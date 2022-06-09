Чуйский тракт: НГС проехал по самой красивой дороге страны — показываем, что и где посмотреть (есть даже Марс)

Бесцеремонные ветра в приграничном районе чуть ли не сносят машину. Здесь уже нет таких крутых поворотов. Дорога прямая — включаем музыку громче и мчимся в сторону Ташанты, к границе. На холме огромные буквы «Я люблю Ташанту» и качели, с которых видно пограничный заборчик. Ветер как будто пытается спросить, что мы все здесь забыли и не хотим ли уже вернуться. Хочется, чтобы эти ветра унесли все грустные мысли и сказали: всё хорошо, всё так, как и должно быть в этом прекрасном мире.