральной улице города, а на набережной, и в паре десятков метров от нее уже плещется море.



«ИНСТ»

Веранда бара «Инст» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пожалуй, самое эффектное и эффективное использование существующих возможностей здания без сооружения каких-то дополнительных основательных конструкций. Просто подушки на ступенях, небольшие столики для напитков и закусок да распахнутые настежь окна в пол, превращающие в летнюю веранду половину зала.



Расширение веранды бара привело к появлению нового ресторанного дворика Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Веранда уходит в глубину пространства между двумя зданиями. Здесь уже всё более привычно, но всё равно заведению удалось обойтись без заборов и стен. Достаточно просто какого-то количества столов под натянутыми навесами. Во время сильного дождя, конечно, не посидишь, но в такую погоду желающих сидеть в летниках немного.



Стоят внимания также летники тапас-бара Pil Pil (можно сидеть лицом к улице, глядя на городскую суету), Tom Yum Bar на Красном проспекте (столы стоят на виду, но в тени настоящих деревьев) и паба Clever в Академгородке, где летник занимает всё пространство до тротуара.



Своя атмосфера

Если быть на виду вам совсем не хочется, то можно выбрать летнюю веранду, закрытую от посторонних глаз. Совсем не обязательно, что это будет какое-то престижное, дорогое заведение — летнюю площадку со своей атмосферой может предложить и шумный бар.

FRY streetfood pub

Летней верандой бара FRY может быть весь двор Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Роль летника здесь выполняет весь внутренний двор офисных зданий, окружающих одноэтажную постройку бара. При небольшой загруженности (что бывает здесь редко) посетители рассаживаются за столами ближе к входу в заведение. Но бывает, что распределяются по всему пространству. Назвать это место «секретным», конечно, нельзя, но немало горожан до сих пор о нем не знают — просто потому, что не все привыкли изучать дворы и подворотни. А здесь бывает интересно. Хотя атмосфера, конечно, своя.

«#СибирьСибирь»

Веранда ресторана «#СибирьСибирь» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В этом году летняя площадка обновилась, на ней появилось больше дерева в отделке, включая стволы берез в качестве декоративного элемента. Но главные достоинства остались на месте: зеленая стена деревьев вдоль одной из сторон и уединенность. Проезжая по Ленина на машине, можно вообще не заметить, что здесь спрятался целый ресторан.



Sparks home kitchen

Веранда ресторана «Спаркс» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Веранда совсем не велика, так что найти здесь место без брони может быть непросто. Она вроде и не прячется ни от кого, но от улицы Ильича ее отделяет небольшой сквер, а от случайных глаз — положение в углу между зданием Почтамта и гостиницей. В хорошую погоду летник может выплескиваться на окрестные газоны, куда кидают мешки-кресла.

Небольшой летник бара во дворе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Также стоит внимания веранда ресторана «Соседи», которая, хоть и выходит на улицу, но находится в тени деревьев. Интересную возможность смотреть на Красный проспект, оставаясь почти незамеченным, дает уголок бара «Кружали».

Места с видом

Видовых летников в Новосибирске немного, но их список постепенно пополняется новыми местами. Порой довольно неожиданными.

10TEN

Из бара 10TEN открывается вид на площадь Ленина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Веранда с видом № 1. Отсюда можно смотреть чуть свысока даже на купол Театра оперы и балета, не говоря уже про площадь Ленина. Место, конечно, довольно элитное и с точки зрения публики, и в плане цен. Но попасть сюда может каждый: нужно просто войти в отель и на лифте доехать до десятого этажа — там уже встретят. Рассчитывают здесь, конечно, преимущественно на посетителей, готовых взять сразу бутылку хорошего вина, но можно обойтись ягодным чаем и десертом (они здесь на высоте).



Beerman на Речке

С веранды «Бирмана на речке» открывается лучший вид на Обь Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Лучший пока вид на Обь и мосты через нее — самые глазастые могут разглядеть даже Димитровский. Нигде лучше не почувствуешь спокойную мощь этой реки. Причем во всех смыслах: может случиться и ветер, и дождь — всё-таки вы находитесь на уровне четвертого этажа, а часть веранды ничем не прикрыта. Но зато в хорошую погоду вечером вам гарантировано максимальное единение с природой, правда, в коллективном режиме. Для плохой же погоды или просто для тех, кому нужна относительная приватность, здесь держат прозрачные купола.



«Гастрокорт»

Веранда на крыше Центрального рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Крыша «Гастрокорта» принимает публику уже второй год и, кажется, даже еще расширилась. Народу здесь обычно меньше, чем внизу (где, кстати, тоже есть летняя веранда), так что, если погода позволяет, сюда стоит забраться, даже если вы сам «Гастрокорт» не очень любите. В конце концов, вино и апероль в здешних барах примерно такие же, как везде, но ничто не застит глаза, а интерьеры не заставляют вспоминать о том, как вы с бабушкой покупали здесь утку к празднику.

Веранда «Гастромаркета» ТЦ «Река» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кое-что (в основном крыши) можно увидеть из бара Friends Above в комплексе на Красном проспекте, 22. Свысока взглянуть на панельные девятиэтажки жилмассива Щ в Академгородке можно из летника кафе «Перчини» на крыше ТРЦ «Эдем». А самый доступный по цене вариант предлагает «Гастромаркет» в ТЦ «Река».



Сидение на верандах стоит сочетать с каким-то более активным отдыхом. Например, можно рвануть к каким-то достопримечательностям, путешествие к которым (туда и обратно) займет меньше одного дня. Обозреватель НГС как раз сделал для вас свежую подборку.