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Фоторепортаж

Купеческие домики городка с 300-летней историей — фоторепортаж из старейшего города Новосибирской области

В трех часах езды от Новосибирска можно открыть для себя город с самолетом в соснах и колесом обозрения

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Куйбышев хранит приметы сразу нескольких эпох

Куйбышев хранит приметы сразу нескольких эпох

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Куйбышев отметил на прошлых выходных свое 300-летие. Это единственный город области, получивший такой статус еще в 18-м веке и сохранивший до сих пор местами эту атмосферу старого купеческого городка. Обозреватель НГС Стас Соколов, отправившийся туда на сельскую олимпиаду, не смог удержаться от прогулки и теперь хочет вернуться в старый Каинск еще раз.

Дом Курнина на углу Куйбышева и Краскома

Дом Курнина на углу Куйбышева и Краскома

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Формально Куйбышев далеко не самый старый город Новосибирской области. Болотное, Бердск и Искитим старше на 100 с лишним лет. И даже соседний Барабинск опередил его более чем на 30 лет. Однако все вышеперечисленные населенные пункты получили статус именно города лишь в 20-м веке (как и Новосибирск, кстати). Каинск же ведет свою городскую историю аж с 1782 года.

Дом купца Шкроева построен в конце 19-го века

Дом купца Шкроева построен в конце 19-го века

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Встав на перекрестке Краскома и Куйбышева, можно представить, как мимо этих торговых рядов сновали повозки с товаром и покупателями. А со второго этажа на уличную суету поглядывали зажиточные обитатели здешних кирпичных особняков.

Дом купца Волкова

Дом купца Волкова

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Следом за домом Шкроева стоит одно из самых старых строений Куйбышева — дом купца Волкова. Нужно признать, что со вкусом у купцов было всё довольно неплохо. Об их современных коллегах это можно сказать, увы, отнюдь не всегда.

Старый дом в центре на улице Папшева

Старый дом в центре на улице Папшева

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Вот, например, симпатичный особняк, который нынешние обитатели рашили «украсить» более современными строительными материалами. Возможно, что это художественный жест, позволяющий наглядно сравнить прошлое и будущее.

Свежепостроенный храм на месте Спасского Собора до сих пор числится в 2ГИС как строящееся здание

Свежепостроенный храм на месте Спасского Собора до сих пор числится в 2ГИС как строящееся здание

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На фоне старых (но довольно ухоженных) построек белоснежное здание храма смотрится странновато. Что не удивительно. Построенный здесь в 18-м веке Спасский Собор снесли в 37-м году силами заключенных, после чего на этом месте появился памятник революционеру Валериану Куйбышеву.

Памятник Куйбышеву

Памятник Куйбышеву

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Когда было решено восстановить собор на прежнем месте, памятник не стали разрушать, а просто перенесли к зданию городской администрации. Рядом с монументом стоит сделанный под старину фонарь с прикрученной сверху солнечной панелью. Такая вот встреча эпох и стилей.

Дом купца Маслова

Дом купца Маслова

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На другой стороне улицы расположился свежеотремонтированный дом купца Маслова. Это нечастый пример хорошо сохранившегося деревянного строения такого возраста. Построен он, впрочем, уже в 20-м веке, незадолго до начала Первой Мировой. Рядом с домом лужа, которая выглядит как часть ансамбля, позволяющая глубже погрузиться в атмосферу старого Каинска.

Старые дома на улице Краскома

Старые дома на улице Краскома

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Главная улица города (Краскома) раньше называлась Московской. Здесь больше всего сохранившихся старых домов. Если бы не новые рамы и асфальт, тут можно было бы снимать кино из дореволюционной жизни. Асфальт, впрочем, постепенно отступает, так что кинематографистам стоит подумать о перспективах использования этой натуры.

Остатки здания римско-католической церкви

Остатки здания римско-католической церкви

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Чуть в стороне от главной улицы путешественника ждет удивительная находка. Маленькое явно более старое здание кажется поглотило соседний не то склад, не то офис. И действительно, когда-то здесь был римско-католический храм Апостолов Петра и Павла, построенный на деньги ссыльных поляков. Сейчас здесь обещает «совершенство лица и тела» салон красоты.

Деревянный дом, в котором заседал революционный комитет

Деревянный дом, в котором заседал революционный комитет

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Неподалеку расположен еще один приметный памятник деревянного зодчества с настоящей террасой под окнами. Вряд ли это сооружение могло вынести столы и сидящих за ними людей. Но вот для цветов и котов оно подходит просто идеально. Дом сохранился в хорошем состоянии благодаря революционерам, которые облюбовали его под свой революционный комитет. Пришлось более поздним поколениям хранить этот дом как зеницу ока.

Здание банка в центре

Здание банка в центре

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В центре встречаются и относительно приличные современные постройки, как, например, здание банка «Акцепт». На другой стороне улицы руины советской постройки, на месте которой появится тоже что-то современное.

Скульптуры во дворе Краеведческого музея

Скульптуры во дворе Краеведческого музея

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Поклонникам советской эстетики стоит заглянуть во двор краеведческого музея. Помимо всевозможной старой утвари здесь собрана целая коллекция пионеров. Подобные скульптуры в свое время были щедро разбросаны по паркам и скверам Советского Союза.

Здание детского сада

Здание детского сада

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Куйбышев примечателен не только купеческими домиками, но и памятниками советской архитектуры. Здание с полуротондой в 5-м квартале можно было бы принять за старую дворянскую усадьбу (если бы в Каинске были дворяне). Но нет, это детский сад «Золотой ключик», построенный в начале 50-х годов, причем построенный по типовому проекту.

Самой интересной достопримечательностью последних лет можно считать «парящий» в соснах на фоне стандартной кирпичной пятиэтажки самолет Ил-14. В городе он появился еще в 1986 году, но тогда он стоял в парке и работал помещением для кафе (тогда это было довольно распространенной практикой). На новое место его перевезли совсем недавно.

Зелень в Куйбышеве можно встретить в хоккейной коробке

Зелень в Куйбышеве можно встретить в хоккейной коробке

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В городе много зелени. Ее встречаешь в самых неожиданных местах — например, в хоккейной коробке. С другой стороны, летом всё равно в хоккей особо и не поиграешь. Возможно, местным властям стоит пойти чуть дальше и превратить это пространство в поле для гольфа.

Вид на колесо обозрения через частный сектор в центре

Вид на колесо обозрения через частный сектор в центре

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Куйбышев расположен далековато от Новосибирска — дорога (прямо скажем, не идеальная) на машине займет часа три-четыре. Так что любителям местного туризма стоит присмотреться к этому небогатому, но неплохо сохранившемуся старому городку. В качестве дополнительного бонуса стоит иметь в виду многочисленные местные озера.

Интересные места есть и чуть ближе. Можно отправиться, например, в Маслянино, где в сибирской Швейцарии можно провести целый день.

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