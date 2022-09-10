Колыбель столицы: городок, который мог стать Новосибирском — с проспектами и купеческими домиками, но без Транссиба
Почему стоит посвятить выходной исторической Колывани — фотопрогулка НГС
Осень уже не очень способствует пляжному отдыху, а ходить по лесам в поисках грибов любят не все. Предлагаем вам еще один вариант неспешной поездки выходного дня с возможностью погрузиться в историю и посмотреть на место, которое, пойди история по иному пути, могло бы стать Новосибирском. Но осталось уездным тихим городком с широкими дорогами, старыми купеческими домиками, сосновой аллеей и необычной усадьбой из стеклянных бутылок. Едем в Колывань — вместе с НГС.
Колывань расположена от Новосибирска совсем недалеко, от площади Ленина в выходные на машине дорога займет минут сорок. Поселок находится в стороне от основных междугородних магистралей, так что многие даже не особо задумываются о существовании такого населенного пункта. Между тем формально история Колывани ведется аж с 1713 года, когда томский дворянин Дмитрий Лаврентьев заложил на реке Чаус острог для охраны окрестных земель. Место оказалось удачным, и сюда потянулись переселенцы из соседних селений, тем более что острог был удобен для остановки торговцев, которые везли товары с востока на запад и обратно.
Постепенно оборонительное значение острога потеряло актуальность, но само поселение к началу XIX века уже разрослось настолько, что в 1822 году ему были дарованы статус города и герб. На какое-то (очень непродолжительное, впрочем) время Колывань получила статус губернского центра, но уже в следующем году этот статус был отдан Томску.
В 1834 году городок переехал на новое место, повыше, где стоит и сегодня. Улицы строили по генеральному плану, и на них перевезли все «присутственные места», к которым довольно быстро присоединились и дома горожан.
Городок мог бы расти и развиваться, но в 1856 году в результате реформы округа Томской губернии был упразднен даже Колыванский уезд, что сделало Колывань заштатным городишкой, лишенным административной поддержки. От самого же Чаусского острога не осталось ничего — нет даже точной информации о том, где именно он стоял. Примерно в 4,5 километра от центра Колывани можно найти посвященный острогу памятный камень — в предположительном месте расположения оборонительного сооружения.
Первым каменным строением стал возведенный к 1867 году Собор во имя Святой Живоначальной Троицы. После революции в здании чего только не было (даже кинотеатр), но в какой-то момент оно оказалось заброшенным и стояло в руинах. Недавно храм восстановили, хотя, глядя на свежий еще ремонт, уже трудно поверить, что перед вами сооружение, которому больше 150 лет.
Рядом с храмом расположен парк с аттракционами. Выглядит он, впрочем, не как место развлечений, а скорее как музей, где в составе экспозиции не только карусели, но и здание магазина советской постройки, и киоск мороженого «Инмарко», стоящий в соснах.
Кроме собора во имя Святой Живоначальной Троицы, в Колывани есть храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, который также был восстановлен сравнительно недавно. Его высокую колокольню видно издалека, когда подъезжаешь к Колывани со стороны Новосибирска. Храм является частью монастыря: он обнесен забором, но территория вокруг открыта для посещений.
Пик развития Колывани пришелся на конец XIX века, когда в городе жили 15 тысяч человек. И если бы геологические условия способствовали строительству железнодорожного моста через Обь чуть севернее его нынешнего положения, то, наверняка, новым экономическим центром Западной Сибири стал бы именно этот городок. Но судьба распорядилась по-иному, и уже сформировавшийся городок остался в буквальном смысле в стороне от исторической магистрали.
Последний удар по Колывани нанесла революция и последовавшая за ней политика «военного коммунизма», когда у крестьян просто отбирали результаты их труда безо всяких компенсаций. Местные жители даже пытались бороться с этим, но недовольство было жестоко подавлено. С тех пор вся хозяйственная активность начинает концентрироваться в Ново-Николаевске (который позже стал Новосибирском).
От этих времен несбывшихся надежд осталась четкая сетка улиц, рассчитанных на будущий рост. Видно, что чертивший их архитектор предполагал, как со временем на них вырастут и потянутся вверх кирпичные дома. Но если не брать во внимание немногочисленные советские постройки, то большая часть этих домов осталась здесь с конца XIX и начала XX века. Только внесенных в реестр памятников местного значения здесь наберется три десятка.
Большая часть исторических зданий сосредоточена в районе пересечения Революционного проспекта и улицы Советская (плюс прилегающие к ним кварталы). В основном это привычные новосибирцам ладные кирпичные двухэтажные домики, но здесь они не теряются в более высокой застройке.
На общем фоне выделяется дом, построенный в 1889 году самым богатым жителем Колывани тех времен — Гаврилой Пастуховым. Сейчас в здании идет ремонт (что радует), и видно, что дом строили с прицелом на столичность. Такой легко можно было представить где-нибудь в Питере или Москве.
В целом старые здания находятся в хорошем состоянии. Хотя встречаются и брошенные или просто неухоженные сооружения. Всё-таки перед нами не музей, а поселок, где каждый из таких памятников сейчас является местом для жизни или работы. Так, в доме мукомола Александра Пехтерёва, построенном в 1897 году, расположен магазин, а сам дом (изначально кирпичный) зачем-то оштукатурен и покрашен зеленой краской.
Есть и неожиданные приятные открытия. На улице Ольги Жилиной высажена настоящая аллея из сосен, которые придают ей какое-то совершенно особенное очарование. Тротуаров здесь нет, так что приходится идти по краю дороги, плотно усыпанному хвоей и шишками.
Из неожиданных достопримечательностей к посещению обязателен «бутылочный замок». Местный житель построил из стеклянных бутылок сначала стену вокруг своего дома, а затем и башню во дворе. Посмотреть на диковину подробней можно в материале Анны Богдановой, который вышел у нас в 2019 году.
В Колывани не так много точек общепита, но есть всего помаленьку. За пиццей можно отправиться в кафе #Refeed (оно в основном работает на вынос, но внутри есть несколько столов). Шаурму крутят в Pod Kebab, а стакан капучино можно заказать в Ice Cream Coffee — там даже имеется маленькая летняя веранда. Просто выпечку можно купить в пекарне, расположенной в торговом центре «Колывань».
Прогулка по поселку — неплохой способ вырваться из городской суеты. Тротуары здесь есть не везде, но поток машин по большей части таков, что можно идти просто по дороге. Идти и представлять, какой была здесь жизнь, когда у села Кривощёково еще не появились строители железнодорожного моста, давшие жизнь Новосибирску.
Если вы готовы на более дальнее путешествие, можно отправиться в Куйбышев. Этот город недавно отметил 300 лет юбилей, так что там точно будет, что посмотреть.