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Фоторепортаж

Дама в каске: сотрудники метро тушили огонь на время — 10 ярких кадров с соревнований

В конкурсе принимали участие и женские, и мужские команды

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В этом году соревнования прошли впервые после пандемии

В этом году соревнования прошли впервые после пандемии

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16 июня в Новосибирском метрополитене прошли соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди работников служб метрополитена.

Соревнования прошли на территории электродепо «Ельцовское», в них приняли участие работники от разных служб метрополитена

Соревнования прошли на территории электродепо «Ельцовское», в них приняли участие работники от разных служб метрополитена

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В соревнованиях приняли участие 13 мужских и 8 женских команд по четыре человека

В соревнованиях приняли участие 13 мужских и 8 женских команд по четыре человека

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Конкурс проходил в несколько этапов. Участникам нужно было показать свои навыки в разных упражнениях: подготовить средства тушения, потушить мишень водой, использовать порошковый огнетушитель при тушении горящей жидкости

Конкурс проходил в несколько этапов. Участникам нужно было показать свои навыки в разных упражнениях: подготовить средства тушения, потушить мишень водой, использовать порошковый огнетушитель при тушении горящей жидкости

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Каждый участник выполнял задачу под своим номером. Если участник не мог потушить пламя одним огнетушителем, ему разрешали использовать дополнительный

Каждый участник выполнял задачу под своим номером. Если участник не мог потушить пламя одним огнетушителем, ему разрешали использовать дополнительный

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Одно из упражнений — потушить противень с горящей жидкостью (чтобы он загорелся, наливали 40 литров воды, 3 литра дизтоплива и 250 мл бензина)

Одно из упражнений — потушить противень с горящей жидкостью (чтобы он загорелся, наливали 40 литров воды, 3 литра дизтоплива и 250 мл бензина)

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Сотрудники соревнуются на время, штрафы для участников измеряются также временем. Например, за потерю защитного шлема или рукавицы назначается штраф 10 секунд

Сотрудники соревнуются на время, штрафы для участников измеряются также временем. Например, за потерю защитного шлема или рукавицы назначается штраф 10 секунд

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Победители определяются по скорости выполнения упражнений

Победители определяются по скорости выполнения упражнений

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Соревнования по пожаротушению проводятся уже больше 30 лет

Соревнования по пожаротушению проводятся уже больше 30 лет

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Поддержать участников пришли болельщики

Поддержать участников пришли болельщики

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В соревнованиях у мужчин победу одержала команда дистанции сигнализации (служба сигнализации и связи). В тройку призеров вошли команда дистанции кабельных сетей и освещения (служба электроснабжения) и сборная команда начальников станций (служба движения). У женщин первое место заняла команда станции «Заельцовская» (служба движения). В тройке призеров — команда станции «Гагаринская» (служба движения) и команда № 3 службы безопасности метрополитена.

Кроме соревнований по пожаротушению, в метро проводят конкурс профессионального мастерства среди машинистов метрополитена — им нужно было останавливаться у специальных меток с точностью до сантиметра. Как он проходит, можно посмотреть здесь.

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Новосибирский метрополитентушение пожара
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