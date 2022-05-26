Век по Чуйскому тракту: как строили самую красивую дорогу Сибири и ради чего по ней стоит проехать
Дороге посвящен целый музей, на протяжении 1000 километров можно увидеть десятки достопримечательностей Горного Алтая
Головокружительные горы, бурные реки, бескрайние степи и сменяющие их богатые леса — всё это Чуйский тракт, живописная дорога, которая сама по себе является достопримечательностью Алтая. Журнал National Geographic брал выше, включая тракт в топ самых красивых дорог мира. Трасса протяженностью почти 1000 километров берет свое начало в Новосибирске, проходит по трем регионам России и ведет к границе с Монголией. Протоптанные веками назад тропы ровно 100 лет назад, 26 мая 1922 года, получили статус дороги государственного значения. В честь этого юбилея НГС начинает серию публикаций, в которых мы вспомним историю Чуйского тракта, покажем его достопримечательности и расскажем об особенностях путешествий до границы с Монголией.
История
100 лет — это скорее формальная дата. Освоение этой дороги началось еще в 18-м веке. Считается, что Чуйский тракт был ответвлением Великого шелкового пути, по которому шли караваны с Востока до Средиземноморья. Дорогу называли ниточкой, вьючной тропой, китайской дорожкой, Мунгальским трактом, который упоминался еще в восточных летописях.
В середине 19-го века встал вопрос о строительстве настоящей дороги, чтобы укрепить торговые связи, но проекты так и не реализовались. Местные жители и купцы расчищали дорогу своими силами: убирали камни, делали настилы и ставили каменные барьеры. В начале 20-го века начались изыскательные работы, которыми руководил инженер Вячеслав Шишков (автор романа «Угрюм-река»). Годы работы на Алтае отразились в его путевых очерках, посвященных Чуйскому тракту. Продолжению строительства дороги помешали революция и войны: Первая мировая, Гражданская.
Дорога пришла в упадок и очередной ренессанс произошел уже в 20-е годы, когда нужно было укреплять связи между СССР и Монгольской Народной Республикой — 26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Масштабные работы по строительству велись в начале 30-х годов. Основной рабочей силой стали заключенные и раскулаченные крестьяне. Люди работали в очень тяжелых условиях, без всякой техники, кроме лопат и кирок. По некоторым данным, умерших дорожных строителей хоронили прямо возле дороги. 1 января 1935 года Чуйский тракт сдали в эксплуатацию.
Протяженность автомагистрали Новосибирск — Бийск — Ташанта (на дорожных картах Чуйский тракт называется федеральной автомобильной дорогой Р-256) — 968 километров. Дорога проходит по трем регионам — Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай. Тракт начинается в Новосибирске, но исторически он берет свое начало всё-таки в городе Бийске, где есть отдельный музей, посвященный Чуйскому тракту.
Название
Чуя — самый большой приток Катуни длиной 320 километров. Именем этой реки и назван тракт, ведущий до границы с Монголией. Предположительно, название реки происходит от китайского чу/шу/шуй — река, вода. Хотя в некоторых публикациях название переводят как «тихонькая», что явно не соответствует «характеру» горной реки.
Асфальт и перевалы
Сегодня Чуйский тракт — полностью асфальтированная дорога, но неопытному водителю будет непросто из-за смены рельефа: от равнин к предгорью, через перевалы (Семинский, Чике-Таман), к высокогорью.
Кто был на Алтае, знают, что туристам любят рассказывать всякие легенды и поверья. Например, о том, что на перевалах нужно обязательно остановиться и поблагодарить духов за поддержку в пути. А подниматься нужно только с чистыми намерениями и в добром расположении духа.
Достопримечательности
Поездка по Чуйскому тракту — это уже самодостаточное путешествие, хотя по пути десятки достопримечательностей.
Первая — Музей Чуйского тракта в Бийске. Здание музея — памятник архитектуры, дом купца Варвинского, построенный в 1911 году. У здания стоит памятный знак в виде подковы с колесом. Знак символизирует сразу несколько моментов — от лошадей, которые стали первым средством передвижения по дороге, до разметки на подкове, показывающей изгиб Чуйского тракта. Место возле здания считается началом исторического пути и называется «нулевой километр Чуйского тракта».
Любителям музеев можно заехать в Музей камня в селе Майма. Дальше по пути гора Чертов палец, на вершину которой может забраться даже неподготовленный турист.
В Шебалинском районе можно искупаться в Катуньских (Семинских) ванночках, в которых река из горных рек останавливается и прогревается до комфортной температуры. Между селами Камлак и Черга есть зубровый питомник, где можно посмотреть, как животные спускаются на водопой.
Загадочное место, алтайский Стоунхендж — Каракольский природный парк Уч-Энмек. Это охраняемая территория в Онгудайском районе. В парке собраны памятники разных времен и священных для алтайцев мест.
Гейзерово озеро у села Акташ находится на 796-м километре Чуйского тракта. Его глубина — около двух метров. На поверхности заметны разводы округлой формы, которые отражают процессы, происходящие на дне озера, поэтому озеро называют глазом земным.
Неподалеку от скалы Белый Бом (тоже в копилку достопримечательностей) стоит памятник, известный как памятник Кольке Снегиреву. Колька Снегирев — это скорее вымышленный персонаж поэта Михаила Михеева, собирательный образ отчаянных и смелых водителей, которые едут по этой красивой, но довольно опасной дороге.
В этом году НГС планирует серию публикаций, посвященных Чуйскому тракту. В них мы расскажем об особенностях дороги, достопримечательностях и расходах на путешествие.
Май — время цветения маральника на Алтае. Если вы не увидели это своими глазами, посмотрите, как это выглядит на снимках алтайского фотографа Светланы Казиной.