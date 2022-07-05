Коси и поддевай: иронический фоторепортаж с необычной олимпиады в Куйбышеве — город стал похож на американскую глубинку

На сцене были установлены три стола, за каждым из которых сидели по трое судей. Из-за их спин выглядывала фигура коровы. Корова была ненастоящей, что несколько разочаровывало, но таковы правила.



На сцену один за одним поднимались участники соревнований и собирали на время автомат. Доильный автомат — его просто промывать нужно после дойки. То есть навык быстрой сборки более чем практический.

