Начались сельские игры в Куйбышеве — смотрим на соревнования косарей, дояров и трактористов
Игры продлятся до
Сегодня, 1 июля, официально открылись летние сельские спортивные игры в Новосибирской области. Спортивные соревнования в этом году посвящены
Как сообщили в пресс-службе правительства, в соревнованиях примут участие около
Летние сельские игры проводятся в три этапа. Первый — отборочный. Второй этап включает отборочные старты, а также финальные соревнования по некоторым видам спорта. Третий этап — спортивный праздник, областной финал, он проходит в Куйбышеве.
В середине июня НГС рассказывал о том, что прошли соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди работников служб метрополитена.