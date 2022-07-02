Маленькая Швейцария в 3 часах езды от Новосибирска. Едем к уникальным местам — с водопадами и хмурыми золотоискателями

В Егорьевском всё буквально дышит золотом. Не в том смысле, что он как современный Клондайк, где бурлит лихорадка, а в том, что куда ни шагни в тихом поселке — везде напоминания о золотодобыче, которая, к слову, по-прежнему ведется в этих местах. А вот о том, как было раньше, и как в жутких условиях золото добывали каторжане, можно узнать в доме-музее старателя. В небольшой избушке воссоздали быт тех времен — экскурсии отправляются от библиотеки (для взрослых билет обойдется в 200 рублей).



О том, как и где добывают золото сейчас, в Егорьевском говорят неохотно.



— Так сразу и не объяснишь. Вон там, — неопределенно машет рукой в сторону леса местная продавщица. — Ну это всё через администрацию. Кто ж вас пустит туда просто так? Кто знает, кто вы?