Дама в каске: сотрудники метро тушили огонь на время — 10 ярких кадров с соревнований
В конкурсе принимали участие и женские, и мужские команды
16 июня в Новосибирском метрополитене прошли соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди работников служб метрополитена.
В соревнованиях у мужчин победу одержала команда дистанции сигнализации (служба сигнализации и связи). В тройку призеров вошли команда дистанции кабельных сетей и освещения (служба электроснабжения) и сборная команда начальников станций (служба движения). У женщин первое место заняла команда станции «Заельцовская» (служба движения). В тройке призеров — команда станции «Гагаринская» (служба движения) и команда
Кроме соревнований по пожаротушению, в метро проводят конкурс профессионального мастерства среди машинистов метрополитена — им нужно было останавливаться у специальных меток с точностью до сантиметра. Как он проходит, можно посмотреть здесь.