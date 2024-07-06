Сказочный маяк, мраморные руины и кафе с видом на Париж: 6 интересных мест для короткого путешествия вокруг Новосибирска

Интересные места в окрестностях Новосибирска Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Путешествия продлевают жизнь, потому что время как бы растягивается, когда мы видим что-то новое. Но путешествие это не обязательно должно быть в другую страну или другой регион. Много интересного можно обнаружить и в окрестностях Новосибирска. Обозреватель НГС собрал шесть локаций, к которым можно съездить меньше чем за день. Правда, вам потребуется для этого машина (или кто-то с машиной, готовый разделить с вами это путешествие).



Самый длинный мост и эко-тропа с видом

Маслялинский район, село Суенга

Мост через Суенгу длинной 245 метров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Маслянинский район богат на достопримечательности, но навесной мост через речку Суенга определенно заслуживает отдельного внимания. Его длина 245 метров, но не весь он проходит над рекой — большая часть висит над заросшей травой поймой. Мост раскачивается при ходьбе, скрипит, некоторые места настила вызывают тревогу — в общем, прогулка по нему сама по себе небольшое приключение. Если вы не настолько романтичны и воспринимаете мосты исключительно утилитарно, то можно пройти мимо него по земле практически до воды.

Одна из смотровых площадок экотропы Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Идти по мосту есть куда. На другой стороне реки холм, на котором обустроена эко-тропа со смотровыми площадками. Главный инфраструктурный объект здесь — крутая (в обоих смыслах) деревянная лестница, которая поднимет вас почти на самый верх. Там можно погулять по лесу, оживленному креативными деталями, и просто полюбоваться видом на село сверху.

Мраморный карьер Петени

Маслянинский район, село Петени

«Ступени» мраморного карьера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Заброшенный мраморный карьер, который выглядит, как руины древней цивилизации. Если повезет с погодой, то можно сделать очень эффектные кадры или просто провести время в необычном месте. Рекомендуется соблюдать осторожность — это не парк аттракционов, ограждений и безопасных проходов тут нет, и скорой ехать довольно долго.

Здесь когда-то добывали ценный розовый мрамор Источник: Стас Соколов / NGS.RU











К сожалению, место это хоть и довольно удаленное, но популярное. И приезжающие сюда туристы стремятся оставить о себе сомнительные воспоминания в виде надписей на мраморных блоках. Попытайтесь от этого воздержаться. Ей-богу, снимок в вашем смартфоне будет для вас более чем достаточным воспоминанием. А вот ваше имя на камнях не нужно и не интересно тут никому вообще.



Руян-город

Село Уртам, Кожевниковский район, Томская область

Маяк и указатели в Руян-городе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Комплекс на высоком берегу Оби, построенный в свое время владельцем одноименной группы компаний Александром Кравцовым. Первоначально он предназначался преимущественно для корпоративных мероприятий, но сейчас работает фактически как необычная база отдыха. Здесь вас ждет большой, почти настоящий маяк, деревянный храм — копия церкви, построенной «Руяном» в начале 2000-х в Антарктиде, и еще какое-то количество сооружений поменьше.

Скамейка на берегу — совсем как в Европе на видовых точках Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Можно забраться на верхний уровень маяка, можно просто гулять вдоль высокого речного берга. Или сидеть на лавочке, глядя на уходящий за горизонт лес на другом берегу. В этом месте действительно как-то особенно остро чувствуется спокойная мощь сибирской природы.

Ехать сюда нужно по левой стороне Оби до поселка Уртам, после поворота на который оставаться на трассе чуть больше двух километров, после чего свернуть по указателю в сторону реки.

Церковь в Руян-городе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отправившись в Руян нельзя не заглянуть по дороге в Колывань — старое село, в котором домов с более чем столетней историей больше, чем в Новосибирске. Даже для сравнительно неспешного осмотра хватит и часа. Но знакомство с Колыванью позволит объемней представить историю и самого Новосибирска, который появился в этих краях отнюдь не на пустом месте.

Старый дебаркадер и пляжи

Рабочий поселок Ордынское

Дебаркадер в Ордынском Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Французское слово дебаркадер (буквально: сооружение для схода с корабля) выглядит сейчас устаревшим, потому что сам по себе водный общественный транспорт как-то потерял актуальность. А когда-то и по Оби, и по Обскому морю активно ходили пассажирские суда. И дебаркадеры были почти так же обычны, как станции метро.

Пляж в районе дебаркадера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дебаркадер в Ордынском, конечно, утратил от времени часть своего декора. Но сейчас он находится на территории небольшой базы, которая о нем более или менее заботится — ведь приезжают на эту базу отчасти из-за него. При низкой воде дойти до дебаркадера можно и вдоль берега. Или заплатить какую-то небольшую сумму за посещение при входе на базу. К достопримечательности прилагается песчаный пляж, так что можно совместить осмотр с купанием. Тем более, что наиболее эффектные виды дебаркадера можно сделать с воды.



Озеро Забой

Поселок Горный, Тогучинский район

Озеро Забой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Озеро — это затопленный каменный карьер рядом с поселком Горный. Формально это закрытая территория, так что посещать ее можно только на свой страх и риск. У озера в карьере крутой высокий берег, в воде хватает острых выступов и камней, но местные мальчишки вовсю прыгают тут с высоты в воду. А желающие искупаться могут сделать это в месте, где к поверхности озера спускается пологая дорога. Глубина озера влечет сюда дайверов — шансов встретить здесь их даже больше, чем простых туристов.

Озеро Забой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но даже если вы не собираетесь плавать и погружаться, место это стоит хотя бы однократной поездки. В нем есть своя суровая красота. Можно просто организовать небольшой пикник с видом на воду и скалы. Только, конечно, увезите весь мусор с собой — убирать его здесь за вами некому.

Карпысакский водопад с озером

Тогучинский район

Вид на водопад и озеро сверху Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Карпысакский водопад живописнее всего выглядит зимой, зато сейчас можно воспользоваться всеми возможностями этого места. Вместе с водопадом здесь в комплекте идет озеро, по которому можно кататься на лодках, и заводь поменьше для купания. Народу здесь, правда, бывает прилично, но зато и какая-никакая инфраструктура имеется — есть где шашлыки пожарить и лодку на прокат взять. За отдельную плату, конечно.



Эйфелева башня и вертолет

Мошковский район

Вид на башню из кафе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Совсем недалеко от города расположен комплекс малоэтажных домов «Французский квартал». Чтобы добавить парижского шарма, в этом окруженном полями и рощами месте застройщик соорудил небольшую Эйфелеву башню. Она даже немножко подсвечивается вечером. Как и положено в Париже, рядом есть кафе, в котором можно взять чашку кофе или чая. И сидеть с парижским видом. Скромно, но со вкусом.

Вертолет у въезда на вертолетную площадку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дальше по Северному объезду есть еще одно занятное сооружение — вертолет Ми-2, стоящий высоком столбе у въезда на территорию вертолетного клуба «Хелипорт Новосибирск». Если выстроить соответствующим образом кадр, то можно этот столб спрятать, и вертолет будет буквально висеть в воздухе.

Если вас влекут именно водопады, у нас есть для вас целая подборка, которую подготовила журналист Ксения Лысенко.