Фиолетовый мед, монгольская водка и кашемир по цене средней зарплаты. Что купить на Алтае и к чему лучше не подходить
Мы проехали по Чуйскому тракту и посмотрели, что там продают и сколько стоят популярные сувениры
Как и любая туристическая поездка, Алтай — это не только горы и озера. Отдельная история — сувенирные лавки, в которых можно застрять надолго, причем даже в том случае, если не было желания и планов что-то купить. Аромат можжевельника, бубны и глюкофоны, монгольский кашемир и медовуха в бутылках в виде женского силуэта — в сезон на местных ярмарках не протолкнуться. НГС делает серию репортажей, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Мы рассказали про главные достопримечательности по дороге к Монголии, в том числе про два города. В этой серии показываем, что можно купить на Алтае и сколько всё это стоит.
Мед и медовуха
В сезон торговля на Алтае цветет буйным цветом: прилавки с медом и всевозможными деревянными штуками становятся местом притяжения туристов, желающих погрузиться в аутентичную атмосферу, — с глюкофонами, бубнами и шапками из волков.
Прилавки с медом каждый год всё ярче и ярче. Помимо обычного, традиционного меда множества оттенков желтого, стоят разноцветные банки — от молочно-белого до фиолетового.
Предупреждаем сразу: примерно до середины июля продают прошлогодний мед. Этот факт никто не скрывает, да и страшного в этом ничего нет. Просто если хочется свежачка, то это чуть позже — лучше за ним приезжать в августе. Есть еще один важный момент: не весь мед местного производства (об этом, кстати, говорят редко). Например, липовый везут из Башкирии. А именно местный, алтайский мед — это в основном разнотравье.
Цены на мед примерно одинаковые по всему Чуйскому тракту, плюс-минус 50 рублей. Чуть дешевле, возможно, в Сростках, но тут многое зависит от проходимости места и аппетитов продавца.
Медовые витрины — настоящая радуга. Разливают не просто в банки — все чаще используют пластиковых мишек разного калибра. В туристических местах Горного Алтая — в Чемале, стоянках на перевалах — такая баночка (в среднем 0,2 литра) стоит 250–300 рублей. Если вы привыкли ориентироваться на килограммы, то в таре объемом 0,75 л получится примерно 1,3 кг. В Сростках такая баночка меда стоит 700 рублей. Литр меда продают за 1200 рублей.
С желтым медом всё ясно: это цветочный, липа, разнотравье (иногда в него добавляют ягоды, орехи) — и выглядит интересно, и стоит чуть подороже. А белый, розовый, фиолетовый — это что?
— Тут с маточным молочком, кокосом, черникой, фисташкой, малиной, голубикой, — показывает продавец на банки с медом и рассказывает, что из чего берется: «белая акация взбивается, всё перемешивается, потом добавки». Стоят такие баночки примерно столько же, сколько обычный мед — 250 рублей. Та же цена у варенья, в которое добавляют те же ягоды, шишки и даже кусочки экзотических для Алтая фруктов типа манго.
Помимо меда, в медовых лавках продают пергу, прополис (шарик 100–150 рублей). И даже кристаллизированную цветочную пыльцу в 100-грамовых баночках за 250 рублей.
— Пыльца цветочная — для выведения шлаков, для поднятия иммунитета. Ее нужно рассасывать: на голодный желудок 1 чайную ложку с утра, — рекомендуют продавцы. — Собирают с лапок пчел, потом высушивают и рассыпают.
От ЗОЖ — к медовухе. Самая модная тара для медового алкоголя — бутылки в виде женского силуэта с ярко подчеркнутыми формами. Продавцы так и говорят: «Женщины по 200» (800-граммовая тара), «полторашки» — по 300, пол-литровая бутылочка медовухи стоит 150 рублей.
Дешевую медовуху пробовать мы не рискнули, поэтому продавец предложила другую — сказала, «настоящую», которая стоит 400 рублей за бутылку 0,5 л. Да, хорошая, вроде натуральная. Кстати, столько же стоила «своя» медовуха у бабушек в Сростках. Причем, у медовухи, как у меда, оттенки разные. Которая подороже и темнее — это вареная, а обычная, по 300 рублей, — просто выброженная, объяснили продавцы.
Помимо традиционной, встречается медовуха с добавками: брусника, клюква, облепиха и даже дыня — что именно в этом напитке, вопрос открытый.
Вообще в лавках много так называемой «запрещенки». Например, настойка на орехах или красном перце (300–400 рублей пол-литра), а в Кош-Агачском районе в магазинах одежды предложат из-под полы монгольскую водку «Чингиз-Хан» — за 1200 рублей.
