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Начались сельские игры в Куйбышеве — смотрим на соревнования косарей, дояров и трактористов

Игры продлятся до 3 июля

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Участники игр соревнуются в семи видах спорта, кроме того, свое мастерство показали дояры, механизаторы и косари

Участники игр соревнуются в семи видах спорта, кроме того, свое мастерство показали дояры, механизаторы и косари

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Сегодня, 1 июля, официально открылись летние сельские спортивные игры в Новосибирской области. Спортивные соревнования в этом году посвящены 85-летию образования области. Они пройдут с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве, в эти дни город отмечает свое 300-летие.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в соревнованиях примут участие около 1000 спортсменов из 30 муниципальных районов и 4 городских округов области. В программу включили 21 вид соревнований.

Косари в умении косить траву соревновались сегодня

Косари в умении косить траву соревновались сегодня

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Летние сельские игры проводятся в три этапа. Первый — отборочный. Второй этап включает отборочные старты, а также финальные соревнования по некоторым видам спорта. Третий этап — спортивный праздник, областной финал, он проходит в Куйбышеве.

Участники местной мини-олимпиады будут состязаться в семи видах спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, перетягивание каната, летний биатлон и мини-лапта

Участники местной мини-олимпиады будут состязаться в семи видах спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, перетягивание каната, летний биатлон и мини-лапта

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Команды разыгрывают награды в <nobr class="_">3 группах</nobr>. Первая группа поселений с числом жителей от <nobr class="_">30 тысяч</nobr> человек, вторая группа — от 20 до <nobr class="_">30 тысяч</nobr> человек, третья группа — до <nobr class="_">20 тысяч</nobr> человек

Команды разыгрывают награды в 3 группах. Первая группа поселений с числом жителей от 30 тысяч человек, вторая группа — от 20 до 30 тысяч человек, третья группа — до 20 тысяч человек

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Соревнования механизаторов — умение водить трактор. Участникам создали полосу препятствий, которую необходимо успешно проехать

Соревнования механизаторов — умение водить трактор. Участникам создали полосу препятствий, которую необходимо успешно проехать

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Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, областные игры принято называть мини-олимпиадой

Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, областные игры принято называть мини-олимпиадой

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Соревнования дояров включают в себя сборку и разборку доильного аппарата

Соревнования дояров включают в себя сборку и разборку доильного аппарата

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Сейчас проходит третий этап — финальные соревнования в Куйбышеве, который закончится <nobr class="_">3 июля</nobr>

Сейчас проходит третий этап — финальные соревнования в Куйбышеве, который закончится 3 июля

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В середине июня НГС рассказывал о том, что прошли соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди работников служб метрополитена.

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