Фиолетовый мед, монгольская водка и кашемир по цене средней зарплаты. Что купить на Алтае и к чему лучше не подходить

Мед и медовуха

В сезон торговля на Алтае цветет буйным цветом: прилавки с медом и всевозможными деревянными штуками становятся местом притяжения туристов, желающих погрузиться в аутентичную атмосферу, — с глюкофонами, бубнами и шапками из волков.



Прилавки с медом каждый год всё ярче и ярче. Помимо обычного, традиционного меда множества оттенков желтого, стоят разноцветные банки — от молочно-белого до фиолетового.