Век по Чуйскому тракту: как строили самую красивую дорогу Сибири и ради чего по ней стоит проехать

Асфальт и перевалы

Сегодня Чуйский тракт — полностью асфальтированная дорога, но неопытному водителю будет непросто из-за смены рельефа: от равнин к предгорью, через перевалы (Семинский, Чике-Таман), к высокогорью.



Кто был на Алтае, знают, что туристам любят рассказывать всякие легенды и поверья. Например, о том, что на перевалах нужно обязательно остановиться и поблагодарить духов за поддержку в пути. А подниматься нужно только с чистыми намерениями и в добром расположении духа.