Одежда и обувь
Помимо кепок и маек с надписью про Алтай и горы, много лавок с теплыми вещами монгольских фабрик. Традиционные носочки и варежки — те же самые, что у нас в киосках метро или на Центральном рынке. Только дороже: детские шерстяные носки в среднем стоят 350 рублей, взрослые — 400. Неожиданно, но примерно по тем же ценам встречаются носки и варежки из Вологды. Ничего особенного, просто не местные, если вдруг это важно.
Цены на кашемир подтверждают подлинность материала. «Воздушные» перчатки стоят от 2500 до 3500 тысяч (в зависимости от длины). Элегантный кашемировый костюм (кофта и брюки) — 35 тысяч. Недешевые шарфы-палантины — от 5 до 12 тысяч. Цены на пончо из кашемира с шелком — от 15 до 20 тысяч рублей. Шерстяные вещи на порядок дешевле, но и разница чувствуется. Самая большая коллекция монгольского кашемира встретилась на ярмарке в начале Семинского перевала.
От кашемира — к натуральным шкурам и папахам. Не знаем, зачем их покупают, но папахи пользуются популярностью, уверяют продавцы: цены в среднем — от 3 до 4 тысяч рублей. Рядом с овечьими шкурами — шапки и варежки из меха волка: шапки — от 5 тысяч, рукавицы — от 3. Отличить натуральную волчью шкуру от подделки можно по цветам, советует продавец: на одном волоске должно быть три оттенка. Шапки из натурального меха — местные — делают мастера из Горно-Алтайска.
Если уж наряжаться в мех, то до конца. Настоящие унты из Якутии продают за 13 тысяч, но можно найти и подешевле, за 10. Кожаные сапоги монгольских фабрик — не такие аутентичные, как унты, — выглядят вполне стильно. Стоят 8500 на ярмарках в Чемальском районе.
И о валенках. Летом как-то вообще не верится, что когда-то они понадобятся, но мы же знаем, когда нужно готовить сани. Правда, чаще встречаются только тапочки из войлока. А настоящие валенки и все производные (сапожки, сумки из войлока и войлочные жилеты) можно найти в Сростках. Кстати, необязательно их покупать именно там. Их яркая лавка — это филиал валеночного производства Ивана Лапина в Новосибирске.
Мыло и косметика
Это топ товаров для туристов на всех курортах и даже там, где нет моря. Алтайские средства гигиены — шампунь, мыло, а также скрабы и всевозможные кремы — как правило, с ароматом алтайских трав, хвойных деревьев, цветов или меда. Цена на мыло в среднем 200 рублей, мыло с мочалкой — 300. Сухие шампуни стоят около 500 рублей (хватает на три месяца, если использовать каждый день). Кремы на основе кедровой живицы с добавлением трав, смородины или алоэ — местного производства, стоят от 100 до 300 рублей. Хранить их желательно в холодильнике, так что в долгом путешествии их лучше купить на обратном пути.
ЗОЖ
Барсучий жир, мумие, бальзамы (разделенные на мужские и женские), сварок кедровый, настойка пантов марала «Пантокрин» (большими буквами на бутылке написано «Мужская сила»), пантогематоген и, конечно же, «Струя бобра» — на Алтае найдутся средства примерно от всех болезней, если вы увлечены народной медициной.
Развлечения и сувениры
Торговые прилавки Алтая — риск для тех, кто падок на сувениры и всякие безделушки: сережки, свистульки, игрушки, камни, магнитики. Перечислять наименования и цены нет смысла — тут скорее просится личное наблюдение автора. Если нравится аромат можжевельника, необязательно покупать подставку под горячее, которая, возможно, не впишется в интерьер и будет просто где-то пылиться. Обратите внимание на аромакулон, в который можно капнуть нужное эфирное масло и наслаждаться ароматом, причем в любом месте, в любое время.
Настоящие бубны из кожи и глюкофоны — недешевые, но необычные сувениры (цены — от 2 тысяч, в зависимости от размера), которые создают необычную атмосферу на ярмарках, когда собираются толпы желающих поиграть на национальных инструментах.
Вообще, самый беспроигрышный вариант алтайских покупок — это чаи и травы. Практически со стопроцентной вероятностью это продукт местный, с высоких гор, которыми вы любуетесь всю дорогу.
Пока Алтай остается не таким уж доступным местом для туристских потоков. Но всё может измениться со строительством железной дороги — эту идею недавно обсудили на транспортном форуме.