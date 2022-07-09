Купеческие домики городка с 300-летней историей — фоторепортаж из старейшего города Новосибирской области

Куйбышев расположен далековато от Новосибирска — дорога (прямо скажем, не идеальная) на машине займет часа три-четыре. Так что любителям местного туризма стоит присмотреться к этому небогатому, но неплохо сохранившемуся старому городку. В качестве дополнительного бонуса стоит иметь в виду многочисленные местные озера.

Интересные места есть и чуть ближе. Можно отправиться, например, в Маслянино, где в сибирской Швейцарии можно провести целый день.