Колыбель столицы: городок, который мог стать Новосибирском — с проспектами и купеческими домиками, но без Транссиба

Прогулка по поселку — неплохой способ вырваться из городской суеты. Тротуары здесь есть не везде, но поток машин по большей части таков, что можно идти просто по дороге. Идти и представлять, какой была здесь жизнь, когда у села Кривощёково еще не появились строители железнодорожного моста, давшие жизнь Новосибирску.

Если вы готовы на более дальнее путешествие, можно отправиться в Куйбышев. Этот город недавно отметил 300 лет юбилей, так что там точно будет, что посмотреть.