Начались сельские игры в Куйбышеве — смотрим на соревнования косарей, дояров и трактористов

Сегодня, 1 июля, официально открылись летние сельские спортивные игры в Новосибирской области. Спортивные соревнования в этом году посвящены 85-летию образования области. Они пройдут с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве, в эти дни город отмечает свое 300-летие .

Как сообщили в пресс-службе правительства, в соревнованиях примут участие около 1000 спортсменов из 30 муниципальных районов и 4 городских округов области. В программу включили 21 вид соревнований.