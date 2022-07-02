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Тема дня300-летие Куйбышева
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«Мы живем и работаем в Каинске»: в Куйбышеве отпраздновали День города праздничным парадом — фоторепортаж

В городе было много праздничных мероприятий

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Куйбышеву в 2022 году исполнилось 300 лет

Куйбышеву в 2022 году исполнилось 300 лет

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На День города в Куйбышеве (старое название Каинск) прошлась торжественная колонна «Мы живем и работаем в Каинске» с представителями разных профессий, предприятий, муниципальных образований и другими. Одному из самых старых городов области в 2022 году исполнилось 300 лет. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в Куйбышеве на празднике.

Раньше Куйбышев носил название Каинск

Раньше Куйбышев носил название Каинск

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«Главное богатство Каинска — его жители. Благодаря вашему трудолюбию с каждым днем в нашем родном городе происходит все больше добрых перемен», — поздравил жителей глава Куйбышевского района Олег Караваев

«Главное богатство Каинска — его жители. Благодаря вашему трудолюбию с каждым днем в нашем родном городе происходит все больше добрых перемен», — поздравил жителей глава Куйбышевского района Олег Караваев

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По данным сайта «Культурное наследие Новосибирской области», Каинск был переименован в 1935 году в честь революционного деятеля В. В. Куйбышева. Революционер жил в городе несколько лет, когда находился в ссылке

По данным сайта «Культурное наследие Новосибирской области», Каинск был переименован в 1935 году в честь революционного деятеля В. В. Куйбышева. Революционер жил в городе несколько лет, когда находился в ссылке

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Ко Дню города в Куйбышеве сделали реконструкцию центральной площади и стадиона «Труд»

Ко Дню города в Куйбышеве сделали реконструкцию центральной площади и стадиона «Труд»

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30 июня в Куйбышеве проходит финал XXXVI летних сельских спортивных игр Новосибирской области. В городе сейчас гости из 34 районов области

30 июня в Куйбышеве проходит финал XXXVI летних сельских спортивных игр Новосибирской области. В городе сейчас гости из 34 районов области

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На День города в Куйбышеве провели традиционный районный праздник «Каинск исторический». Он прошел в десятый раз. Во время фестиваля прошли театрализованные реставрации исторических фактов, быта каинского купечества, ярмарочного действия, посещение исторических и памятных мест города

На День города в Куйбышеве провели традиционный районный праздник «Каинск исторический». Он прошел в десятый раз. Во время фестиваля прошли театрализованные реставрации исторических фактов, быта каинского купечества, ярмарочного действия, посещение исторических и памятных мест города

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В новом сквере «Городская площадь» прошел праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске». После него начался концерт народного коллектива ансамбля «Отрада» и гала-концерт победителей фестиваля-конкурса талантов

В новом сквере «Городская площадь» прошел праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске». После него начался концерт народного коллектива ансамбля «Отрада» и гала-концерт победителей фестиваля-конкурса талантов

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На <nobr class="_">300-летие</nobr> Куйбышева прошла джазовая программа JAZZ TIME и концерт Ансамбля музыки для народа «Дружина»

На 300-летие Куйбышева прошла джазовая программа JAZZ TIME и концерт Ансамбля музыки для народа «Дружина»

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Вчера, 1 июля, официально открылись летние сельские спортивные игры в Новосибирской области. Спортивные соревнования в этом году посвящены 85-летию образования области. Они пройдут с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве, в эти дни город отмечает свое 300-летие.

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