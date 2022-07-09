Купеческие домики городка с 300-летней историей — фоторепортаж из старейшего города Новосибирской области
В трех часах езды от Новосибирска можно открыть для себя город с самолетом в соснах и колесом обозрения
Куйбышев отметил на прошлых выходных свое 300-летие. Это единственный город области, получивший такой статус еще в 18-м веке и сохранивший до сих пор местами эту атмосферу старого купеческого городка. Обозреватель НГС Стас Соколов, отправившийся туда на сельскую олимпиаду, не смог удержаться от прогулки и теперь хочет вернуться в старый Каинск еще раз.
Формально Куйбышев далеко не самый старый город Новосибирской области. Болотное, Бердск и Искитим старше на 100 с лишним лет. И даже соседний Барабинск опередил его более чем на 30 лет. Однако все вышеперечисленные населенные пункты получили статус именно города лишь в 20-м веке (как и Новосибирск, кстати). Каинск же ведет свою городскую историю аж с 1782 года.
Встав на перекрестке Краскома и Куйбышева, можно представить, как мимо этих торговых рядов сновали повозки с товаром и покупателями. А со второго этажа на уличную суету поглядывали зажиточные обитатели здешних кирпичных особняков.
Следом за домом Шкроева стоит одно из самых старых строений Куйбышева — дом купца Волкова. Нужно признать, что со вкусом у купцов было всё довольно неплохо. Об их современных коллегах это можно сказать, увы, отнюдь не всегда.
Вот, например, симпатичный особняк, который нынешние обитатели рашили «украсить» более современными строительными материалами. Возможно, что это художественный жест, позволяющий наглядно сравнить прошлое и будущее.
На фоне старых (но довольно ухоженных) построек белоснежное здание храма смотрится странновато. Что не удивительно. Построенный здесь в 18-м веке Спасский Собор снесли в 37-м году силами заключенных, после чего на этом месте появился памятник революционеру Валериану Куйбышеву.
Когда было решено восстановить собор на прежнем месте, памятник не стали разрушать, а просто перенесли к зданию городской администрации. Рядом с монументом стоит сделанный под старину фонарь с прикрученной сверху солнечной панелью. Такая вот встреча эпох и стилей.
На другой стороне улицы расположился свежеотремонтированный дом купца Маслова. Это нечастый пример хорошо сохранившегося деревянного строения такого возраста. Построен он, впрочем, уже в 20-м веке, незадолго до начала Первой Мировой. Рядом с домом лужа, которая выглядит как часть ансамбля, позволяющая глубже погрузиться в атмосферу старого Каинска.
Главная улица города (Краскома) раньше называлась Московской. Здесь больше всего сохранившихся старых домов. Если бы не новые рамы и асфальт, тут можно было бы снимать кино из дореволюционной жизни. Асфальт, впрочем, постепенно отступает, так что кинематографистам стоит подумать о перспективах использования этой натуры.
Чуть в стороне от главной улицы путешественника ждет удивительная находка. Маленькое явно более старое здание кажется поглотило соседний не то склад, не то офис. И действительно, когда-то здесь был римско-католический храм Апостолов Петра и Павла, построенный на деньги ссыльных поляков. Сейчас здесь обещает «совершенство лица и тела» салон красоты.
Неподалеку расположен еще один приметный памятник деревянного зодчества с настоящей террасой под окнами. Вряд ли это сооружение могло вынести столы и сидящих за ними людей. Но вот для цветов и котов оно подходит просто идеально. Дом сохранился в хорошем состоянии благодаря революционерам, которые облюбовали его под свой революционный комитет. Пришлось более поздним поколениям хранить этот дом как зеницу ока.
В центре встречаются и относительно приличные современные постройки, как, например, здание банка «Акцепт». На другой стороне улицы руины советской постройки, на месте которой появится тоже что-то современное.
Поклонникам советской эстетики стоит заглянуть во двор краеведческого музея. Помимо всевозможной старой утвари здесь собрана целая коллекция пионеров. Подобные скульптуры в свое время были щедро разбросаны по паркам и скверам Советского Союза.
Куйбышев примечателен не только купеческими домиками, но и памятниками советской архитектуры. Здание с полуротондой в 5-м квартале можно было бы принять за старую дворянскую усадьбу (если бы в Каинске были дворяне). Но нет, это детский сад «Золотой ключик», построенный в начале 50-х годов, причем построенный по типовому проекту.
Самой интересной достопримечательностью последних лет можно считать «парящий» в соснах на фоне стандартной кирпичной пятиэтажки самолет Ил-14. В городе он появился еще в 1986 году, но тогда он стоял в парке и работал помещением для кафе (тогда это было довольно распространенной практикой). На новое место его перевезли совсем недавно.
В городе много зелени. Ее встречаешь в самых неожиданных местах — например, в хоккейной коробке. С другой стороны, летом всё равно в хоккей особо и не поиграешь. Возможно, местным властям стоит пойти чуть дальше и превратить это пространство в поле для гольфа.
Куйбышев расположен далековато от Новосибирска — дорога (прямо скажем, не идеальная) на машине займет часа три-четыре. Так что любителям местного туризма стоит присмотреться к этому небогатому, но неплохо сохранившемуся старому городку. В качестве дополнительного бонуса стоит иметь в виду многочисленные местные озера.
Интересные места есть и чуть ближе. Можно отправиться, например, в Маслянино, где в сибирской Швейцарии можно провести целый день.