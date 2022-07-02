«Мы живем и работаем в Каинске»: в Куйбышеве отпраздновали День города праздничным парадом — фоторепортаж

Вчера, 1 июля, официально открылись летние сельские спортивные игры в Новосибирской области. Спортивные соревнования в этом году посвящены 85-летию образования области. Они пройдут с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве, в эти дни город отмечает свое 300-летие .

