Коси и поддевай: иронический фоторепортаж с необычной олимпиады в Куйбышеве — город стал похож на американскую глубинку
На сельские спортивные игры приехали коровы на электросамокатах, косари и доярки
На прошлых выходных в Куйбышеве прошли очередные — уже 36-е! — сельские спортивные игры, куда собрались спортсмены со всей области. Обозреватель НГС Стас Соколов и фотокорреспондент Александр Ощепков решили посетить это мероприятие, чтобы лишний раз напомнить жителям Новосибирска, что спортивные страсти могут кипеть за сотни километров до ближайшего мегаполиса — и в совершенно непривычных дисциплинах.
Расписание соревнований было составлено немного странным для человека со стороны образом. Состязания начались уже с утра 1 июля, но само открытие было назначено на вечер. Такие традиции.
Первыми были соревнования дояров. Проходили они, однако, не в коровнике (как могли бы предположить незнакомые с сельской спортивной спецификой горожане), а во Дворце культуры.
Здание с мощной колоннадой и золоченым Лениным на постаменте перед входом выглядело так, что казалось, время здесь остановилось, как вкопанное. Внутри всё было точно так, как лет 50 назад. То есть не было заметно ни каких-то признаков ветхости, ни современного ремонта. Местным властям можно смело сдавать ДК в качестве натуры для съемок фильмов о счастливом советском быте.
На сцене были установлены три стола, за каждым из которых сидели по трое судей. Из-за их спин выглядывала фигура коровы. Корова была ненастоящей, что несколько разочаровывало, но таковы правила.
На сцену один за одним поднимались участники соревнований и собирали на время автомат. Доильный автомат — его просто промывать нужно после дойки. То есть навык быстрой сборки более чем практический.
— Радостно видеть молодых ребят, — констатировал с места из зала главный судья. — Они хоть и не спортсмены, дояры, но будет, что рассказать внукам!
Под сенью колон тем временем шла работа по превращению самодвижущейся печки из сказки про Емелю на базе трактора в волшебный корабль. Несколько человек пытались приделать к «печке» красивый нос.
Следующие спортивные дисциплины ждали нас уже в полях, километрах в 15 от Куйбышева. Здесь соревновались механизаторы и — неожиданно — косцы. Ну просто косой нынче не косят траву даже у себя на участке. Хотя, с другой стороны, и копья тоже давно не состоят на вооружении.
Задача соревнования механизаторов состояла в том, чтобы, стартовав по сигналу, подъехать задом к массивной красной гире с кольцом, поддеть это кольцо прицепным устройством, провезти по лабиринту из ограничительных лент и поставить на место, по возможности точно попав в круг. Учитывались и время, и точность установки.
— С этой стороны трактор косячит. Вон уже несколько человек сразу завестись не могут, — беспокоится один из зрителей: сразу видно, что человек не последний. — Может, со сцеплением что не так?
— Просто с ручника снять не могут. Там кнопку нужно нажать, а потом уже тянуть, — невозмутимо отвечает один из судей.
— Может, рычаг тугой?
— Может. Так это же трактор.
Чуть дальше в поле в ряд выстроились девушки с косами. Поскольку дисциплина эта — чисто спортивная, то и наряды у спортсменов соответствуют: длинные холщовые платья, яркие рубахи и кепки с цветочком. Правила просты: каждому участнику выделяется прямоугольник в поле, который нужно скосить как можно быстрее.
Косы, нужно сказать, у части спортсменов были не простые. Шест, к которому крепится лезвие, изогнут особым образом, чтобы сподручней было вести лезвие горизонтально земле. Но успехи косцы всё равно демонстрируют разные — видно, что некоторые косу взяли в руки недавно.
Полевая кухня устроена на современный манер и напоминает модные фестивали еды в миниатюре. Вот на газовой горелке настоящий китаец готовит в воке мясо с овощами — такого даже на гастро-фестивалях нет!
Чуть подальше варят самолепные пельмени и наливают чай из трав, торгуют выпечкой. Но самая большая очередь, конечно, за шашлыками. За 250 рублей получается довольно большая тарелка жаренной на огне свинины.
Весь день над полем звучит музыка. В основном не столько сельской и спортивной, сколько патриотической направленности:
Те, кто злобой кипит, никогда не поймут,
Что за люди у нас в России живут!
Ну и конечно хит последних лет:
Россия, Россия — в этом слове огонь и сила.
В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя.
Всё это вместе: и соревнования, и музыка, и ряд палаток с едой — неожиданным образом напоминало не столько мероприятия времен СССР (как можно было ожидать после декора в ДК им. Куйбышева), сколько праздник в какой-нибудь американской глубинке. Там тоже очень любят песни о величии страны, состязаться в странных дисциплинах, а закончив, также разъезжаются по домам в своих машинах с большой импровизированной парковки на краю поля. Люди на разных концах земли бывают похожи куда больше, чем им обычно кажется.
К вечеру события перенеслись на стадион Куйбышева. Сама спортивная площадка выглядела скромно, но была в отличном состоянии — видно, что люди готовились. Участников соревнований ждали хлеб-соль (караваи были заготовлены в мелкооптовых количествах) и марш по беговой дорожке под сенью знамен.
Дальше участников и зрителей ждало красочное шоу, самой оригинальной частью которого, пожалуй, можно считать заезд на электросамокатах в костюмах коров. Водителям из Новосибирска такое бы понравилось. В самом Куйбышеве системы проката этих устройств пока не действуют, поэтому немногочисленные владельцы этих средств передвижения вряд ли успели утомить местных автовладельцев.
На церемонии всё было по-настоящему, в том числе и зажжение олимпийского огня. Можно было почувствовать себя в центре большого события, которое снимают камеры телеканалов со всего мира. Ну, почти.
Дальше начались уже состязания во вполне привычных дисциплинах: бег, волейбол, баскетбол и прочие. Спортсмены, нужно сказать, демонстрировали неплохой, практически профессиональный уровень.
Фотокорреспондента Александра Ощепкова особенно увлекли, по его признанию, состязания по перетягиванию каната. Фотографа можно понять: в этом виде соревнований участники стоят на месте, при этом их переполняют эмоции.
Сельская олимпиада — это действительно яркое событие, которое позволяет вырваться ненадолго из рабочей рутины, пообщаться с коллегами из разных районов. В этом году участие в финальных соревнованиях приняли больше 800 спортсменов.
Чемпионом среди муниципальных районов и городских округов с населением свыше 30 тысяч человек стали хозяева соревнований — Куйбышевский район. Спортсмены набрали 351 очко. На втором месте — Черепановский район с 322 очками, на третьем — Новосибирский район, участники завоевали 289 очков. Среди районов с населением от 20 до 30 тысяч человек победу одержал Маслянинский район. В третьей группе — это районы и городские округа с населением до 20 тысяч человек — победу одержала команда Чистоозёрного района, набрав 275 очков.
Нынешняя сельская олимпиада совпала в Куйбышеве с нешуточным юбилеем: городу исполнилось 300 лет. О том, как отмечали этот день горожане, — в фоторепортаже Александра Ощепкова.