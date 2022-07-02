«Мы живем и работаем в Каинске»: в Куйбышеве отпраздновали День города праздничным парадом — фоторепортаж
В городе было много праздничных мероприятий
На День города в Куйбышеве (старое название Каинск) прошлась торжественная колонна «Мы живем и работаем в Каинске» с представителями разных профессий, предприятий, муниципальных образований и другими. Одному из самых старых городов области в 2022 году исполнилось 300 лет. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в Куйбышеве на празднике.
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